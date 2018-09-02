Премьер Армении рассчитывает в ближайшее время встретиться с Владимиром Путиным
Никол Пашинян рассказал, что в скором времени собирается посетить Россию. Он добавил, что его встреча с российским лидером должна стать третьей по счёту, сообщает агентство «Интерфакс».
Комментарии6
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kir_pich_101 02 сентября 2018 | 20:38
Надо вести свою страну по своему пути.
Незачем встречаться с тем, кто загнал свою страну на дно.
Не надо пачкаться.
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 20:52
kir_pich_101: Чем дальше от воровской власти РФ , тем больше перспектив у Армении стат европейским государством..
serhio_25__ 02 сентября 2018 | 21:07
opiatnovyi63: Ага, Украина же смогла. Там це еуропейскость прям из всех щелей лезет.
sergo_25_26 02 сентября 2018 | 21:41
serhio_25__: Украина еще не смогла. вот когда уберем у себя всех мокшанцев и мордву тогда точно сможем.
sabotage_nik 02 сентября 2018 | 20:44
Хочет тоже денег много и безвозвратно !
serhio_25__ 02 сентября 2018 | 20:51
Стоило России продать оружие Азеру, как Пашинян сам запросился на встречу с Путиным. Тактика разделяй и влавствуй всегда работает.