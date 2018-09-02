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20:31, 02 сентября 2018

В Германии двух полицейских отстранили от работы из-за нацистского приветствия

Об этом сообщает агентство ДПА. В отношении сотрудников возбудили дело по подозрению в разжигании межнациональной розни. Инцидент произошел в Баварии в минувший четверг. Как сообщили очевидцы, стражи порядка во время отдыха в одном из ресторанов
выкрикивали ксенофобские лозунги и выбрасывали руки в нацистском приветствии.

Оба полицейских были под воздействием алкоголя.

Комментарии

9

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tks 02 сентября 2018 | 20:34

Eins, zwei, Polizei
Drei, vier, Grenadier
Fünf, sechs, alte Hex'
Sieben, acht – gute Nacht!
Eins, zwei, Polizei
Drei, vier, Grenadier
Fünf, sechs, alte Hex'
Sieben, acht – gute Nacht!
Eins, zwei, Polizei
Drei, vier, Grenadier
Fünf, sechs, alte Hex'
Sieben, acht – gute Nacht!
Eins, zwei, Polizei
Drei, vier, Grenadier
Fünf, sechs, alte Hex'
Sieben, acht – gute Nacht!

Ja, ja, ja, was ist los? Was ist das?
Ja, ja, ja, was ist los? Was ist das?
Ja, ja, ja, was ist los? Was ist das?
Ja, ja, ja, was ist los? Was ist das?
Ja, ja, ja, was ist los?
Ja, ja, ja, was ist das?
Ja, ja, ja, was ist los?
Ja, ja, ja, was ist los? Was ist das?

(c) Mo-Do

neburzhui2 02 сентября 2018 | 20:37

Буржуям только дешёвая рабсила нужна. Из Африки или из Сирии - какая разница. Вот опять до ФЮРЕРА и допрыгаются.

patrikk_1 02 сентября 2018 | 20:41

В Германии двух полицейских отстранили от работы из-за нацистского приветствия...

Сторонники Алёшки Навального?

polikarpich 02 сентября 2018 | 21:10

patrikk_1: Алёшка Навальный у тебя под кроватью не сидит? Не подрываешься по ночам в холодном поту, боясь туда заглянуть?
А то у "вошдя" вашего такие симптомчики давно наблюдаются.

raffal 02 сентября 2018 | 20:54

neburzhui2: Буржуям только дешёвая рабсила нужна
____________________
Дешёвой "рабсилы" в Германии нет. Есть работа, то оплата её согласно тарифам коллективного договора. Минимальная часовая оплата, ниже которой платить нельзя, в России только может присниться. Не говоря уже про Африку с Сирией. С разрешением на работу и умением работать, работодателю всё равно, платить нужно одинаково. А вот умеют ли работать, хотят ли работать и научатся ли, те, кто из Африки или Сирии, это другой вопрос.

fig_vvam 02 сентября 2018 | 20:36

Пьяные, значит были.
Что у трезвого на уме ... так пословица говорит.
ну в России таких в полиции через одного.
Хотя вот "деды воевали", но

neburzhui2 02 сентября 2018 | 20:39

fig_vvam:
Деды не за яхты сегодняшних сволочей воевали.

fig_vvam 02 сентября 2018 | 20:45

neburzhui2: А за что, пояс ни?
Нет, голубок, получили именно то чего хотели - национальный социализм.

pedro_juares 02 сентября 2018 | 20:41

такое конечно только в Баварии можно себе представить. самой коричнневой из всех земель. интересно всетаки в каком городе. еще наверное где-то в глубинке.

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