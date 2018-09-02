В Германии двух полицейских отстранили от работы из-за нацистского приветствия...

Об этом сообщает агентство ДПА. В отношении сотрудников возбудили дело по подозрению в разжигании межнациональной розни. Инцидент произошел в Баварии в минувший четверг. Как сообщили очевидцы, стражи порядка во время отдыха в одном из ресторанов

выкрикивали ксенофобские лозунги и выбрасывали руки в нацистском приветствии.

Оба полицейских были под воздействием алкоголя.