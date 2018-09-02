Участники митинга против пенсионной реформы в Саратове решили «предать анафаме» премьера Дмитрия Медведева...

Об этом сообщает радио «Свобода». На акцию, по разным данным, пришли от одной до двух тысяч человек. На площадке установили стенд с рулонами бумаги, на которых все желающие могли оставить пожелания главе правительства – его организаторы называли ответственным за пенсионную реформу. Также был портрет Медведева, в который участников митинга настоятельно просили не плевать, цитата «даже если очень хочется» — рядом с портретом были вывешены соответствующие пояснения. Одной из первых на рулоне появилась надпись с пожеланием Медведеву и его потомкам до седьмого колена работать за минимальную зарплату и затем получать соответствующую пенсию. В конце была прибавлена троекратная «анафема». К концу митинга неизвестные дополнили портрет премьера изображением свастики.



Митинги против пенсионной реформы прошли сегодня во многих городах России, в том числе в Москве.