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20:30, 02 сентября 2018

Участники митинга против пенсионной реформы в Саратове решили «предать анафаме» премьера Дмитрия Медведева

Об этом сообщает радио «Свобода». На акцию, по разным данным, пришли от одной до двух тысяч человек. На площадке установили стенд с рулонами бумаги, на которых все желающие могли оставить пожелания главе правительства – его организаторы называли ответственным за пенсионную реформу. Также был портрет Медведева, в который участников митинга настоятельно просили не плевать, цитата «даже если очень хочется» — рядом с портретом были вывешены соответствующие пояснения. Одной из первых на рулоне появилась надпись с пожеланием Медведеву и его потомкам до седьмого колена работать за минимальную зарплату и затем получать соответствующую пенсию. В конце была прибавлена троекратная «анафема». К концу митинга неизвестные дополнили портрет премьера изображением свастики.

Митинги против пенсионной реформы прошли сегодня во многих городах России, в том числе в Москве.

Комментарии

31

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kir_pich_101 02 сентября 2018 | 20:34

Такого геноцида собственного народа не знала Германия...

igorrrpadlowitchs 02 сентября 2018 | 20:37

kir_pich_101: дебилы хоть какждый день могут предавать анафеме димона, только от этого рабами они не перестанут быть!

patrikk_1 02 сентября 2018 | 20:39

Участники митинга против пенсионной реформы в Саратове решили «предать анафаме» премьера Дмитрия Медведева...

Сделайте ещё куклу Вуду Д.Медведева и затыкайте её иголками.

tvitov66 02 сентября 2018 | 20:45

Открываем биографию и читаем:
Дмитрий Анатольевич Медведев
Председатель Правительства Российской Федерации с 8 мая 2012
Президент Владимир Путин
Предшественник Владимир Путин
Президент Российской Федерации 7 мая 2008 — 7 мая 2012
Глава правительства Владимир Путин
Предшественник Владимир Путин
Преемник Владимир Путин
Председатель Совета Министров — член Высшего государственного совета Союзного государства с 18 июля 2012
Предшественник Владимир Путин

Казалось бы, а при чем тут нацЛидер?

iris955 02 сентября 2018 | 21:00

Особенно понравилось: "Об этом сообщает радио "Свобода" :)))))
Если кто помнит, перед выборами Путина, его соперники козыряли тем, что пенсия в Германии такая, в Швеции такая, в Великобритании такая...,а в России- маленькая. Но никто и никогда даже не заикнулся, что они там работают на 5-10 лет больше нашего!!! Вот теперь всё будет как у них. Пенсионная реформа назрела, стране она нужна и нужно отнестись к этому с пониманием.

tvitov66 02 сентября 2018 | 21:08

iris955: а в каком документе сказано что она будет больше? Пруфы в студию!

donnik_vt 02 сентября 2018 | 21:22

tvitov66:
Пруфы говоришь.. Пахать надо, дружок.
Например, чтобы получать приличную пенсию в Германии нужно всю жизнь платить по 35-40% налогов и делать отдельно отчисления в свои негосударственные пенсионные фонды! Иначе пенсия будет 120 или 200 евро. И без всяких льгот. Вот вам правда жизни.

nikruchev 02 сентября 2018 | 21:32

donnik_vt: делать отдельно отчисления в свои негосударственные пенсионные фонды
_____________
Главное, что когда там делаешь эти отчисления, ты знаешь, что их не украдут. Мы тоже делали отчисления, только где они?

nikruchev 02 сентября 2018 | 21:29

iris955: Вот теперь всё будет как у них.
_________
И размер пенсии как у них будет?

sbk 02 сентября 2018 | 21:31

iris955: Вы это серьезно? Прям как у "них"?
Так и будет?

galina6837 02 сентября 2018 | 21:38

iris955:
тут измеряли в количестве трудового времени (рабочих часов).
Оказалось, что россияне за свою трудовую жизнь нарабатывают больше часов.
Сколько среднестатистический работник проводит времени на работе (часов в год)
Россия 1974
США 1783
Япония 1713
Великобритания 1676
Германия 1363

fig_vvam 02 сентября 2018 | 20:49

patrikk_1: Трусоваты организаторы митинга в Саратове.
Трусоваты.
А может специально огонь на Медведева переводят?
Ведь все знают кто автор пенсионной реформы и тов. Вова Путин уже в этом признался.

tunis 02 сентября 2018 | 21:27

fig_vvam: да они элементарные провокаторы, повытаскивали под следящие камеры тех, кто ещё способен протестовать. А тут как раз русские программисты разработали прекрасную программу по распознаванию лиц. Заодно и проверят.

savl_1 02 сентября 2018 | 21:27

fig_vvam: специально огонь на Медведева переводят?
Вроде пока безопасно. А как дальше будет, неизвестно.

ze_danil 02 сентября 2018 | 21:24

igorrrpadlowitchs: дык оне стоя на коленях предавали

в соответствии со скрепами

henry52 02 сентября 2018 | 20:34

Ну слава богу -- нашли противного "боярина"...

shchukinvla Владимир Щукин 02 сентября 2018 | 20:36

А при чем здесь Медведев?

sokal123 02 сентября 2018 | 20:42

shchukinvla: А вождь ..?

nik1980 02 сентября 2018 | 20:50

shchukinvla: Правильно,своих нельзя трогать!

rash 02 сентября 2018 | 20:39

Ну совсем тупые, они бы ещё местных бухгалтеров прокляли, нет предела российской глупости.

ly4_sveta 02 сентября 2018 | 20:46

А при чем здесь Медведев? А Путина слабО предать
этой самой анафеме. Или мозг настолько глуп, или
трусость настолько велика? Путин выступил, все
разъяснил-рассказал, все свои задумки выложил, все
планы. И, вдруг, опять претензии к Медведеву, которого
Путин везде и всюду выставляет мальчиком для битья, и
народ продолжает покупаться на эту дешевую гэбэшную разводку.
К Путину все вопросы! К Путину все претензии! К Путину!!!
Ну, и тупые... же, вот где тупые, только не американцы.

cite 02 сентября 2018 | 20:47

Если царь скажет в 2024 выбрать на временное царствие боярина медведева - насылатели анафемы дружно поддержат.

student_ru_ru 02 сентября 2018 | 20:56

Ещё надо было портрет побрызгать грешной водой.

neon001 02 сентября 2018 | 21:06

анафема.. поповщина какая-то. неудивительно, что они именно медведева обвиняют.
нашли конченных каких-то. какой это , к черту, протест.

korikov 02 сентября 2018 | 21:07

Именно в этом случае люди похожи на человека, который наступает на собственные грабли и получая по голове черенком проклинает барина. Он не способен осознать, что сам бьёт себя по лбу граблями.

К чему я это: 90% экономики в тени, налоги платить никто не хочет, никто не против серых зарплат или вообще получают в конверте. Всем плевать, думают узко и только сегодняшним днём, просто тупо считают, что власть должна решать все проблемы страны, а там трава не расти. Каждый работающий отчисляет в пенсионный фонд только с белой зарплаты. Каждый работающий сегодня обеспечивает пенсии сегодняшним пенсионерам. На одного пенсионера сегодня 2 работающих и то, один из них платит с серой зарплаты с белой её части, которая ниже прожиточного минимума. Из десяти человек, семь вообще не платят налоги и не отчисляют в пенсионный фон. Сколько из этих семи приперлось на этот митинг?

Сейчас среди политиков стало популярно пиарится на этих реформах осуждая их, подмазываясь к народу, который дальше собственного носа не видит. Избиратели же, блин.
Оставь всё так как есть и через десять лет вообще пенсии не с чего платить будет, станет как в Китае.
Кто-то скажет мол власть ворует, может власть и ворует, но не забывайте, что каждый из работодателей платящий черные зарплаты и каждый работник получающий в конверте так же ворует. Вы достойны воровской власти, господа. Воры ворами управляют и воры не довольны тем, что воры во власти воруют при этом сами воруют и считают это нормальным.

aallttoo 02 сентября 2018 | 21:11

Медведев-тотут при чём?
Дебилы, бля@ь( лавров, есличё)

elzbeta 02 сентября 2018 | 21:12

Это не протест - это организованная глупость.

buzukin1907 02 сентября 2018 | 21:20

Ну што же, неплохо, неплохо! Нужно только было еще и его компанию присоединить - Набиуллину, Голикову и Силуанова, благодетелей, финансистов-экономистов, заботников наших... Никогда Митяю не быть больше президентом, просрал он свой шанс, за это либерасты его люто ненавидят - вот он и нагнетает. Бюджет профицитный, из ПФР несколько раз вытаскивало правительство Митяя бешеные бабки, а по финансовому правилу денежки што выще сорока баксов на бочку нефти так и отправляются на ту сторону. Это значит, што страна получает за продажу нефти фантики, которые тут же отдает покупателю взад. И эти люди! Исчезают, поджигают, а после даже не краснеют...

sab171 02 сентября 2018 | 21:22

ничего не делал, самое плохое - бил ракеткой по волану и вот - анафема, что это такое?

tunis 02 сентября 2018 | 21:23

Рашня тронулась всем своим поголовьем, окончательно и бесповоротно.
Аплодисменты.
Они бы ещё ритуалы вуду совершили, куколку иголками потыкали.
Слышь, полупенсы, а вы требуйте прямое президентское правление вместо глупого правительства.
Путин придет порядок наведёт.
Путинввидивайска!
А, да: и заодно военное положение. Только так порядка добьётесь.

mozhem_povtorit 02 сентября 2018 | 21:30

Одна надежда на Путина, но нужно дождаться 2024 года и обязательно проголосовать за него или преемника.

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