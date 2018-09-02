Неизвестный устроил стрельбу из ружья в одном из домов Петербурга

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает телеканал РЕН ТВ. По его данным, события разворачиваются на улице Костюшко, туда стягивают силы полиции. Кроме того, прибыли машины скорой помощи. Как отмечает канал, мужчина, по некоторым данным, угрожает окружающим. Сведений о пострадавших не поступало.