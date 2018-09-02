Неизвестный устроил стрельбу из ружья в одном из домов Петербурга
Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает телеканал РЕН ТВ. По его данным, события разворачиваются на улице Костюшко, туда стягивают силы полиции. Кроме того, прибыли машины скорой помощи. Как отмечает канал, мужчина, по некоторым данным, угрожает окружающим. Сведений о пострадавших не поступало.
Комментарии4
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tks 02 сентября 2018 | 20:31
Путорас и мордорашка!
tvitov66 02 сентября 2018 | 20:35
tks: на пенсию его конечно не отправят, но одевать и кормить будут за счет налогоплательщиков и еще охранять
neon001 02 сентября 2018 | 21:09
это скорее всего псих какой-то. нормальные люди в администрацию ходят со стволами.
aallttoo 02 сентября 2018 | 21:14
Проклятые девяностые во всем виноваты!