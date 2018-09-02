Катар, по некоторым данным, собирается инвестировать миллиарды долларов в реализацию проектов в Германии

Об этом со ссылкой на источники в дипломатических и деловых кругах сообщает немецкое издание «Хандельсблат». По данным собеседников газеты, официально о решении будет объявлено в конце следующей недели. Ранее Катар уже вложил средства в такие немецкие компании, как «Фольксваген», «Сименс», «Дойче банк» и другие.