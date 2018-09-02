Певица Наташа Королёва обратилась в ЕСПЧ из-за того, что ей запретили въезжать на Украину
Об этом она рассказала агентству РИА Новости. Певица назвала себя «без вины респрессированным человеком». Два года назад Служба безопасности Украины запретила Наташе Королёвой, которая родилась в Киеве, въезд в страну сроком на пять лет. В прошлом году в качестве исключения певице разрешили приехать в страну на похороны бабушки.
В Киеве действуют чёрный и белый списки российских деятелей культуры в зависимости от их позиции по отношению к Украине.
Комментарии8
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ura_123 02 сентября 2018 | 20:05
Нехай шастить! ))))
pyco_mypucmo 02 сентября 2018 | 20:09
ura_123: Скоро много повсплывает таких, как ТарзанИха.
zztop1960 02 сентября 2018 | 20:12
pyco_mypucmo: Порно с Наташей Королёвой уже давно есть в интернете
prof57 02 сентября 2018 | 20:07
Ватница... какие ей права человека? И поет повна украински не чисто.
shlevet 02 сентября 2018 | 20:09
prof57: //..какие ей права человека?...//
Действительно, о каких правах человека можно говорить в майданутом недогосударстве
putin_itogy 02 сентября 2018 | 20:08
В - Украину.
Правильно - предателям место на чужбине!
hangman19 02 сентября 2018 | 20:12
Порывай не виноватая)
andy66 02 сентября 2018 | 20:12
плата за предательство!!