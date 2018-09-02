Певица Наташа Королёва обратилась в ЕСПЧ из-за того, что ей запретили въезжать на Украину

Об этом она рассказала агентству РИА Новости. Певица назвала себя «без вины респрессированным человеком». Два года назад Служба безопасности Украины запретила Наташе Королёвой, которая родилась в Киеве, въезд в страну сроком на пять лет. В прошлом году в качестве исключения певице разрешили приехать в страну на похороны бабушки.

В Киеве действуют чёрный и белый списки российских деятелей культуры в зависимости от их позиции по отношению к Украине.