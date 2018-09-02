В Чечне, по некоторым данным, похищен россиянин, который в конце августа был депортирован из Польши
Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа» со ссылкой на правозащитника Ахмеда Гисаева. По его данным, 1 сентября группа вооруженных людей, предположительно силовиков, пришла в дом, где находился Азамат Байдуев, после чего без объяснения причин увезла в неизвестном направлении. Байдуева задержали в прошлом году в Бельгии после того, как заподозрили в причастности к подготовке терактов. Затем мужчину депортировали в Польшу, где он получил убежище в 2007 году.
Комментарии3
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pyco_mypucmo 02 сентября 2018 | 20:05
Все чеченцы россияне, пока хло в Кремле. Какая же это новость?
tuman13 02 сентября 2018 | 20:10
Как всегда Эхо начинает гнать волну в заголовке. Нет чтобы просто сказать, что ""В ЧЕЧНЕ АРЕСТОВАН ДЕПОРТИРОВАННЫЙ ИЗ ПОЛЬШИ ПО ПОДОЗРЕНИЮ О ПОДГОТОВКЕ ТЕРРАКТОВ РОССИЯНИН-ЧЕЧЕНЕЦ"
paulik69 02 сентября 2018 | 20:14
да какой он к свиньям «россиянин»? обычный чеченский головорез