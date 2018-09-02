Мэр Москвы предложил назвать именем Иосифа Кобзона Театральный центр на Дубровке
Об этом Сергей Собянин гнаписал на своей странице в соцсети ВКонтакте. Он напомнил, что Кобзон участвовал в спасении заложников во время теракта в театральном центре в 2002 году, а после поддерживал связь с родственниками погибших и пострадавшими.
Сегодня в Москве прошли церемония прощания и похороны Иосифа Кобзона. Певец умер 30 августа в возрасте 80-ти лет.
Комментарии11
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klegg 02 сентября 2018 | 19:41
Чувачелло, жди 10 лет, все должно быть по закону. Или нет???
t_s 02 сентября 2018 | 20:03
klegg: а чего именем Захарченко ничего не предложил назвать? Герой Новороссии ? Или как?
kir_pich_101 02 сентября 2018 | 19:42
Чтобы сохранить жизнь заложников, не на Дубровку надо было идти, а в Кремль.
danko1 02 сентября 2018 | 19:42
А как же 10 лет после смерти, которые должны предшествовать переименованию?
Для власти свои законы выполнять не надо?
cattt 02 сентября 2018 | 19:54
danko1: Может пора кончить пиарить человека, жизнь которого была сплошной пиар!
sadda 02 сентября 2018 | 19:42
Вообще-то в спасении заложников участвовал не только Кобзон. Просто ему достался весь пиар.
vadimp 02 сентября 2018 | 20:04
Нее, лучше оставить для Путина.
danko1 02 сентября 2018 | 20:06
Действительно, именно по приказу Путина травили смертельным газом зрителем.
На его совести более полутора сотен погибших.
А у нас принято именами убийц называть улицы и прочее.
curhatuy6 02 сентября 2018 | 20:07
Кобзон конечно Кобзоном, но если сейчас кто-нибудь предложит назвать что-нибудь именем Бориса Немцова, его непременно посадЮть. Странные ценности:)))
aleks_3310 02 сентября 2018 | 20:07
Да ну! Не по нашему как то. Лучше назвать его именем улицы и площади на которых расположены учреждения выдающие россиянам американские визы.
m_anuchin 02 сентября 2018 | 20:12
При имевших место обстоятельствах и личностей, последствий, - не думаю, что это правильное предложение.