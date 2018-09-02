Активистка украинского культурного центра Ольга Павленко уехала из Крыма после обысков ФСБ

Об этом сообщает телеканал «Громадьске». По его данным, Павленко направилась в Херсон, где планирует поселиться. Обыски в ее доме в Симферополе прошли в минувшую среду. Павленко и ее родственников заподозрили в том, что они причастны к запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Силовики изъяли технику, электронные носители, телефон, а саму активистку вызвали для дачи показаний.