Активистка украинского культурного центра Ольга Павленко уехала из Крыма после обысков ФСБ
Об этом сообщает телеканал «Громадьске». По его данным, Павленко направилась в Херсон, где планирует поселиться. Обыски в ее доме в Симферополе прошли в минувшую среду. Павленко и ее родственников заподозрили в том, что они причастны к запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Силовики изъяли технику, электронные носители, телефон, а саму активистку вызвали для дачи показаний.
Комментарии4
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patrikk_1 02 сентября 2018 | 19:49
Павленко и ее родственников заподозрили в том, что они причастны к запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»...
Нацистская свинья.
vot_eto_da 02 сентября 2018 | 20:01
patrikk_1: Подпись лучше ставить справа . Но и так сойдет
echomazy__etnopomoyka 02 сентября 2018 | 19:54
Ждём новый пакет санкций от США. Ну а у этой прошмандовки теперь житуха наладится.
tuman13 02 сентября 2018 | 19:59
Если укровласти знали, что Павленко - член ПС, то послали ее в культурный укроцентр явно для провокации.