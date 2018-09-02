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19:32, 02 сентября 2018

Активистка украинского культурного центра Ольга Павленко уехала из Крыма после обысков ФСБ

Об этом сообщает телеканал «Громадьске». По его данным, Павленко направилась в Херсон, где планирует поселиться. Обыски в ее доме в Симферополе прошли в минувшую среду. Павленко и ее родственников заподозрили в том, что они причастны к запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Силовики изъяли технику, электронные носители, телефон, а саму активистку вызвали для дачи показаний.

Комментарии

4

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patrikk_1 02 сентября 2018 | 19:49

Павленко и ее родственников заподозрили в том, что они причастны к запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»...

Нацистская свинья.

vot_eto_da 02 сентября 2018 | 20:01

patrikk_1: Подпись лучше ставить справа . Но и так сойдет

echomazy__etnopomoyka 02 сентября 2018 | 19:54

Ждём новый пакет санкций от США. Ну а у этой прошмандовки теперь житуха наладится.

tuman13 02 сентября 2018 | 19:59

Если укровласти знали, что Павленко - член ПС, то послали ее в культурный укроцентр явно для провокации.

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