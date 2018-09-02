В самопровозглашённой ДНР на повестке дня пока не стоит вопрос о выборах нового главы
В самопровозглашённой ДНР на повестке дня пока не стоит вопрос о выборах нового главы, — заявил советник погибшего Александра Захарченко. Слова Александра Казакова приводит агентство «Интерфакс». Лидер самопровозглашённой ДНР погиб в результате взрыва в минувшую пятницу. Сегодня прошли похороны.
Комментарии13
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andy66 02 сентября 2018 | 19:35
какие выборы? Из Москвы пришлют ))
lenin3 02 сентября 2018 | 19:40
andy66: вы думаете,что туда кто захочет добровольно поехать?)))Ну,если только из "Белого лебедя"кто из смертников согласится...
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 19:46
lenin3: Под дулами автоматов и пулемётов изберут очередного покойника..
danko1 02 сентября 2018 | 19:51
opiatnovyi63: Какое имеет значение кого Кремль поставит своей марионеткой?
kir_pich_101 02 сентября 2018 | 19:36
Расходный материал...
Неужели найдут дурака?
Скорее насильно назначат, жить всем охота.
ihor_syvoryj 02 сентября 2018 | 19:42
Эта "глава" должна быть обязательно без мозгов.
Не должна кататься в лифте, сидеть в кабинете и бухать в ресторане.
Впрочем, как говаривал классик :"Дураков в Росии на сто лет вперёд припасено!"
sadda 02 сентября 2018 | 19:47
Да мне до этих ДНР и ЛНР и дела нет, хотели быть самостоятельными, вот пусть и будут.
А то так интересненько получается - на Донбасс, Сирию, Осетию, Абхазию, Приднестровье у Пути деньги есть, а вот свои пенсионеры перебьются. Вот такие вот у Вовы приоритеты, достал уже, ушлепок.
lenin3 02 сентября 2018 | 19:59
sadda: мля,сегодня на Митинском рынке видел машину с буквами региона LNR(и флаг там какой-то).Минут десять чесал репу и понял,что это Лугандония,типа,латинский шрифт,могут в Европу ездить...)))
ura_123 02 сентября 2018 | 20:08
lenin3: Ездить то могут,вот только кто их туда пустит? По Краснодарскому краю так и шастают туда-сюда,в Крим отчего то не торопятся)))))
holic 02 сентября 2018 | 19:50
А в кафе "СЕПАР" что было, как не голосование?
eduard53 02 сентября 2018 | 20:01
Мож, трошки очкуют херои ...
zztop1960 02 сентября 2018 | 20:08
Какая разница кто будет марионеткой , Захарченко , Хренарченко , Плотницкий , Херовницкий , не они же рулят. Они куклы , а кукловоды сидят в тени и маскируются, хотя всем известно кто они , даже портянкам , но портянки шифруют шифрующихся из солидарности и понимания необходимости такого шифрования
eduard1958 02 сентября 2018 | 20:13
В самопровозглашенной республике самоизбрался новый глава и,не откладывая дела в долгий ящик,самоубился.