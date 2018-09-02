В самопровозглашённой ДНР на повестке дня пока не стоит вопрос о выборах нового главы, — заявил советник погибшего Александра Захарченко. Слова Александра Казакова приводит агентство «Интерфакс». Лидер самопровозглашённой ДНР погиб в результате взрыва в минувшую пятницу. Сегодня прошли похороны.