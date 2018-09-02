В Москве, Петербурге, Казани и других городах сегодня прошли акции против пенсионной реформы
В большинстве городов организаторами выступили представители КПРФ, которые настаивают на проведение референдума о повышении пенсионного возраста. В Новосибирске участники акции говорили о том, что поправки, предложенные на этой неделе Владимиром Путиным, можно считать лишь «косметическими».
В Екатеринбурге и Липецке организаторы протестных акций назвали свои митинги «Позорный полк», участники вышли с портретами депутатов от «Единой России».
Комментарии3
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neburzhui2 02 сентября 2018 | 19:52
Что притихла ? Мелкобуржуазная шушара. Присоединяйтесь, господа, присоединяйтесь
:-))))))))))))))
https://www.youtube.com/watch?v=R3Ka4c8CA64
cromwel 02 сентября 2018 | 20:01
А что же Зюганов не пригласит Путина в госдуму и не выскажет ему все напрямую перед телекамерами? Слабо.... да и не надо ему это. Он за другое трясется, чтоб стул свой теплый не потерять
neburzhui2 02 сентября 2018 | 20:04
cromwel:
Открой Ютуб. Зюганыч там чихвостит в думе всех подряд.