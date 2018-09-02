В Москве, Петербурге, Казани и других городах сегодня прошли акции против пенсионной реформы

В большинстве городов организаторами выступили представители КПРФ, которые настаивают на проведение референдума о повышении пенсионного возраста. В Новосибирске участники акции говорили о том, что поправки, предложенные на этой неделе Владимиром Путиным, можно считать лишь «косметическими».

В Екатеринбурге и Липецке организаторы протестных акций назвали свои митинги «Позорный полк», участники вышли с портретами депутатов от «Единой России».