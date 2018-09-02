Представители ПАРНАС обжаловали в Верховном суде снятие списка партии на выборах в Ярославскую областную думу
Жалоба должна быть рассмотрена в течение пяти дней, сообщает агентство «Интерфакс». Список ПАРНАС был снят в конце августа по иску партий «Патриоты России» и ЛДПР.
Комментарии1
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drgonish 02 сентября 2018 | 19:55
ПАРНАС отличную бумагу для своих газет используют.
Использую, как подстилку для кошачьего наполнителя. Надеюсь, после выборов, бумага останется такой же.