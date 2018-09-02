Кремль: Убийство Александра Захарченко осложнит разрешение кризиса Донбассе и выполнение Минских соглашений

Убийство лидера самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко осложнит разрешение кризиса Донбассе и выполнение Минских соглашений, — заявляют в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что последствия будут неизбежными и тяжелыми, — сообщает агентство «Интерфакс». При этом Песков назвал Захарченко мужественным человеком, которого предательски убили.

Смерть лидера самопровозглашенной ДНР не влияет на вопрос о минских соглашениях. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал директор Украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.

АЛЕКСАНДР Захарченко погиб в минувшую пятницу при взрыве в кафе. Сегодня прошли похороны. Представители администрации самопровозглашенной ДНР утверждают, что на церемонию пришли около двухсот тысяч человек.