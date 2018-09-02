Кремль: Убийство Александра Захарченко осложнит разрешение кризиса Донбассе и выполнение Минских соглашений
Убийство лидера самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко осложнит разрешение кризиса Донбассе и выполнение Минских соглашений, — заявляют в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что последствия будут неизбежными и тяжелыми, — сообщает агентство «Интерфакс». При этом Песков назвал Захарченко мужественным человеком, которого предательски убили.
Смерть лидера самопровозглашенной ДНР не влияет на вопрос о минских соглашениях. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал директор Украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.
АЛЕКСАНДР Захарченко погиб в минувшую пятницу при взрыве в кафе. Сегодня прошли похороны. Представители администрации самопровозглашенной ДНР утверждают, что на церемонию пришли около двухсот тысяч человек.
Комментарии36
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kryimzdick 02 сентября 2018 | 19:09
Писькова надо понимать наоборот
post_v 02 сентября 2018 | 19:16
kryimzdick:
...надо понимать наоборот
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Пурга наоборот?
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 19:26
post_v: Какую роль играл Захарченко в Минских соглашениях? Чисто техническую.Что указывали в Кремле, то и делал.Послали бы , пошёл бы безропотно.
serhio_25__ 02 сентября 2018 | 19:31
opiatnovyi63: Т.е версия с рукой Кремля исключается. Остается только версия укропскими террористами.
ura_123 02 сентября 2018 | 19:34
serhio_25__: Да какая бы версия тебя не устроила,дело сделано,результат положительный.
serhio_25__ 02 сентября 2018 | 19:41
ura_123: А в чем положительный для тебя? Ведь, если ты считаешь, что его убил Кремль, то это значит, что Кремль сделал что хотел. Все идет по плану Кремля - что в этом положительного для тебя? С каких пор ты радуешься успехам Кремля?
ura_123 02 сентября 2018 | 19:44
serhio_25__: С чего это ты взяло что я радуюсь успехам кремля,где ты увидало хоть маленький намёк???
Я радуюсь результату.
serhio_25__ 02 сентября 2018 | 19:47
ura_123: ""С чего это ты взяло что я радуюсь успехам кремля,где ты увидало хоть маленький намёк???
Я радуюсь результату."" - ты дурачок, да? Результат, это успех Кремля - ты радуешься успеху Кремля.
ura_123 02 сентября 2018 | 19:41
serhio_25__: Кстати це хлопчик,а как тебе такая версия-один из родственников погибших в сбитом малазийском Боинге приехал и завалил командующего сепаратистами, тем более что славный путь Бука из Курска отслежен))))
Это как тот чувак из Осетии,который поехал в Швейцарию и завалил диспетчера из за которого столкнулись два самолёта и погибла вся семья.
Ну ты понЕл?
serhio_25__ 02 сентября 2018 | 19:49
ura_123: ""Ну ты понЕл? "" - да, я понял, что ты дурак.
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 19:18
kryimzdick: Видать, сами и прикончили ..Уж больно озабочены в Кремле.
serhio_25__ 02 сентября 2018 | 19:33
opiatnovyi63: Если он был марионеткой Кремля, то смысл его убивать, если можно просто поменять?
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 19:49
serhio_25__: Логично.Но Кремль всегда действует алогично и асимметрично, такая у воровской власти практика..
zztop1960 02 сентября 2018 | 19:21
kryimzdick: Убийство Захарченко осложнит ....... И в Кремле решили , что надо вводить миротворцев ООН. Думаю скоро так Кремль заявит
sadda 02 сентября 2018 | 19:10
А откуда Кремль знает кто его убил? Украине эта марионетка, от которой по большому счету ничего не зависит, нафиг не нужна, на ее место поставят другую марионетку.
tuman13 02 сентября 2018 | 19:38
sadda: А кто продготовил более десятка неудавшихся покушений?
Даже марионетка хочет выслужится перед своим хозяином и проявить в этом инициативу.
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 19:52
sadda: : Действительно, может быть он сам себя подорвал?А может , он вообще сбежал, похоронили кого-то другого , гроб ведь был закрытый.
ihor_syvoryj 02 сентября 2018 | 19:13
"Сейчас пошел отсчет. Каждый день – это тот гвоздь, который вбивается в крышку гроба страны, которая называлась раньше Украина. Максимум 60 дней – и государство практически перестанет существовать." (Ликвилированный накануне Захарченко, март 2017 года)
"Я сейчас не говорю Киев. На самом деле нужно брать даже не Берлин. Нужно его пройти и взять Британию всю как таковую". (Он же, декабрь 2016)
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 19:23
ihor_syvoryj: Бедолага. не дали ему форсировать Ла манш!
ura_123 02 сентября 2018 | 19:23
ihor_syvoryj: У нас есть инопланетные технологии, которые мы будем развивать...
Моя бабушка выжила после концлагеря в Исландии...
(с) Он же, даты искать в облом))))
Тот ещё пургомёт был.
chapter_2 02 сентября 2018 | 19:18
Не надо вешать лапшу на уши. В Минских соглашениях нет пункта об их отмене в случае гибели А.Захарченко...
tuman13 02 сентября 2018 | 19:40
chapter_2: Так же как и нет упоминания об обязательсвах России. А вот обязательства Киева есть в каждом пункте.
aleksei123m 02 сентября 2018 | 19:19
Так может в этом и есть истинная цель, сохранять нестабильность в Украине?
Ведь всем понятно, что не перекрыв границу с Россией никакие соглашения выполнить невозможно.
И не надо льстить СБУ, это не их работа.
ura_123 02 сентября 2018 | 19:19
И что же такого в смерти одного из сепаратистов? Вон, когда кадырова старшего взорвали ничего не произошло,назначили другого и всех делов.
tuman13 02 сентября 2018 | 19:43
ura_123: А в ""смерти одного из сепаратистов" есть приговор Украине, как террористическому государству и власти террористов.
piter_ug 02 сентября 2018 | 19:21
«Каждый, кто считает себя незаменимым, пусть сунет палец в воду, вынет и посмотрит, какая останется дырка».
Возможно, народная мудрость.
jetsam 02 сентября 2018 | 19:23
и кому же выгодно осложнение?
а не тем ли, кто сбил боинг? кто в военторгах град покупает?
кто карлоса на довольствии содержал? кто мальчика распял?
ась? с пяти раз угадайка ("бу... ра... ти.... но......")
sergei_tn 02 сентября 2018 | 19:25
Осложнит кризис в Донбассе. Ну надо же.
А ведь кризис этот достаточно не поддерживать и его не станет в одну неделю.
tuman13 02 сентября 2018 | 19:46
sergei_tn: Всего лишь не поставлять Украине боеприпасы. А то все уже скупили по бывшим странам Варшавского договора. Ведь своих заводов по производству патронов и снарадов нет. А вот у Донбасса есть и те, и другие.
sadda 02 сентября 2018 | 19:30
Мне до этих ДНР и ЛНР никакого дела нет, хотели быть независимыми, ну и будьте. А то сколько бабла Путя валит в Приднестровье, Донбасс, Сирию, Абхазию, Осетию, а для своих стариков у него денег нет.
tuman13 02 сентября 2018 | 19:53
sadda: Можно всего лишь ограничить дотацию театрам и студиям, сохранив лишь для тех типа Малого, БДТ, Большого, Оперетты, Консерватории.... И сразу появится пара десятков миллиардов рублей. А то К. Райкину 700 лямов отстегнули, а ремонт театра так и не закончен. Зато "РайкинПлаза" сияет полированным гранитом.
tuman13 02 сентября 2018 | 19:35
""Смерть лидера самопровозглашенной ДНР не влияет на вопрос о минских соглашениях. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал директор Украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.""
Конечно: ведь Киев, и прочие укры не хотят разговаривать с "быдлом". И считают, что скажут США и ЕС, то и должны ВСЕ послушно выполнять.
ztr Cергей Запорожский 02 сентября 2018 | 19:39
Мы счастливы! Минские соглашения для лохов!
srk2658lu 02 сентября 2018 | 19:40
Москва поддерживает сепаратистов. ПЕсков угрожает последствиями.
На воре шапка тлеет.
pavelgen Павел Гендельман 02 сентября 2018 | 19:45
Уважаемые господа! Ну про что наш "язык путина" песков? Какие последствия? Мы присоединим Донбасс? Или признаем ДНР и ЛНР, установим с ними дип. отношения? Может ДНР и ЛНР объявит войну Киеву и начнет наступление? Ну зачем этот ..., Песков "пальцы веером сопли пузырем"? Надеюсь он высказал свое личное мнение.
С уважением,
Павел
peresvet73 02 сентября 2018 | 19:47
По путинскому режиму нанесут удар синхронно - в Сирии и на Украине.