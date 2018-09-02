Сегодня в разных городах страны прошли акции против повышения пенсионного возраста
Организаторами большинства из этих митингов стали представители КПРФ. На акции в Самаре кандидат в губернаторы, секретарь областного комитета партии Алексей Лескин назвал пенсионную реформу финансовой пирамидой.
Лескин призывал не голосовать за «Единую Россию» на ближайших выборах.
А на акции в Омске участники требовали отправить Владимира Путина, а также правительство в отставку.
Самая массовая из сегодняшних акций прошла на проспекте академика Сахарова в Москве. Движение «Белый счетчик» оценило число участников в девять тысяч человек. Митингующие держали в руках плакаты с надписями «Вся власть рабочим» и «Долой буржуазный строй». На Суворовской площади в Москве митинг против повышения пенсионного возраста провели представители «Справедливой России».
Они приняли резолюцию с требованием предотвратить дальнейшее принятие пенсионной реформы. Новые митинги против повышения пенсионного возраста намечены на 9 сентября. Их, в частности, собираются провести сторонники Алексея Навального.
Комментарии5
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neburzhui2 02 сентября 2018 | 19:20
Реально только коммунисты могут свалить власть жуликов и воров.
Вы господа эховцы с кем ?
patrikk_1 02 сентября 2018 | 19:22
Организаторами большинства из этих митингов стали представители КПРФ...
У нас нет оппозиции, и виноваты в этом несменяемые лидеры (фюреры) российских партий - Г.Зюганов, Г.Явлинский, В.Жириновский, А.Навальный, М.Касьянов, Д.Медведев, С.Миронов...
neburzhui2 02 сентября 2018 | 19:33
Интересно будет если повторится "Хрущёвский кульбит"...
Уж на что казалось прочно стоял товарищ Берия в своё время.
neburzhui2 02 сентября 2018 | 19:23
Среди коммунистов много идейных, которые не только за рубль или за доллар.
Вам это не понять мелкобизнесовские тараканы...
doctorsvet 02 сентября 2018 | 19:38
neburzhui2: Если цели совпадают, союз разумен