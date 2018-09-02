Сегодня в разных городах страны прошли акции против повышения пенсионного возраста

Организаторами большинства из этих митингов стали представители КПРФ. На акции в Самаре кандидат в губернаторы, секретарь областного комитета партии Алексей Лескин назвал пенсионную реформу финансовой пирамидой.

Лескин призывал не голосовать за «Единую Россию» на ближайших выборах.

А на акции в Омске участники требовали отправить Владимира Путина, а также правительство в отставку.

Самая массовая из сегодняшних акций прошла на проспекте академика Сахарова в Москве. Движение «Белый счетчик» оценило число участников в девять тысяч человек. Митингующие держали в руках плакаты с надписями «Вся власть рабочим» и «Долой буржуазный строй». На Суворовской площади в Москве митинг против повышения пенсионного возраста провели представители «Справедливой России».

Они приняли резолюцию с требованием предотвратить дальнейшее принятие пенсионной реформы. Новые митинги против повышения пенсионного возраста намечены на 9 сентября. Их, в частности, собираются провести сторонники Алексея Навального.