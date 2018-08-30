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Эксклюзив Эха 18:53, 02 сентября 2018

Ирина Тюрина: Ростуризм получил право своим решением исключать недобросовестных туроператоров из реестра

Ростуризм получил право своим решением исключать недобросовестных туроператоров из реестра. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

«Сегодня вступают в силу поправки в закон об основах туристской деятельности — это основной отраслевой закон. И поправки заключаются в том, что теперь Ростуризм сможет своим решением исключать туроператора из реестра, если выясняется, что туроператор не объявляет об остановке деятельности, и при этом не выполняет своих обязательств перед туристами», — сказала она.

И.Тюрина отметила, что каждый туроператор оформляет финансовые гарантии — это страхование гражданской ответственности туроператора по договору о реализации турпродукта, в страховой компании и эта сумма идет на выплату туристам, которые купили туры у этого оператора, но не могут ими воспользоваться. «Как правило, когда туроператор объявляет об остановке своей деятельности, это сразу становится страховым случаем. Соответственно туристы, которые купили туры и не могут ими воспользоваться, потому что, к примеру, туроператор не перевел деньги в отели, не выдал им билеты и т.д., туристы могут обращаться в страховую компанию, которая собирает документы, проверяет их, и принимает решение о выплате», — отметила она.

В этом случае, по ее словам, выплачивается та сумма, на которую застрахован этот туроператор. «Если размер претензий превышает эту сумму, то она делится на всех — это решение принимается в процессе. Объявление об остановке деятельности туроператора является страховым случаем, который позволяет включить механизм финансовых гарантий, то есть компенсации денег за не состоявшиеся туры», — пояснила И.Тюрина.

Бывают случаи на рынке, добавила она, когда туроператор исчезает, не объявляя об остановке своей деятельности, в этом случае страховой случай не включается, и соответственно механизм компенсации «не может действовать из суммы фингарантий».
По словам И.Тюриной, по новой схеме из реестра туроператоров может быть исключена турфирма «Натали Турс», однако в Ростуризме говорят, что пока такое решение не принято.

«И если даже Ростуризм объявит об остановке деятельности «Натали Турс», туристам это мало чем поможет. Потому что имея в реестре туроператора 3 юридических лица, у каждого по 50 млн финансовой гарантии, группа «Натали Турс» продавала практически все туры от одного юрлица. На возмещение полной стоимости всех аннулированных туров денег не хватит, по большому счету это копейки, по сравнению с тем, сколько люди заплатили за туры», — отметила И.Тюрина.

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