Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает обреченными на провал попытки отделить православную Украину от РПЦ
Об этом, как сообщает агентство «Интерфакс», он сказал сегодня после воскресной службы в Успенском соборе Кремля. Патриарх добавил, что духовное единство Украины и России разорвать невозможно.
Комментарии35
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neyexo 02 сентября 2018 | 19:01
Мог бы сохранить единство.
Поедь в Украину, скажи - церковь вне политики и т.д.