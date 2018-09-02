В Сочи из больницы выписали двух девятимесячных детей, пострадавших накануне во время происшествия в аэропорту
После выписки двойняшек, по данным регионального Минздрава, в краевой больнице остается одна пациентка, которая получила травму спины. Всего пострадали 18 человек.
Пассажирский Боинг— 737 компании ЮТэйр, который в ночь на 1 сентября прилетел в Сочи из Москвы, при посадки выкатился за пределы полосы и загорелся. При оказании помощи пострадавшим от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.
Комментарии1
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shlevet 02 сентября 2018 | 18:46
Рад за детишек