В Сочи из больницы выписали двух девятимесячных детей, пострадавших накануне во время происшествия в аэропорту

После выписки двойняшек, по данным регионального Минздрава, в краевой больнице остается одна пациентка, которая получила травму спины. Всего пострадали 18 человек.

Пассажирский Боинг— 737 компании ЮТэйр, который в ночь на 1 сентября прилетел в Сочи из Москвы, при посадки выкатился за пределы полосы и загорелся. При оказании помощи пострадавшим от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.