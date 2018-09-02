Верховный лидер Ирана призвал вооруженные силы страны повышать обороноспособность
Соответствующее заявление он сделал во время общения с командованием, сообщает агентство Reuters. При этом Али Хаменеи исключил возможность военных действий на фоне эскалации конфликта Тегерана и Вашингтона.
Комментарии9
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sasass 02 сентября 2018 | 18:39
Все же боятся пиндосов - одни персы пока не под седлом...
fig_vvam 02 сентября 2018 | 18:55
sasass: То есть бояться им нечего, если сами на рожон не полезут, то давить их будут только экономически.Но видимо уже так давят, что масло потекло и в отчаянии ужке для сплочения нации прибегают к военной угрозе.
Ведь недавно президент сказал, что иранцы потеряли веру в свою страну из-за санкций.
Ведь последствия санкций для ИРАНА КАТАСТРОФИНЫ.
Политики и бизнес в Европе единодушно критикуют Дональда Трампа за санкции против Тегерана, которые вступили в силу в ночь на 7 августа. Но шансов обойти или смягчить ограничения, похоже, пока нет.
Новые санкции Вашингтона ставят экономику Ирана "на грань выживания". Так американский экономист Стив Хэнке в понедельник, 6 августа, в интервью немецкому изданию Die Welt оценил возможные последствия новых шагов Белого дома против Тегерана. С ним в целом согласны эксперты немецкой организации Germany Trade&Invest (GTAI), спрогнозировавшие народному хозяйству Ирана скорую экономическую рецессию.
Именно таков, с небольшими различиями, лейтмотив комментариев большинства экономистов в Европе и США в понедельник: новые санкции США нанесут Ирану очень существенный ущерб.
kryimzdick 02 сентября 2018 | 19:00
fig_vvam: потому что у них в Иране элита за высокими заборами бухает и ходит в бикини у бассейнов, живет как на западе без всяких запретов, а простой народ в нищете и в шариате
hastings 02 сентября 2018 | 18:43
Иран концентрирует свои силы на границе с Украиной в ответ на убийство Захарченко.
tvitov66 02 сентября 2018 | 18:46
hastings: продай вату купи глобус
neon001 02 сентября 2018 | 18:53
еще один клоун решил раздеть население
vinidbi 02 сентября 2018 | 18:57
neon001: Что характерно все эти клоуны-диктаторы так безумно похожи друг на друга!!!
j_partizan 02 сентября 2018 | 18:57
Правильный совет. И нам к нему стоит прислушаться.
kryimzdick 02 сентября 2018 | 19:02
j_partizan: Путин и так мобилизировался по самую нестоячку