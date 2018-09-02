В Чечне, по данным правозащитников, похищен россиянин, который в конце августа был депортирован из Польши
Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа». Он приводит данные правозащитника Ахмеда Гисаева о том, что 1 сентября группа вооруженных людей пришла в дом, где находился Азамат Байдуев, после чего силой и без объяснения причин увезла в неизвестном направлении. Байдуева задержали в прошлом году в Бельгии после того, как заподозрили в причастности к подготовке терактов. Затем мужчину депортировал в Польшу, где он получил убежище в 2007 году.
Комментарии10
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bereshliberalivjamu 02 сентября 2018 | 18:36
Террориста арестовали какое горе.
polikarpich 02 сентября 2018 | 18:38
bereshliberalivjamu: Ну и где он теперь? Собираются использовать по его призванию и профессии?
pavelmistery 02 сентября 2018 | 18:41
bereshliberalivjamu: Написано же - "подозреваемый". То есть подозревается, но вина ещё не доказана. Может быть террорист, а может и нет.
И не арестовали, а похитили.
detul 02 сентября 2018 | 18:40
Как трогательно правозащитники заботятся о террористах (((((
pavelmistery 02 сентября 2018 | 18:44
detul: А где вы в статье увидели террориста? )
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 18:47
detul: detul: Если он признан террористом, почему находился на свободе?Зачем его похищать или инсценировать похищение, если можно официально задержать и арестовать?
sasass 02 сентября 2018 | 18:42
У Кадырова руки длиннее , чем у Путина...
pavelmistery 02 сентября 2018 | 18:47
В статье о подозреваемом, но тролли называют его террористом.
В статье о похищений, но тролли называют это арестом.
Кремлевские тролли, я вас понимаю, вам нужны деньги, но хотя бы работайте получше, а то уволят и бомжей на арбасткой станет ещё больше ))
polikarpich 02 сентября 2018 | 18:57
pavelmistery: Так у них мир весь перевёрнутый и кривозеркальный. Они в нём живут и им там нравится.
neyexo 02 сентября 2018 | 18:59
Откуда там россияне взялись?