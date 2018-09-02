В Чечне, по данным правозащитников, похищен россиянин, который в конце августа был депортирован из Польши

Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа». Он приводит данные правозащитника Ахмеда Гисаева о том, что 1 сентября группа вооруженных людей пришла в дом, где находился Азамат Байдуев, после чего силой и без объяснения причин увезла в неизвестном направлении. Байдуева задержали в прошлом году в Бельгии после того, как заподозрили в причастности к подготовке терактов. Затем мужчину депортировал в Польшу, где он получил убежище в 2007 году.