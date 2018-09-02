"Спецслужбы США, по некоторым данным, пытались склонить к сотрудничеству нескольких богатейших бизнесменов России"

Американские спецслужбы, по некоторым данным, пытались склонить к сотрудничеству нескольких богатейших бизнесменов России. Среди тех, кого намеревались завербовать, оказался и миллиардер Олег Дерипаска.

ФБР и Минюст США пытались получить от Дерипаски, которого подозревают в тесных связях с Кремлем, информацию о российской организованной преступности, а позднее о предполагаемой поддержке со стороны Москвы Дональда Трампа во время предвыборной гонки 2016 года. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на чиновников, а также людей из окружения самого бизнесмена. По данным издания, агенты ФБР «без приглашения» приехали в дом, где находился Дерипаска, и попытались выяснить, был ли глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт связующим звеном между кампанией кандидата и Кремлем.

Взамен миллиардеру намекали на помощь в получении визы и разрешении его юридических проблем в США. Но Дерипаска на сделку со спецслужбами не пошел, и более того – уведомил об их попытках российские власти, рассказал один из источников издания. По данным газеты, попытки завербовать других олигархов из России, благосостояние которых зависит от президента Владимира Путина, также не увенчались успехом.

Между тем, представители Олега Дерипаски информацию газеты The New York Times пока никак не прокомментировали.

Напомним, что весной этого года США ввели новые санкции, под действие которых попали в том числе бизнесмен и связанные с ним компании.