Спецслужбы США, по некоторым данным, пытались склонить к сотрудничеству нескольких богатейших бизнесменов России
Американские спецслужбы, по некоторым данным, пытались склонить к сотрудничеству нескольких богатейших бизнесменов России. Среди тех, кого намеревались завербовать, оказался и миллиардер Олег Дерипаска.
ФБР и Минюст США пытались получить от Дерипаски, которого подозревают в тесных связях с Кремлем, информацию о российской организованной преступности, а позднее о предполагаемой поддержке со стороны Москвы Дональда Трампа во время предвыборной гонки 2016 года. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на чиновников, а также людей из окружения самого бизнесмена. По данным издания, агенты ФБР «без приглашения» приехали в дом, где находился Дерипаска, и попытались выяснить, был ли глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт связующим звеном между кампанией кандидата и Кремлем.
Взамен миллиардеру намекали на помощь в получении визы и разрешении его юридических проблем в США. Но Дерипаска на сделку со спецслужбами не пошел, и более того – уведомил об их попытках российские власти, рассказал один из источников издания. По данным газеты, попытки завербовать других олигархов из России, благосостояние которых зависит от президента Владимира Путина, также не увенчались успехом.
Между тем, представители Олега Дерипаски информацию газеты The New York Times пока никак не прокомментировали.
Напомним, что весной этого года США ввели новые санкции, под действие которых попали в том числе бизнесмен и связанные с ним компании.
Комментарии8
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cromwel 02 сентября 2018 | 18:17
Хорошо что пытались только к сотрудничеству а не к сожительству. А то сожитель то у них уже есть.
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 18:22
И для какой цели ЭТО всё сливается? Наверное, чтобы кого-то подставить или навести тень на плетень?
timber_head 02 сентября 2018 | 18:26
opiatnovyi63: Конфискация имущества врагов народа - это наше Все. На том стоит, стояла и будет стоять Советская власть. А путинская от советской и вовсе переняла только это - ни на что другое не способна.
perestarok 02 сентября 2018 | 18:24
"Спецслужбы США, по некоторым данным, пытались склонить к сотрудничеству нескольких богатейших бизнесменов России"
Что значит по некоторым данным? У Эха прямая связь с ЦРУ?
timber_head 02 сентября 2018 | 18:24
"По некоторым данным оне шиены"? О! Кажется, в условиях разворованной и разбазаренной казны грядет новый виток отъема капиталов. Бывшим путинским миллиардерам приготовиться - доберутся до каждого, до кого успеют. Ну, может, кроме самых "родных и близких".
sadda 02 сентября 2018 | 18:30
Но они оказались настоящими путинским патриотам и показали Америке фигу - "Мы в России только так миллиарды гребем, чего ради будем от такой халявы отказываться?!"
ivar1964 02 сентября 2018 | 18:30
//По данным издания, агенты ФБР «без приглашения» приехали в дом, где находился Дерипаска, ...//
Забавно! Обычно-то ФБР только по приглашениям приезжает.
profi1962 02 сентября 2018 | 18:32
А что же наши никого не склонили? У нас все места и так заняты, друганами и самим места мало.