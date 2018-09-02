В Москве и других городах сегодня прошли митинги против пенсионной реформы
Самая массовая акция состоялась на проспекте академика Сахарова. По данным движения «Белый счетчик», в ней приняли участие около девяти тысяч человек. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов со сцены говорил о том, что решение правительства о повышении пенсионного возраста подрывает доверие к действующей власти.
На Суворовской площади свой митинг против пенсионной реформы сегодня провели представители «Справедливой России».
Участники требовали не проводить реформу, которую называют несправедливой и антинародной.
День начался с протестных акций во Владивостоке, Биробиджане и на Камчатке. В Новосибирске люди выразили сожаление, что президент не встал на сторону народа и не отменил пенсионную реформу.
Во Владивостоке обратили внимание, что молодежь останется без рабочих мест в случае, если повысят возраст выхода на пенсию.
В Екатеринбурге провели шествие под названием «Позорный полк», в руках активисты несли портреты местных депутатов, которые поддержали пенсионную реформу. Участники акции требовали отправить в отставку правительство и премьер-министра Дмитрия Медведева. С аналогичным призывом выступили на митинге в Омске.
В Барнауле призывали провести референдум и узнать мнение россиян о готовящейся реформе. По словам руководителя регионального отделения КПРФ Марии Прусаковой, в Алтайском крае сейчас жизнь тяжелее, чем в 90-е годы и дальше становится только хуже. Против повышения пенсионного возраста протестовали в Казани, Пскове, Калуге, Липецке и Санкт-Петербурге.
Новые акции против реформы по повышению возраста выхода на пенсию запланированы на 9 сентября.
Комментарии2
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vpu2011 02 сентября 2018 | 18:19
:) За что боролись.
Жрите теперь ваш крым.
polsan 02 сентября 2018 | 18:24
Пар из котла через зюгановцев без всяких проблем можно отвести и все тут дела!