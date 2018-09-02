В Москве и других городах сегодня прошли митинги против пенсионной реформы

Самая массовая акция состоялась на проспекте академика Сахарова. По данным движения «Белый счетчик», в ней приняли участие около девяти тысяч человек. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов со сцены говорил о том, что решение правительства о повышении пенсионного возраста подрывает доверие к действующей власти.

На Суворовской площади свой митинг против пенсионной реформы сегодня провели представители «Справедливой России».

Участники требовали не проводить реформу, которую называют несправедливой и антинародной.

День начался с протестных акций во Владивостоке, Биробиджане и на Камчатке. В Новосибирске люди выразили сожаление, что президент не встал на сторону народа и не отменил пенсионную реформу.

Во Владивостоке обратили внимание, что молодежь останется без рабочих мест в случае, если повысят возраст выхода на пенсию.

В Екатеринбурге провели шествие под названием «Позорный полк», в руках активисты несли портреты местных депутатов, которые поддержали пенсионную реформу. Участники акции требовали отправить в отставку правительство и премьер-министра Дмитрия Медведева. С аналогичным призывом выступили на митинге в Омске.

В Барнауле призывали провести референдум и узнать мнение россиян о готовящейся реформе. По словам руководителя регионального отделения КПРФ Марии Прусаковой, в Алтайском крае сейчас жизнь тяжелее, чем в 90-е годы и дальше становится только хуже. Против повышения пенсионного возраста протестовали в Казани, Пскове, Калуге, Липецке и Санкт-Петербурге.

Новые акции против реформы по повышению возраста выхода на пенсию запланированы на 9 сентября.