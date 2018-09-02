В дагестанском Каспийске улица Мира может поменять название на улицу Сталина

Такое решение, как пишет газета Молодёжь Дагестана, приняли накануне на публичных слушаниях. Правозащитники резко выступают против инициативы.

За возвращение улице Мира прежнего названия выступило 28 из 30 участников публичных слушаний. Они назвали это «восстановлением исторической справедливости», отметив: раньше улица называлась именем Сталина. Один из активистов сказал, что не считает советского вождя ответственным за массовые убийства людей. Цитата по газете молодёжь Дагестана: «Репрессии это не Сталин, это местные люди. Он один не мог охватить весь Союз». Против переименования было всего двое. Когда один из них сказал, что не хочет жить на улице Сталина ему возразили: «Не нравится – переезжай», пишет издание. Оно отмечает, что в Каспийске уже есть одна улица с именем советского вождя, но по мнению главы общественной организации Сталин Исы Азиева улица маленькая, на ней всего пара домов. А настоящей улицей должна стать одна из центральных в городе. Безумной и политически ошибочной назвал в эфире «Эха Москвы» идею жителей Каспийска правозащитник, член правления Мемориала Олег Орлов.

В соцсетях тоже критикуют решение. «По законам жанра дома на этой улице тогда должен объезжать чёрный воронок и каждую ночь увозить какую-нибудь семью в неизвестном направлении. Хотите как при Сталине – пожалуйста», — написал в твиттере шеф-редактор издания Insider Роман Доброхотов. Протокол общественных слушаний передадут главе Каспийска. Магомед Абдулаев должен решить вопрос судьбу улицы Мира в течение двух недель.

В России именем Сталина названы более 25 улиц и переулков.