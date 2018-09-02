В Москве сегодня простились с Иосифом Кобзоном

На траурную церемонию пришли, в том числе, президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. Как пишет агентство ТАСС, всего в церемонии прощания приняли участие около шести тысяч человек.

Артист Владимир Винокур, который дружил с Кобзоном около полувека отметил в интервью телеканалу РБК, что певец был мудрым и отзывчивым человеком.

Кобзона похоронили на Востряковском кладбище. Певец умер в минувший четверг в возрасте 80-ти лет. Сегодня мэр Сергей Собянин предложил назвать именем Иосифа Кобзона Театральный центр на Дубровке, поскольку певец участвовал в спасении заложников после захвата зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году.