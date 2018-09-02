«Новая газета»: Александр Захарченко перед своей гибелью перестал устраивать Москву
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко перед своей гибелью перестал устраивать Москву. Об этом пишет сегодня «Новая газета». Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в минувшую пятницу. По данным администрации ДНР, на церемонию прощания с ним сегодня пришли около двухсот тысяч человек.
Лидера самопровозглашенной Донецкой республики погубила масштабная торгово-экономическая деятельность, которую он не хотел прекращать, — рассказал «Эху Москвы» автор публикации Павел Каныгин.
Захарченко мог быть не главной фигурой финансовых схем, но он вызывал головную боль у Киева и «нормандской четверки», — добавил Каныгин.
Новое руководство самопровозглашенной ДНР в лице Дмитрия Трапезникова гораздо более удобно Киеву, чем полковник Захарченко. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал директор Украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.
После убийства Захарченко, безусловно, можно говорить о кризисе, однако, выводы пока делать рано — сказал в интервью «Эху Москвы» директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Алексей Арбатов.
Он добавил, что необходимо продвигать идею о размещении миротворческого контингента ООН.
Комментарии27
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idruker 02 сентября 2018 | 18:05
Гы:) Всех устраивает , а Москву видите ли не может. Да Москву вообще никто устроить не может.
kryimzdick 02 сентября 2018 | 18:15
idruker: Москва она такая, чуть что- бабах! Первый раз что ли? Немцов вот не устраивал, Березовский. Ой, там список....
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 18:19
kryimzdick: Видимо, перестал отстёгивать на самый верх, или не в тех размерах.....Откаты это движущая сила вей системы воровской власти РФ!
vezdehod 02 сентября 2018 | 18:44
Отработанный материал - заменят на другой, но это пустые хлопоты, так как ловить в Донбассе нечего и, всё равно оттуда придётся убираться.
danko1 02 сентября 2018 | 18:17
idruker: Он слишком много знал.
Да и перестал беспрекословно выполнять указания Кремля.
Странно, что Стрелков еще жив.
unprejudiced 02 сентября 2018 | 18:08
Откуда черпают фейки Новая Газета и ТВ Дождь?
Это именно тот случай, когда информация просто не имеет смысла по причине ее заинтересованности.
Недавно Новая Газета приводила цифры присутствия ВС РФ на Украине. Итак вот они:
Более 13 тысяч военнослужащих ВС РФ, до 300 танков, более 60 ЗРК, более 130 систем залпового огня.
Согласитесь цифра внушительная. Такой контингент нельзя не обнаружить, но почему то кроме фейков и "писем крымчанок" ничего нет. Попробуйте отгадать с трех раз откуда Новая Газета и телеканал Дождь выколупывает эти цифры (телеканал Дождь тоже вторит НГ)... Причем по факту и юридически в клевете обвинить их нельзя...
НЕ буду вас долго мучать. Они тупо делают запрос в СБУ или в МОУ, те дают им эти цифры, НГ и Дождь их (эти фейковые новости) тупо публикует... На Украине ссылаясь на российский источник публикуют эти цифры по укроСМИ.... Гениально!!!!
idruker 02 сентября 2018 | 18:17
unprejudiced: Ну раз уж ты такой крутой и информированный, будь любезен на стол доказательства своей брехни об СБУ как источнике фэйковых новостей для НГ и Дождя. Иначе цена твоим словам не выше чем таковым Новой газеты и Дождя.
Итак?
cattt 02 сентября 2018 | 18:37
idruker: Захерка переплюнул Кабздона по плакальщикам, там пол миллиона пришли проводить героя в яму со стекловатой.
snikkersnepper 02 сентября 2018 | 19:01
unprejudiced: venezianez49:
Ну а то. В феврале 2017 года Каныгин выдал сенсационную новость, о том, что Михаила Толстых (Гиви) убили его же сослуживцы из мести за трусость. 9 и 10 февраля эта новость обильно цитировалась на сайте Эха Москвы. При этом он сослался на переписку в соцсетях с неизвестным ему человеков, выдавшем себя за ополченца Мыльцева. После чего сам Мыльцев со скриншотами в руках показал, что его страница давно была взломана СБУ, а сам он два года как не служит в ополчении.
Пошукайте эту историю. Известное ведь дело...
Теперь, в сентябре 2018 Каныгин (еще в 2015 году выставленный с Донбасса), со ссылкой на "источники" рассказывает сюжеты про Захарченко. И Эхонько опять незамедлительно тащит это в ленту. Потому что его стремление жрать любое дерьмо не поддается никакому перевоспитанию.
Посмотрите историю с пленным Агеевым и его матерью, которых Каныгин раскручивал-раскручивал, пока его собственная коллега по изданию не вырвала у укропрокурора признание, что никакой тот не контрактник.
Не далее как позавчера голландское правительство точно также опровергло публикацию все того же Каныгина о предстоящем в этом сентябре завершении следствия по боингу.
И этот человек не спивается в какой-нибудь подворотне, гонимый всем своим профессиональным сообществом, не занюхивает свое горе любимыми "лекарствами от чихания", а по-прежнему строчит свои опусы и даже получает за них какие-то премии (интересно, от кого?). И считается у Эха Москвы заслуживающим доверия источником.
Такое ощущение, что он и их подсадил...
athilla 02 сентября 2018 | 18:10
Не полковник, а генерал-майор, причем обеих ОРДЛО.
putin_itogy 02 сентября 2018 | 18:33
athilla: Шофёр он, автобуса.
а ни какой не "генерал"..
Ещё скажите, что Шойгу "маршал"..))
vezdehod 02 сентября 2018 | 18:50
athilla:
Не полковник, а генерал-майор, причем обеих ОРДЛО.
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В лохматые годы был пионервожатым в Пионерском лагере и устроил своим ребятам "Зарницу". Так все офицерские звёздочки, в том числе и генеральские. мы делали из консервных банок.Звания я присваивал сам, так как имел должность Командующего фронтом в звании "Генерал-армии".
venezianez49 02 сентября 2018 | 18:15
Как и следовало ожидать, пошло обильное выделение гнусной ядовитой патоки из каныгинских внутренностей "Новой".
kryimzdick 02 сентября 2018 | 18:26
venezianez49: не любите правду, жулики
dmitry17___17 02 сентября 2018 | 18:57
venezianez49 - дурень, громче греми бубенцом!
basel812 02 сентября 2018 | 18:18
В общем, жизнь лугандонских террористов трудна, но, к счастью, коротка!
protoukrop 02 сентября 2018 | 18:29
basel812: Ну да по этой же причине укрокаратели бессмертны, как голливудские киборги.
putin_itogy 02 сентября 2018 | 18:19
"Серпом & яйцам": "Что же это за глава государства Россия, у которого не находится слов соболезнования в связи со смертью писателя Войновича, но зато вольно льется расплавленным свинцом телеграммная речь на смерть донецкого сепаратиста Захарченко?"
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Н. А. Некрасов : "Бывали хуже времена в России, Но не было подлей".
zztop1960 02 сентября 2018 | 18:21
Думаю , Захарченко убрали по договорённости между Киевом, Москвой , Берлином и Вашингтоном. Путину надо слить Донбасс , но по тихому и красиво , что бы россияне ничего не заподозрили. Захарченко мешал. Вместо него поставят другого , который не будет сопротивляться вводу миротворцев ООН , сменит риторику и постепенно подготовит донбассцев к возвращению в Украину. Видимо Путину за это чего -то пообещали
kryimzdick 02 сентября 2018 | 18:29
zztop1960: судя по тому, что неисчислимые даунецкие армады не двинулись сокрушительным железным штормом по трассе на Киев, что всенародная месть ушла в свисток, так и есть.
profi1962 02 сентября 2018 | 18:30
zztop1960: 100%
tks 02 сентября 2018 | 18:25
Сепара "отсепарировали" в кафе "Сепар", какая боль для сепараторов, сепаратистов. Одним словом, полная Сепультура.
kryimzdick 02 сентября 2018 | 18:27
tks: сипулька из сепулятора
dmitry17___17 02 сентября 2018 | 18:59
kryimzdick: Ой, там такое сипуление, всех со всеми.
profi1962 02 сентября 2018 | 18:28
Вот и нашли последнего кто знал о виновных в сбитом Боинге. Сейчас все пойдет как по маслу.
oneoretwo 02 сентября 2018 | 18:34
...похоже на правду, т.к. слишком дорого для плешивого стал обходиться даунбацлэнд и проектик решили слить: лично напиленное на виолончельных счетах дороже...
mabuta 02 сентября 2018 | 18:50
ну скажем Каныгин наркоман... и доверять ему ээээ... не стоит