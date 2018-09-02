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Эксклюзив Эха 18:00, 02 сентября 2018

«Новая газета»: Александр Захарченко перед своей гибелью перестал устраивать Москву

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко перед своей гибелью перестал устраивать Москву. Об этом пишет сегодня «Новая газета». Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в минувшую пятницу. По данным администрации ДНР, на церемонию прощания с ним сегодня пришли около двухсот тысяч человек.

Лидера самопровозглашенной Донецкой республики погубила масштабная торгово-экономическая деятельность, которую он не хотел прекращать,  — рассказал «Эху Москвы» автор публикации Павел Каныгин.

Захарченко мог быть не главной фигурой финансовых схем, но он вызывал головную боль у Киева и «нормандской четверки», — добавил Каныгин.

Новое руководство самопровозглашенной ДНР в лице Дмитрия Трапезникова гораздо более удобно Киеву, чем полковник Захарченко. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал директор Украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.

После убийства Захарченко, безусловно, можно говорить о кризисе, однако, выводы пока делать рано — сказал в интервью «Эху Москвы» директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Алексей Арбатов.

Он добавил, что необходимо продвигать идею о размещении миротворческого контингента ООН.

Комментарии

27

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idruker 02 сентября 2018 | 18:05

Гы:) Всех устраивает , а Москву видите ли не может. Да Москву вообще никто устроить не может.

kryimzdick 02 сентября 2018 | 18:15

idruker: Москва она такая, чуть что- бабах! Первый раз что ли? Немцов вот не устраивал, Березовский. Ой, там список....

opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 18:19

kryimzdick: Видимо, перестал отстёгивать на самый верх, или не в тех размерах.....Откаты это движущая сила вей системы воровской власти РФ!

vezdehod 02 сентября 2018 | 18:44

Отработанный материал - заменят на другой, но это пустые хлопоты, так как ловить в Донбассе нечего и, всё равно оттуда придётся убираться.

danko1 02 сентября 2018 | 18:17

idruker: Он слишком много знал.
Да и перестал беспрекословно выполнять указания Кремля.
Странно, что Стрелков еще жив.

unprejudiced 02 сентября 2018 | 18:08

Откуда черпают фейки Новая Газета и ТВ Дождь?
Это именно тот случай, когда информация просто не имеет смысла по причине ее заинтересованности.
Недавно Новая Газета приводила цифры присутствия ВС РФ на Украине. Итак вот они:

Более 13 тысяч военнослужащих ВС РФ, до 300 танков, более 60 ЗРК, более 130 систем залпового огня.

Согласитесь цифра внушительная. Такой контингент нельзя не обнаружить, но почему то кроме фейков и "писем крымчанок" ничего нет. Попробуйте отгадать с трех раз откуда Новая Газета и телеканал Дождь выколупывает эти цифры (телеканал Дождь тоже вторит НГ)... Причем по факту и юридически в клевете обвинить их нельзя...

НЕ буду вас долго мучать. Они тупо делают запрос в СБУ или в МОУ, те дают им эти цифры, НГ и Дождь их (эти фейковые новости) тупо публикует... На Украине ссылаясь на российский источник публикуют эти цифры по укроСМИ.... Гениально!!!!

idruker 02 сентября 2018 | 18:17

unprejudiced: Ну раз уж ты такой крутой и информированный, будь любезен на стол доказательства своей брехни об СБУ как источнике фэйковых новостей для НГ и Дождя. Иначе цена твоим словам не выше чем таковым Новой газеты и Дождя.

Итак?

cattt 02 сентября 2018 | 18:37

idruker: Захерка переплюнул Кабздона по плакальщикам, там пол миллиона пришли проводить героя в яму со стекловатой.

snikkersnepper 02 сентября 2018 | 19:01

unprejudiced: venezianez49:

Ну а то. В феврале 2017 года Каныгин выдал сенсационную новость, о том, что Михаила Толстых (Гиви) убили его же сослуживцы из мести за трусость. 9 и 10 февраля эта новость обильно цитировалась на сайте Эха Москвы. При этом он сослался на переписку в соцсетях с неизвестным ему человеков, выдавшем себя за ополченца Мыльцева. После чего сам Мыльцев со скриншотами в руках показал, что его страница давно была взломана СБУ, а сам он два года как не служит в ополчении.

Пошукайте эту историю. Известное ведь дело...

Теперь, в сентябре 2018 Каныгин (еще в 2015 году выставленный с Донбасса), со ссылкой на "источники" рассказывает сюжеты про Захарченко. И Эхонько опять незамедлительно тащит это в ленту. Потому что его стремление жрать любое дерьмо не поддается никакому перевоспитанию.

Посмотрите историю с пленным Агеевым и его матерью, которых Каныгин раскручивал-раскручивал, пока его собственная коллега по изданию не вырвала у укропрокурора признание, что никакой тот не контрактник.

Не далее как позавчера голландское правительство точно также опровергло публикацию все того же Каныгина о предстоящем в этом сентябре завершении следствия по боингу.

И этот человек не спивается в какой-нибудь подворотне, гонимый всем своим профессиональным сообществом, не занюхивает свое горе любимыми "лекарствами от чихания", а по-прежнему строчит свои опусы и даже получает за них какие-то премии (интересно, от кого?). И считается у Эха Москвы заслуживающим доверия источником.

Такое ощущение, что он и их подсадил...

athilla 02 сентября 2018 | 18:10

Не полковник, а генерал-майор, причем обеих ОРДЛО.

putin_itogy 02 сентября 2018 | 18:33

athilla: Шофёр он, автобуса.
а ни какой не "генерал"..
Ещё скажите, что Шойгу "маршал"..))

vezdehod 02 сентября 2018 | 18:50

athilla:
Не полковник, а генерал-майор, причем обеих ОРДЛО.
========================================================
В лохматые годы был пионервожатым в Пионерском лагере и устроил своим ребятам "Зарницу". Так все офицерские звёздочки, в том числе и генеральские. мы делали из консервных банок.Звания я присваивал сам, так как имел должность Командующего фронтом в звании "Генерал-армии".

venezianez49 02 сентября 2018 | 18:15

Как и следовало ожидать, пошло обильное выделение гнусной ядовитой патоки из каныгинских внутренностей "Новой".

kryimzdick 02 сентября 2018 | 18:26

venezianez49: не любите правду, жулики

dmitry17___17 02 сентября 2018 | 18:57

venezianez49 - дурень, громче греми бубенцом!

basel812 02 сентября 2018 | 18:18

В общем, жизнь лугандонских террористов трудна, но, к счастью, коротка!

protoukrop 02 сентября 2018 | 18:29

basel812: Ну да по этой же причине укрокаратели бессмертны, как голливудские киборги.

putin_itogy 02 сентября 2018 | 18:19

"Серпом & яйцам": "Что же это за глава государства Россия, у которого не находится слов соболезнования в связи со смертью писателя Войновича, но зато вольно льется расплавленным свинцом телеграммная речь на смерть донецкого сепаратиста Захарченко?"
----
Н. А. Некрасов : "Бывали хуже времена в России, Но не было подлей".

zztop1960 02 сентября 2018 | 18:21

Думаю , Захарченко убрали по договорённости между Киевом, Москвой , Берлином и Вашингтоном. Путину надо слить Донбасс , но по тихому и красиво , что бы россияне ничего не заподозрили. Захарченко мешал. Вместо него поставят другого , который не будет сопротивляться вводу миротворцев ООН , сменит риторику и постепенно подготовит донбассцев к возвращению в Украину. Видимо Путину за это чего -то пообещали

kryimzdick 02 сентября 2018 | 18:29

zztop1960: судя по тому, что неисчислимые даунецкие армады не двинулись сокрушительным железным штормом по трассе на Киев, что всенародная месть ушла в свисток, так и есть.

profi1962 02 сентября 2018 | 18:30

zztop1960: 100%

tks 02 сентября 2018 | 18:25

Сепара "отсепарировали" в кафе "Сепар", какая боль для сепараторов, сепаратистов. Одним словом, полная Сепультура.

kryimzdick 02 сентября 2018 | 18:27

tks: сипулька из сепулятора

dmitry17___17 02 сентября 2018 | 18:59

kryimzdick: Ой, там такое сипуление, всех со всеми.

profi1962 02 сентября 2018 | 18:28

Вот и нашли последнего кто знал о виновных в сбитом Боинге. Сейчас все пойдет как по маслу.

oneoretwo 02 сентября 2018 | 18:34

...похоже на правду, т.к. слишком дорого для плешивого стал обходиться даунбацлэнд и проектик решили слить: лично напиленное на виолончельных счетах дороже...

mabuta 02 сентября 2018 | 18:50

ну скажем Каныгин наркоман... и доверять ему ээээ... не стоит

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