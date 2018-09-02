«Новая газета»: Александр Захарченко перед своей гибелью перестал устраивать Москву

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко перед своей гибелью перестал устраивать Москву. Об этом пишет сегодня «Новая газета». Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в минувшую пятницу. По данным администрации ДНР, на церемонию прощания с ним сегодня пришли около двухсот тысяч человек.



Лидера самопровозглашенной Донецкой республики погубила масштабная торгово-экономическая деятельность, которую он не хотел прекращать, — рассказал «Эху Москвы» автор публикации Павел Каныгин.

Захарченко мог быть не главной фигурой финансовых схем, но он вызывал головную боль у Киева и «нормандской четверки», — добавил Каныгин.

Новое руководство самопровозглашенной ДНР в лице Дмитрия Трапезникова гораздо более удобно Киеву, чем полковник Захарченко. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал директор Украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.

После убийства Захарченко, безусловно, можно говорить о кризисе, однако, выводы пока делать рано — сказал в интервью «Эху Москвы» директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Алексей Арбатов.

Он добавил, что необходимо продвигать идею о размещении миротворческого контингента ООН.