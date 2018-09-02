Пресс-секретарь Владимира Путина каждый день видит проявления человечности со стороны главы государства
Дмитрий Песков также добавил, что президент такой же человек как все и филигранно справляется со своими эмоциями. Поэтому не всегда можно понять, как Путин воспринимает то или иное событие, — добавил пресс-секретарь (его слова приводит агентство ТАСС).
Комментарии45
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demosua 02 сентября 2018 | 18:03
это всё на грани пародии... А может и за гранью...?
kompricikos 02 сентября 2018 | 18:14
demosua: что он сделал? кто он? и откуда? самый человечный человек. В.МАЯКОВСКИЙ
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 18:32
kompricikos: Сам Песков не более чем завуалированное недоразумение..
tanyaya 02 сентября 2018 | 18:07
Песков, а ещё нежнее, ещё проникновеннее, еще яростнее и торжественнее лизнуть можешь?
P,S. Такое ощущение, что приказ о твоей отставке уже готов, а это твой последний вздох надежды.
vadimp 02 сентября 2018 | 18:08
На то и песков, где "надо" видит, где "не надо" нет.
diximania1948 02 сентября 2018 | 18:11
А как бы нам увидеть эти проявления?
cromwel 02 сентября 2018 | 18:12
Если еще раз увидит, пусть хоть видео выложит. А то мне за 18 лет его режима не разу такое чудо не являлось.
gelont 02 сентября 2018 | 18:14
Встречал я уже одного " Самого Человечного Человека " . Тоже владимиром звали . То ли отравили его , то ли с головой проблемы были ...
askol2016 02 сентября 2018 | 18:16
Песков недавно просил Путина прибавить ему зарплату, рассчитывает на положительную резолюцию...
tiridas 02 сентября 2018 | 18:25
Эта новость - набор бессвязных слов от ниоткуда (в ссылке на ТАСС ничего подобного не сказано).
Продолжайте обсуждать, джентльмены. :-||
tinon 02 сентября 2018 | 18:37
Ну, слава Создателю: не Бог наш нацлидер, коли даже картонный Песков разглядел в нём проявления человека!
Прям, от сердца отлегло!
ihor_syvoryj 02 сентября 2018 | 19:01
Один уже "самый человечный человек" давно лежит в Мавзолее.
Это что, намёк, что ему на смену идёт другой?