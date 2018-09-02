В нескольких городах России, в том числе, в Москве сегодня прошли митинги против повышения пенсионного возраста
В столице на проспекте академика Сахарова согласованную акцию провели представители КПРФ участники пришли с плакатами «Пенсионеры не должны платить за ошибки чиновников» и «55 лет и ни минутой больше». По данным движения «Белый счетчик», в акции приняли участие около девяти тысяч человек. По данным полиции – около шести тысяч.
На Суворовской площади митинг провели представители «Справедливой России». В нем, по оценке МВД, участвовали около полутора тысяч человек. Акции против повышения пенсионного возраста также прошли в Казани, Уфе, Перми и других городах.
Комментарии2
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gennadiy_s Геннадий Смолкин 02 сентября 2018 | 17:53
На мой взгляд: так называемая "пенсионная реформа" девальвировала - фактически перечеркнула завоевания народов России в социальной сфере.
В том числе завоевания и победу в Великой Отечественной Войне.
Позорище!
gelont 02 сентября 2018 | 18:07
Русская революция 1905 года
Страна Российская империя
Дата 9 (22) января 1905 — 3 (16) июня 1907
Причина Земельный голод; многочисленные нарушения прав рабочих; неудовлетворённость существующим уровнем гражданских свобод; деятельность либеральных и социалистических партий; Абсолютная власть императора, отсутствие общенационального представительного органа и конституции.
Основная цель Улучшение условий труда; передел земли в пользу крестьян; либерализация страны; расширение гражданских свобод;
Лошадь бегает по кругу ?