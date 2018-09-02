В нескольких городах России, в том числе, в Москве сегодня прошли митинги против повышения пенсионного возраста

В столице на проспекте академика Сахарова согласованную акцию провели представители КПРФ участники пришли с плакатами «Пенсионеры не должны платить за ошибки чиновников» и «55 лет и ни минутой больше». По данным движения «Белый счетчик», в акции приняли участие около девяти тысяч человек. По данным полиции – около шести тысяч.

На Суворовской площади митинг провели представители «Справедливой России». В нем, по оценке МВД, участвовали около полутора тысяч человек. Акции против повышения пенсионного возраста также прошли в Казани, Уфе, Перми и других городах.