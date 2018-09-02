В Свердловской области мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья с балкона своей квартиры

Это произошло в Краснотурьинске. Житель дома стрелял по зданию напротив и припаркованным рядом автомобилям, в том числе, по полицейской машине. Он ранил сотрудника МВД. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. По предварительным данным, стрельбе предшествовал конфликт мужчины с сотрудниками частного охранного предприятия, офис которого находится в здании напротив. Стрелка задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.