В Свердловской области мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья с балкона своей квартиры
Это произошло в Краснотурьинске. Житель дома стрелял по зданию напротив и припаркованным рядом автомобилям, в том числе, по полицейской машине. Он ранил сотрудника МВД. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. По предварительным данным, стрельбе предшествовал конфликт мужчины с сотрудниками частного охранного предприятия, офис которого находится в здании напротив. Стрелка задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.
Комментарии3
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kryimzdick 02 сентября 2018 | 17:51
Путина ждал?
j_partizan 02 сентября 2018 | 18:12
Ещё одного посадят, вместо того чтобы создать для людей комфортные условия для жизни, которые бы не ущемляли их интересы.
Сотрудники частных охранных предприятий частенько ведут себя по-хамски, провоцируя людей на ответные действия.
evgeny_biolog 02 сентября 2018 | 18:19
"мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья с балкона своей квартиры"
Охренел мужик в своей квартире ...