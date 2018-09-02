Активистка украинского культурного центра Ольга Павленко уехала из Крыма после обысков ФСБ
Об этом сообщает телеканал «Громадьске». По его данным, Павленко направилась в Херсон, где планирует поселиться. Обыски в ее доме в Симферополе прошли в минувшую среду. Павленко и ее родственников заподозрили в том, что они причастны к запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Силовики изъяли технику, электронные носители, телефон, а саму активистку вызвали для дачи показаний.
Комментарии4
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unprejudiced 02 сентября 2018 | 18:01
Раз убежала во вражеское образование 404 значит ФСБ верно в ней вычислило боевика запрещенного во всем мире правого сектора
m_doc 02 сентября 2018 | 18:13
unprejudiced: Дочь её на Донбассе в ПС воевала. Такая вот культурка у мамаши.
mamiluk 02 сентября 2018 | 18:07
Стандартные "подозрения" ФСБ-"бандеровец","правый сектор"...и прочее...из серии "врагов народа"(засевших в кремле)...
iltrovatore 02 сентября 2018 | 18:29
выдавливают. там надо создать ровную среду. болото. чтоб ничего не высовывалось и не колыхалось.