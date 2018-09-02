Z Архив новостей новости
5 61 6 7530
17:30, 02 сентября 2018

Около двухсот тысяч человек пришли сегодня на церемонию прощания с Александром Захарченко

Около двухсот тысяч человек, по данным администрации самопровозглашенной ДНР, пришли сегодня на церемонию прощания с Александром Захарченко. Участвовали не только министры, депутаты и военнослужащие, но и работники предприятий, студенты и другие жители города, утверждает Донецкое агентство новостей. Лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в минувшую пятницу.

Комментарии

61

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

sandro_007 02 сентября 2018 | 17:33

Батя заслужил народную любовь. Земля пухом.

kryimzdick 02 сентября 2018 | 17:37

sandro_007: даунецкре агентство могло не стесняться и сказать, что пришло два миллиона. Всё равно в этом зоопарке пересчитывать никто не будет

patrikk_1 02 сентября 2018 | 17:39

Около двухсот тысяч человек пришли сегодня на церемонию прощания с Александром Захарченко...

Вечная память Герою Донбасса.

mavviomi 02 сентября 2018 | 17:48

patrikk_1: еще одного садиста, убийцу и террориста отправили на тот свет. Типичный изменник и предатель своей родины заслужил эффективную ликвидацию. Патрикам теперь только остается жрать дерьмо...

drgonish 02 сентября 2018 | 17:57

mavviomi:
{Типичный изменник и предатель]

Хм. Гос.переворот осуществляли майдауны, а предатель и изменник - Захарченко. С дерьмом, смотрю, в голове у тебя полный порядок. ;)

mavviomi 02 сентября 2018 | 18:05

drgonish: госпереворот совершил Ельцин, расстреляв танками всенародно избранный парламент. После этого все кацапская власть не законна.

vikwlad 02 сентября 2018 | 18:20

Посмотрел видеоролик с похорон Захарченко. 200 тысяч там, конечно, не было. От силы, человек 500. Собравшийся народ, усиленно хлопал в ладоши, провожая его в последний путь. Наверное, он сильно там всем надоел.

cattt 02 сентября 2018 | 18:18

drgonish: Чего то майдановцы выступали под украинскими флагами, а захерченовцы под российскими, так кто предатель.

nikmart001 02 сентября 2018 | 18:27

cattt: Ну вообще то, если вы не знаете, у донецких свой флаг есть. И вообще, Донецк еще долго будет помнить Киеву эту войну.

cattt 02 сентября 2018 | 18:42

nikmart001: Флаг у их появился, когда путин дал им от ворот поворот, ни пенсий ни зарплат московских не получили, а ведь как они хотели как в Крыму, да обломилось..
Да ни хрена они не будут помнить, за копейку мать продадут., шкуры продажные.

blahovdav 02 сентября 2018 | 17:54

patrikk_1: Вечная память Герою Донбасса.\\\Собаке-собачья...

tonight 02 сентября 2018 | 18:33

patrikk_1: Ты что рехнулся? Это всеравно что Гитлер захапал бы у раши кусок земли а когда б он подох то например назвали б его назвал героем. Захарченко был оккупантом проклятым, сдох и Слава Б-гу

nanarovsky 02 сентября 2018 | 17:43

kryimzdick: Понял в чём сила хохло-бот? Это тебе не твой параша-алкаш награждает фейковых хероев.

gonduras_on_colyma 02 сентября 2018 | 17:48

nanarovsky: // Понял в чём сила хохло-бот? Это тебе не твой параша-алкаш награждает фейковых хероев. //
Да понятно давно с тобой, укурок - сила в том, что нюхаешь, куришь или ширяешь.
У тебя даже есть выбор, доходяга помойный.

mavviomi 02 сентября 2018 | 18:01

nanarovsky: украинские спецслужбы с нетерпением ждут имя следующего главного садиста и дегенерата...

cattt 02 сентября 2018 | 18:29

nanarovsky: Да такой пипл как оставшиеся в Лугандоне, повязанные кровью придурки, вышедшие на на похороны мерзавца, ни когда не вольются в украинское общество, останутся такими же ватниками и титушками.

venezianez49 02 сентября 2018 | 17:47

kryimzdick:
Зато Вас пересчитать не сложно. Вы у нас только один такой единственный и неповторимый мутант.

kryimzdick 02 сентября 2018 | 17:53

venezianez49: прижопинские только на личные оскорбления способны, от небогатого ума. Сказать-то нечего по делу.

venezianez49 02 сентября 2018 | 18:01

kryimzdick:
Из Вашего текста следует, что Вы - прижопинский (возможно, это новая разновидность успенских мутантов?), коли Вам - кроме гадостей - сказать больше нечего.

nikmart001 02 сентября 2018 | 18:30

kryimzdick: Ну, если по делу, надо найти этих террористов и принародно расстрелять, как только Порошенко им медали повесит, тут все их и узнают.
Израильские спецслужбы их нашли бы где угодно.

protoukrop 02 сентября 2018 | 17:55

kryimzdick: Ушастый крокодил, в сети имеются фото и видео похоронного шествия, неужели тебе так трудно напрячь свои пару извилин чтобы самому прикинуть сколько там действительно людей. Или у вас укросвидомитов мигрень начинается когда смотрите на большие массы пророссийского населения ??

kryimzdick 02 сентября 2018 | 17:59

protoukrop: да не бреши, алкаш
)))

idruker 02 сентября 2018 | 17:40

sandro_007: Точнее не скажешь. Землю пухом он заслужил сполна. Всякие беспринципные порядочные граждане заслуживают ее в глубокой старости, а этот получил заслуженное уже в 40. Равнение на героя.

kryimzdick 02 сентября 2018 | 17:48

idruker: курями барыжил, вот и в пуху теперь весь. Разорвало в пух и прах.

protoukrop 02 сентября 2018 | 18:00

kryimzdick: Потрошенко шоколад уже десяток лет льет. Не уж-то у него зад слипнется, и от сладкого запора окочурится...

kryimzdick 02 сентября 2018 | 18:08

protoukrop: вот когда окочурится - тогда порадуетесь, а пока плачьте

vezdehod 02 сентября 2018 | 18:12

idruker:
Точнее не скажешь. Землю пухом он заслужил сполна. Всякие беспринципные порядочные граждане заслуживают ее в глубокой старости, а этот получил заслуженное уже в 40. Равнение на героя.
=====================================================================================
Даже страшно подумать, если этот Бандит дожил до старости - вовремя его остановили добрые люди

gonduras_on_colyma 02 сентября 2018 | 17:46

sandro_007: Удило ватное, у этого курмаршала основное погоняло было Захараст.
Пожелания украинцев по сабжу могут уложить нафиг мировую стекловатную промышленность.
А писать что-то о цифири в 200 тысяч - это из той же серии, что сам донбассенфюрер порывался брать Лондон.
Тьфу, аж противно такое читать.
Впрочем, работу у тебя как у ассенизатора - тот не выбирает, что и кому качать, а у тебя без вариантов, что и кому лизать.

vezdehod 02 сентября 2018 | 18:07

sandro_007:
Батя заслужил народную любовь. Земля пухом.
================================================
Ему от этого не легче - пусть земля будет ему Адом.

putin_itogy 02 сентября 2018 | 18:21

sandro_007: "ФСБ - взрывает сепаров"..(с)
Мы отомстим за тебя, "батя"..

tonight 02 сентября 2018 | 18:36

sandro_007: Он оккупант был проклятым, чтоб их всех поубивали и освободили Украинскую землю

ivar1964 02 сентября 2018 | 17:36

Только что говорили о 120 тысячах. Кто больше?

hastings 02 сентября 2018 | 17:37

Уходят лучшие. Кобзон, патриот Захарченко, Гиви, Псих, Моторола, Сплюнчик и казачий атаман Дырявый. Но все они живы в наших сердцах и до Киева мы дойдем в ближайшее время!

compare 02 сентября 2018 | 17:41

hastings: да...ты с ними,по-ходу и "дойдешь",даунёнок...там,"под землей",в виде червяка,ты и до Амстердама можешь доползти,за тысячу-то лет....

hastings 02 сентября 2018 | 17:45

compare: И Амстердам взять нам по силу, как и завещал Пётр 1.

compare 02 сентября 2018 | 17:53

hastings: тебе,Петр,ничего не завещал...он людей имел в виду...

vezdehod 02 сентября 2018 | 18:35

hastings:
Уходят лучшие. Кобзон, патриот Захарченко, Гиви, Псих, Моторола, Сплюнчик и казачий атаман Дырявый. Но все они живы в наших сердцах и до Киева мы дойдем в ближайшее время!
===============================================================================================
Недоумок...Они не сами, добровольно, "уходят" - их отправляют на от Свет без их согласия,и это правильно.

dmitry17___17 02 сентября 2018 | 17:38

Так и будут их теперь на похороны каждой крысы гонять. А нефиг вестись на провокации российской гебни.

borninussr 02 сентября 2018 | 17:42

Миллиард :)

vasutka7 02 сентября 2018 | 17:42

Согнали народ со всей Лугандонии на похороны бандита.

protoukrop 02 сентября 2018 | 18:04

vasutka7: У свидомых такие массы людей на похоронах не укладуются в головешке, потому что ни один из укрокарателей никогда не набирал на своих похоронах и двух тысяч укрозомби.

vezdehod 02 сентября 2018 | 18:40

protoukrop:
У свидомых такие массы людей на похоронах не укладуются в головешке, потому что ни один из укрокарателей никогда не набирал на своих похоронах и двух тысяч укрозомби.
====================================================================================
Так у нас ПРИХОДЯТ те кто хочет придти и не по приказу Кремля, а по доброй воли. Усёк!

compare 02 сентября 2018 | 17:43

зачем такие несусветные цифры? неужели,"упокоенный"от этого,станет более "важной" пешкой? для таких "тыщ",надо в "чистом поле"хоронить,и то,полей -то таких,поискать..

kryimzdick 02 сентября 2018 | 17:49

compare: там у них всё как в дурдоме

reaver 02 сентября 2018 | 17:48

Истинные россияне, чем больше их власть обкрадывает, тем больше они ей поклоняются.

protoukrop 02 сентября 2018 | 18:07

reaver: Захарченко открыто отстаивал интересы русского народа, участвовал в боевых действиях, дважды был ранен, за то чтобы русский народ был единым и сильным. А что для своего народа сделал ты в своей некчемной жизни ?

vinidbi 02 сентября 2018 | 18:26

protoukrop: Так он был предателем Украины?-не зря это кафе было под названием сепар-о чем наши пропагандон тв каналы ни словом об этом названии!!!

janychar 02 сентября 2018 | 17:52

И кто-нибудь всерьёз думает, что это ватное собрание способно объединиться объединиться с украинским обществом?

andrewm 02 сентября 2018 | 17:59

janychar: Им как по ящику - так они и будут думать. Так что не удивляйтесь, когда увидите это стадо клянущимся в любви к Украине...

drgonish 02 сентября 2018 | 18:07

janychar:

Ну, с учетом того, что нацики на Украине население оболванили за 2 недели - Гитлру пришлось оболванивать немцев 2 года, - то немного Соловьева, и все будет тип-топ.

(комментарий скрыт)

lynat 02 сентября 2018 | 17:54

Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы...
кто хочет поработать главою ДНР?

tonight 02 сентября 2018 | 18:56

lynat: Хорошо что эта должность сменяемая, поэтому желающих будет хммм... не много. Ну если Путин назначит кого то туда, никода не денутся пойдут как миленькие и будут служить верой и правдой пока их не замочат. Oн же не приставит к ним охрану как себе? Это ж какие расходы надо. Патриотов в раше хватает за даром пойдут.
отстреливать то на много лет хватит

tonight 02 сентября 2018 | 19:02

lynat: "отстреливать то на много лет хватит"
------из другого предлжения выпало. Я думала я это стерла,

adl1964 02 сентября 2018 | 17:55

200 000 в ногу, а 7 миллиардов не в ногу......

chapter_2 02 сентября 2018 | 17:56

10 000 человек, убитых в Донбассе в 2014-2018 гг., -- на совести А.Захарченко и его кураторов.

На церемонии прощания с покойным сенатором Джоном Маккейном президент Украины Петр Порошенко стоял рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

drgonish 02 сентября 2018 | 18:20

chapter_2:
[10 000 человек, убитых в Донбассе в 2014-2018 гг., -- на совести А.Захарченко и его кураторов. ]

Только осуществившие гос. переворот майдауны и погнавшие войска в Донбасс ни в чем не виноваты.

jacknichols 02 сентября 2018 | 17:58

из двухсот тысяч примерно половина - лондонцы,
убедиться действительно ли отбой тревоги.

(комментарий скрыт)

danmestari 02 сентября 2018 | 18:08

Кобзона переплюнул или нет?

adl1964 02 сентября 2018 | 18:31

danmestari: Лавры первенства у Усманова)))))

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

citizenkane 02 сентября 2018 | 18:31

Vsjo progresivnoje chelovechestvo volkom vojut: uuuuuubiiiiili takogo pacana!!! :D

ztr Cергей Запорожский 02 сентября 2018 | 18:31

Вруть! Мильон!

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Вьетнам выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь направил семье сенатора Джона Маккейна телеграмму соболезнования и сделал запись в траурной книге в Посольстве США в Ханое…

5 161 6 15628 30.08
Kмаккейн, сша, политика, общество, события
Блоги

«Катынь — место скорби, а не выяснения отношений» Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова — Сергею Пархоменко…

5 155 6 15954 27.08
Kистория, мнения
Новости

«Новая газета»: Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко незадолго до смерти перестал устраивать Москву По сведениям источников, в российской столице были недовольны ненасытностью руководства непризнанной республики…

5 167 6 23151
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

+ Моя Москва Моя Москва Сколько сомнений, сколько неуверенности было сначала: Полюбит ли меня Москва? Признает ли своим?...

5 64 6 9089 31.08
Kвыборы, политика, общество, видео
Новости

В Донецке прощаются с главой самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко На церемонию приехали российские сенаторы и депутаты

5 75 6 10813
Новости

Презентация первого московского электробуса закончилась поломкой транспорта Он успел проехать всего три остановки, после чего высадил пассажиров, в том числе, мэра Москвы и уехал в парк…

5 38 6 5512
Блоги

+ Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения…

5 538 6 78082 29.08
8читать ;смотреть
Kпутин, пенсии, видео, мнения
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Хозяин Слово «хозяин» образовано от татарского слова «хуҗа» и русского суффикса ин…

5 52 6 7659 29.08
Kязыки, передачи, образование, события
Голосование
Был ли Джон Маккейн русофобом?
5 78 6 14196 26.08
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Я лично благодарен Маккейну Благодарен за то, что он отстаивал Россию и российских граждан от власти, от Кремля. И в своем письме, которое, думаю, станет классиком публицистики, он объяснял, что такое свобода…

5 113 6 17711 27.08
Kполитика, сша, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Если все против одного, то в любом случае не правы все Бывают абсолютно чмошные дети, как это называют в армии, которые, ну, просят их травить как бы всем видом. Но в любом случае те, кто ловятся на это, они все подонки, они все неправы…

5 102 6 15952 27.08
Kподростки, школа, эфиры, мнения
Блоги

«Подобного рода «расследования» псевдо-борцов с коррупцией»... Заявление о «завышении цен на продовольствие», поставляемое в войска национальной гвардии РФ…

5 73 6 11866 31.08
Kнавальный, росгвардия, финансы, продовольствие, события
Новости

«Новая газета»: Александр Захарченко перестал устраивать Москву незадолго до своей гибели В российской столице были недовольны тем, что Захарченко хотел контролировать все финансовые потоки…

5 57 6 9530
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Гражданами какой страны являются сепаратисты? ДНР? Я не знаю такой страны. Я знаю страну Украина…

5 72 6 12113 29.08
#слушать 42:33 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Блоги

Diletant.media история

«Стоять насмерть. За Волгой для нас земли нет!» Именно в эти страшные месяцы фашисты достигли самых дальних точек своего наступления. На юге они углубились на 10-15 км на территорию Грузии, и вот осень-зима 42-ого. Сталинград…

5 44 6 7470 01.09
Kвойны, история, дилетант, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Буран Слово буран возникло от татарского «бур» — крутить, сверлить, виться…

5 55 6 9567 27.08
Kязыки, передачи, образование, события

Популярное за неделю

Новости

В Донецке проходит прощание с главой самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко На ней присутствует и делегация из России, а сама церемония активно освещается в российских СМИ

5 54 6 23857
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это махровый уж прямо экстремизм эстремизмыч — клейма негде ставить. И Управление «Э» каждый раз поджимает хвост в этих случаях и, по сути дела оказывается прямым покровителем экстремизма…

5 102 6 147949 29.08
#слушать 49:46 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео
Голосование
Был ли Джон Маккейн русофобом?
5 78 6 14196 26.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Кремль близок к истерике, рейтинг Путина рухнет Народ действительно потерял доверие ко всем институтам власти и перешёл в режим жёсткого сбережения и калькулятора, считая, на сколько его на этот раз нахлобучили эти честные глаза…

5 409 6 347403 31.08
Kвласть, общество, пенсии, события
Блоги

+ Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения…

5 538 6 78082 29.08
8читать ;смотреть
Kпутин, пенсии, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7228538
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3641608

Сегодня в эфире