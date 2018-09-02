Около двухсот тысяч человек пришли сегодня на церемонию прощания с Александром Захарченко
Около двухсот тысяч человек, по данным администрации самопровозглашенной ДНР, пришли сегодня на церемонию прощания с Александром Захарченко. Участвовали не только министры, депутаты и военнослужащие, но и работники предприятий, студенты и другие жители города, утверждает Донецкое агентство новостей. Лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в минувшую пятницу.
Комментарии61
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sandro_007 02 сентября 2018 | 17:33
Батя заслужил народную любовь. Земля пухом.
kryimzdick 02 сентября 2018 | 17:37
sandro_007: даунецкре агентство могло не стесняться и сказать, что пришло два миллиона. Всё равно в этом зоопарке пересчитывать никто не будет
patrikk_1 02 сентября 2018 | 17:39
Около двухсот тысяч человек пришли сегодня на церемонию прощания с Александром Захарченко...
Вечная память Герою Донбасса.
mavviomi 02 сентября 2018 | 17:48
patrikk_1: еще одного садиста, убийцу и террориста отправили на тот свет. Типичный изменник и предатель своей родины заслужил эффективную ликвидацию. Патрикам теперь только остается жрать дерьмо...
drgonish 02 сентября 2018 | 17:57
mavviomi:
{Типичный изменник и предатель]
Хм. Гос.переворот осуществляли майдауны, а предатель и изменник - Захарченко. С дерьмом, смотрю, в голове у тебя полный порядок. ;)
mavviomi 02 сентября 2018 | 18:05
drgonish: госпереворот совершил Ельцин, расстреляв танками всенародно избранный парламент. После этого все кацапская власть не законна.
vikwlad 02 сентября 2018 | 18:20
Посмотрел видеоролик с похорон Захарченко. 200 тысяч там, конечно, не было. От силы, человек 500. Собравшийся народ, усиленно хлопал в ладоши, провожая его в последний путь. Наверное, он сильно там всем надоел.
cattt 02 сентября 2018 | 18:18
drgonish: Чего то майдановцы выступали под украинскими флагами, а захерченовцы под российскими, так кто предатель.
nikmart001 02 сентября 2018 | 18:27
cattt: Ну вообще то, если вы не знаете, у донецких свой флаг есть. И вообще, Донецк еще долго будет помнить Киеву эту войну.
cattt 02 сентября 2018 | 18:42
nikmart001: Флаг у их появился, когда путин дал им от ворот поворот, ни пенсий ни зарплат московских не получили, а ведь как они хотели как в Крыму, да обломилось..
Да ни хрена они не будут помнить, за копейку мать продадут., шкуры продажные.
blahovdav 02 сентября 2018 | 17:54
patrikk_1: Вечная память Герою Донбасса.\\\Собаке-собачья...
tonight 02 сентября 2018 | 18:33
patrikk_1: Ты что рехнулся? Это всеравно что Гитлер захапал бы у раши кусок земли а когда б он подох то например назвали б его назвал героем. Захарченко был оккупантом проклятым, сдох и Слава Б-гу
nanarovsky 02 сентября 2018 | 17:43
kryimzdick: Понял в чём сила хохло-бот? Это тебе не твой параша-алкаш награждает фейковых хероев.
gonduras_on_colyma 02 сентября 2018 | 17:48
nanarovsky: // Понял в чём сила хохло-бот? Это тебе не твой параша-алкаш награждает фейковых хероев. //
Да понятно давно с тобой, укурок - сила в том, что нюхаешь, куришь или ширяешь.
У тебя даже есть выбор, доходяга помойный.
mavviomi 02 сентября 2018 | 18:01
nanarovsky: украинские спецслужбы с нетерпением ждут имя следующего главного садиста и дегенерата...
cattt 02 сентября 2018 | 18:29
nanarovsky: Да такой пипл как оставшиеся в Лугандоне, повязанные кровью придурки, вышедшие на на похороны мерзавца, ни когда не вольются в украинское общество, останутся такими же ватниками и титушками.
venezianez49 02 сентября 2018 | 17:47
kryimzdick:
Зато Вас пересчитать не сложно. Вы у нас только один такой единственный и неповторимый мутант.
kryimzdick 02 сентября 2018 | 17:53
venezianez49: прижопинские только на личные оскорбления способны, от небогатого ума. Сказать-то нечего по делу.
venezianez49 02 сентября 2018 | 18:01
kryimzdick:
Из Вашего текста следует, что Вы - прижопинский (возможно, это новая разновидность успенских мутантов?), коли Вам - кроме гадостей - сказать больше нечего.
nikmart001 02 сентября 2018 | 18:30
kryimzdick: Ну, если по делу, надо найти этих террористов и принародно расстрелять, как только Порошенко им медали повесит, тут все их и узнают.
Израильские спецслужбы их нашли бы где угодно.
protoukrop 02 сентября 2018 | 17:55
kryimzdick: Ушастый крокодил, в сети имеются фото и видео похоронного шествия, неужели тебе так трудно напрячь свои пару извилин чтобы самому прикинуть сколько там действительно людей. Или у вас укросвидомитов мигрень начинается когда смотрите на большие массы пророссийского населения ??
kryimzdick 02 сентября 2018 | 17:59
protoukrop: да не бреши, алкаш
)))
idruker 02 сентября 2018 | 17:40
sandro_007: Точнее не скажешь. Землю пухом он заслужил сполна. Всякие беспринципные порядочные граждане заслуживают ее в глубокой старости, а этот получил заслуженное уже в 40. Равнение на героя.
kryimzdick 02 сентября 2018 | 17:48
idruker: курями барыжил, вот и в пуху теперь весь. Разорвало в пух и прах.
protoukrop 02 сентября 2018 | 18:00
kryimzdick: Потрошенко шоколад уже десяток лет льет. Не уж-то у него зад слипнется, и от сладкого запора окочурится...
kryimzdick 02 сентября 2018 | 18:08
protoukrop: вот когда окочурится - тогда порадуетесь, а пока плачьте
vezdehod 02 сентября 2018 | 18:12
idruker:
Точнее не скажешь. Землю пухом он заслужил сполна. Всякие беспринципные порядочные граждане заслуживают ее в глубокой старости, а этот получил заслуженное уже в 40. Равнение на героя.
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Даже страшно подумать, если этот Бандит дожил до старости - вовремя его остановили добрые люди
gonduras_on_colyma 02 сентября 2018 | 17:46
sandro_007: Удило ватное, у этого курмаршала основное погоняло было Захараст.
Пожелания украинцев по сабжу могут уложить нафиг мировую стекловатную промышленность.
А писать что-то о цифири в 200 тысяч - это из той же серии, что сам донбассенфюрер порывался брать Лондон.
Тьфу, аж противно такое читать.
Впрочем, работу у тебя как у ассенизатора - тот не выбирает, что и кому качать, а у тебя без вариантов, что и кому лизать.
vezdehod 02 сентября 2018 | 18:07
sandro_007:
Батя заслужил народную любовь. Земля пухом.
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Ему от этого не легче - пусть земля будет ему Адом.
putin_itogy 02 сентября 2018 | 18:21
sandro_007: "ФСБ - взрывает сепаров"..(с)
Мы отомстим за тебя, "батя"..
tonight 02 сентября 2018 | 18:36
sandro_007: Он оккупант был проклятым, чтоб их всех поубивали и освободили Украинскую землю
ivar1964 02 сентября 2018 | 17:36
Только что говорили о 120 тысячах. Кто больше?
hastings 02 сентября 2018 | 17:37
Уходят лучшие. Кобзон, патриот Захарченко, Гиви, Псих, Моторола, Сплюнчик и казачий атаман Дырявый. Но все они живы в наших сердцах и до Киева мы дойдем в ближайшее время!
compare 02 сентября 2018 | 17:41
hastings: да...ты с ними,по-ходу и "дойдешь",даунёнок...там,"под землей",в виде червяка,ты и до Амстердама можешь доползти,за тысячу-то лет....
hastings 02 сентября 2018 | 17:45
compare: И Амстердам взять нам по силу, как и завещал Пётр 1.
compare 02 сентября 2018 | 17:53
hastings: тебе,Петр,ничего не завещал...он людей имел в виду...
vezdehod 02 сентября 2018 | 18:35
hastings:
Уходят лучшие. Кобзон, патриот Захарченко, Гиви, Псих, Моторола, Сплюнчик и казачий атаман Дырявый. Но все они живы в наших сердцах и до Киева мы дойдем в ближайшее время!
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Недоумок...Они не сами, добровольно, "уходят" - их отправляют на от Свет без их согласия,и это правильно.
dmitry17___17 02 сентября 2018 | 17:38
Так и будут их теперь на похороны каждой крысы гонять. А нефиг вестись на провокации российской гебни.
borninussr 02 сентября 2018 | 17:42
Миллиард :)
vasutka7 02 сентября 2018 | 17:42
Согнали народ со всей Лугандонии на похороны бандита.
protoukrop 02 сентября 2018 | 18:04
vasutka7: У свидомых такие массы людей на похоронах не укладуются в головешке, потому что ни один из укрокарателей никогда не набирал на своих похоронах и двух тысяч укрозомби.
vezdehod 02 сентября 2018 | 18:40
protoukrop:
У свидомых такие массы людей на похоронах не укладуются в головешке, потому что ни один из укрокарателей никогда не набирал на своих похоронах и двух тысяч укрозомби.
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Так у нас ПРИХОДЯТ те кто хочет придти и не по приказу Кремля, а по доброй воли. Усёк!
compare 02 сентября 2018 | 17:43
зачем такие несусветные цифры? неужели,"упокоенный"от этого,станет более "важной" пешкой? для таких "тыщ",надо в "чистом поле"хоронить,и то,полей -то таких,поискать..
kryimzdick 02 сентября 2018 | 17:49
compare: там у них всё как в дурдоме
reaver 02 сентября 2018 | 17:48
Истинные россияне, чем больше их власть обкрадывает, тем больше они ей поклоняются.
protoukrop 02 сентября 2018 | 18:07
reaver: Захарченко открыто отстаивал интересы русского народа, участвовал в боевых действиях, дважды был ранен, за то чтобы русский народ был единым и сильным. А что для своего народа сделал ты в своей некчемной жизни ?
vinidbi 02 сентября 2018 | 18:26
protoukrop: Так он был предателем Украины?-не зря это кафе было под названием сепар-о чем наши пропагандон тв каналы ни словом об этом названии!!!
janychar 02 сентября 2018 | 17:52
И кто-нибудь всерьёз думает, что это ватное собрание способно объединиться объединиться с украинским обществом?
andrewm 02 сентября 2018 | 17:59
janychar: Им как по ящику - так они и будут думать. Так что не удивляйтесь, когда увидите это стадо клянущимся в любви к Украине...
drgonish 02 сентября 2018 | 18:07
janychar:
Ну, с учетом того, что нацики на Украине население оболванили за 2 недели - Гитлру пришлось оболванивать немцев 2 года, - то немного Соловьева, и все будет тип-топ.
lynat 02 сентября 2018 | 17:54
Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы...
кто хочет поработать главою ДНР?
tonight 02 сентября 2018 | 18:56
lynat: Хорошо что эта должность сменяемая, поэтому желающих будет хммм... не много. Ну если Путин назначит кого то туда, никода не денутся пойдут как миленькие и будут служить верой и правдой пока их не замочат. Oн же не приставит к ним охрану как себе? Это ж какие расходы надо. Патриотов в раше хватает за даром пойдут.
отстреливать то на много лет хватит
tonight 02 сентября 2018 | 19:02
lynat: "отстреливать то на много лет хватит"
------из другого предлжения выпало. Я думала я это стерла,
adl1964 02 сентября 2018 | 17:55
200 000 в ногу, а 7 миллиардов не в ногу......
chapter_2 02 сентября 2018 | 17:56
10 000 человек, убитых в Донбассе в 2014-2018 гг., -- на совести А.Захарченко и его кураторов.
На церемонии прощания с покойным сенатором Джоном Маккейном президент Украины Петр Порошенко стоял рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
drgonish 02 сентября 2018 | 18:20
chapter_2:
[10 000 человек, убитых в Донбассе в 2014-2018 гг., -- на совести А.Захарченко и его кураторов. ]
Только осуществившие гос. переворот майдауны и погнавшие войска в Донбасс ни в чем не виноваты.
jacknichols 02 сентября 2018 | 17:58
из двухсот тысяч примерно половина - лондонцы,
убедиться действительно ли отбой тревоги.
danmestari 02 сентября 2018 | 18:08
Кобзона переплюнул или нет?
adl1964 02 сентября 2018 | 18:31
danmestari: Лавры первенства у Усманова)))))
citizenkane 02 сентября 2018 | 18:31
Vsjo progresivnoje chelovechestvo volkom vojut: uuuuuubiiiiili takogo pacana!!! :D
ztr Cергей Запорожский 02 сентября 2018 | 18:31
Вруть! Мильон!