Около двухсот тысяч человек пришли сегодня на церемонию прощания с Александром Захарченко...

Около двухсот тысяч человек, по данным администрации самопровозглашенной ДНР, пришли сегодня на церемонию прощания с Александром Захарченко. Участвовали не только министры, депутаты и военнослужащие, но и работники предприятий, студенты и другие жители города, утверждает Донецкое агентство новостей. Лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в минувшую пятницу.