Вадим Карасев: Убийство Захарченко не отменяет Минских соглашений, так как они по-прежнему имеют юридическую силу
Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко не отменяет Минских соглашений, так как они по-прежнему имеют юридическую силу. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
«Убийство Захарченко не обнуляет Минские соглашения. Во-первых, остаются подписи украинской стороны — экс-президента Украины Кучмы, во-вторых, Минские соглашения были ратифицированы и одобрены Советом безопасности ООН, то есть у них есть международно-правовой статус. Поэтому есть сегодня в живых Захарченко или нет — это не имеет существенного значения», — сказал он.
Ранее появилась публикация в «Новой газете» со ссылкой на свои источники о том, что глава самопровозглашенной Донецкой народной республики А.Захарченко незадолго до смерти «перестал устраивать Москву».
В.Карасев также допустил, что полковник А.Захарченко был неподходящей фигурой для прямого контакта Киева и самопровозглашенной ДНР.
«Предположение имеет право на существование, поскольку не нужны сегодня герои-командиры. Всякому «Чапаеву» свое время, а затем начинаются будни, рутина. Новое руководство ДНР менее токсично для возможных прямых переговоров Киева и Донецка, с ним гипотетически комфортнее и проще будет разговаривать Киеву. И если все-таки будет ставиться вопрос о необходимости заморозки конфликта, то здесь фигура Трапезникова (и.о. глав ДНР – ЭМ) намного оптимальнее, нежели Захарченко», — отметил эксперт.
Вечером 31 августа в ресторане в центре Донецка произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Сегодня состоялись его похороны.
Комментарии4
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bmrt 02 сентября 2018 | 17:28
Согласен.
А путиноиду-бандиту пусть будет земля стекловатой.
vvpv 02 сентября 2018 | 17:29
Трапезников, нынешний и.о. главаря ДНР, это бывший менеджер фк "Шахтер" и подчиненный Рената Ахметова.
gригорьич 02 сентября 2018 | 17:36
Карасёв — политолог весьма сомнительного качества и отнюдь не украинский. Начался зондаж. Боже, какая же российская «дипломатия» одномерная....
jblack2 02 сентября 2018 | 17:38
Господин Карасев попытался объяснить нам, что убийство главы самопровозглашённой республики может как бы и к лучшему.
БРЕД!
Ни одно убийство, совершенное Киевским кровавым режимом не приблизило Украину к миру.
Чрезвычайно удивляет спокойное отношение западных держав, в т.ч. подписавших Минские соглашения к теракту в отношении Захарченко.
Они, похоже, не против подобных акций. Они как бы одобряют их.
И в США Порошенко встречался с Волкером - тоже ни слова об ЭТОМ!
Запад ни разу не поставил Киеву условием выделения очередного транша финансовой помощи выполнение Минских соглашений. Так, что Запад все устраивает. И гражданская война на Украине их не сильно заботит...