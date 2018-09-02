Вадим Карасев: Убийство Захарченко не отменяет Минских соглашений, так как они по-прежнему имеют юридическую силу

Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко не отменяет Минских соглашений, так как они по-прежнему имеют юридическую силу. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Убийство Захарченко не обнуляет Минские соглашения. Во-первых, остаются подписи украинской стороны — экс-президента Украины Кучмы, во-вторых, Минские соглашения были ратифицированы и одобрены Советом безопасности ООН, то есть у них есть международно-правовой статус. Поэтому есть сегодня в живых Захарченко или нет — это не имеет существенного значения», — сказал он.

Ранее появилась публикация в «Новой газете» со ссылкой на свои источники о том, что глава самопровозглашенной Донецкой народной республики А.Захарченко незадолго до смерти «перестал устраивать Москву».

В.Карасев также допустил, что полковник А.Захарченко был неподходящей фигурой для прямого контакта Киева и самопровозглашенной ДНР.

«Предположение имеет право на существование, поскольку не нужны сегодня герои-командиры. Всякому «Чапаеву» свое время, а затем начинаются будни, рутина. Новое руководство ДНР менее токсично для возможных прямых переговоров Киева и Донецка, с ним гипотетически комфортнее и проще будет разговаривать Киеву. И если все-таки будет ставиться вопрос о необходимости заморозки конфликта, то здесь фигура Трапезникова (и.о. глав ДНР – ЭМ) намного оптимальнее, нежели Захарченко», — отметил эксперт.

Вечером 31 августа в ресторане в центре Донецка произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Сегодня состоялись его похороны.