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17:03, 02 сентября 2018

В немецком Хемнице сегодня продолжаются демонстрации правых и левых сил

Накануне вечером благодаря внушительному присутствию полиции удалось избежать крупных столкновений и беспорядков.

Около шести тысяч приверженцев право-популистских и праворадикальных течений объединились в субботу на так называемом «Траурном марше» в Хемнице. Впервые шествие совместно возглавили функционер правой партии «Альтернатива для Германии» Бьёрн Хёке и лидер ксенофобского движения «Патриоты против исламизации Германии» Лутц Бахманн. К ним присоединились активисты право-экстремистского движения «За Хемниц», функционеры неонацистской партии, хулиганы и футбольные фанаты. Выступающие обвиняли Ангелу Меркель в ошибочной миграционной политике.

Немецкие правые использовали для мобилизации сторонников смерть 35-летнего жителя Хемница, рожденного в Германии у кубинского отца и немецкой матери, который в прошлое воскресенье был убит во время потасовки в центре города. Подозреваемые в убийстве два мигранта из Ирака и Сирии находятся в следственном изоляторе. Абсурд ситуации состоит в том, что убитый темнокожий гражданин Германии выступал против правого движения, расизма и неонацистов.

С ответными протестами под лозунгом «Сердце вместо травли» у церкви Святого Иоганна собрались 3 500 активистов различных партий, левых течений и религиозных организаций. Их поддержали лидеры социал-демократов, Левой партии и «зеленых». Вопреки ожиданиям, все демонстрации прошли мирно. В Хемниц были подтянуты 1 800 полицейских из девяти федеральных земель Германии, в том числе конные наряды, патрули с собаками, водометы, бронированные машины и вертолеты. Задержаний зафиксировано не было.

Полиция зарегистрировала девять легко раненых и приняла 25 заявлений по подозрению в повреждении имущества, сопротивлении полиции, нанесении телесных повреждений и использовании символов антиконституционных организаций, в том числе свастики и приветствия «Хайль Гитлер!»

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