"Презентация первого московского электробуса закончилась поломкой транспорта"

Он успел проехать всего три остановки, после чего высадил пассажиров, в том числе, мэра Москвы и уехал в парк, — рассказал «Эху Москвы» общественный деятель Максим Кац.

Презентация электробуса прошла накануне на ВДНХ. Ранее в городском департаменте транспорта сообщали, что на первом этапе этот транспорт будет курсировать на севере и северо-востоке Москвы. Всего до 2020 года столичные власти планируют закупить девятьсот электробусов.

По некоторым данным, которые приводит «Общая газета», электробусы не успели собрать из-за задержки комплектующих иностранными поставщиками.