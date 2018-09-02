Презентация первого московского электробуса закончилась поломкой транспорта
Он успел проехать всего три остановки, после чего высадил пассажиров, в том числе, мэра Москвы и уехал в парк, — рассказал «Эху Москвы» общественный деятель Максим Кац.
Презентация электробуса прошла накануне на ВДНХ. Ранее в городском департаменте транспорта сообщали, что на первом этапе этот транспорт будет курсировать на севере и северо-востоке Москвы. Всего до 2020 года столичные власти планируют закупить девятьсот электробусов.
По некоторым данным, которые приводит «Общая газета», электробусы не успели собрать из-за задержки комплектующих иностранными поставщиками.
Комментарии44
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sandro_007 02 сентября 2018 | 17:05
Кацам можно верить. Источник надежный.
Отец.
alladinov 02 сентября 2018 | 17:11
«закончилась поломкой транспорта»
Отжеж какое сцуко этот Обама!
tvitov66 02 сентября 2018 | 17:15
alladinov: может не удачно армату замаскировали? Камуфляж-то сработал, а дрыгатель нет
gonduras_on_colyma 02 сентября 2018 | 18:02
// электробусы не успели собрать из-за задержки комплектующих иностранными поставщиками. //
Вот он без движка три остановки с горочки и проехал.
А как спуск закончился - пришлось высаживать гордого Оленевода.
Даю бесплатную идею: движок как у автомобилей из мультика Семья Флинтстоунов.
vezdehod 02 сентября 2018 | 18:27
"Нарты" были российские. а вот комплектующие из Китая - поэтому и не поехали.
kindman_a 02 сентября 2018 | 17:11
"...столичные власти планируют закупить девятьсот электробусов..."
Если будут ездить по три остановки, то надо ввести корректирующий коэффициент и закупить девять тысяч электробусов.
tvitov66 02 сентября 2018 | 17:17
kindman_a: может закупить импортные электропогрузчики (они не ломаются) и перевозить народ прямо на остановках?
lin_sya 02 сентября 2018 | 17:08
"... электробусы не успели собрать из-за задержки комплектующих иностранными поставщиками."
Как иностранными?! А где же импортозамещение?! Не заместилось?..
m_doc 02 сентября 2018 | 17:09
Как он поломатый уехал своим ходом? Загадочная история.
vasyaz 02 сентября 2018 | 17:10
и здесь америкосы подгадили!
gregor 02 сентября 2018 | 17:11
Презентация первого московского электробуса закончилась поломкой транспорта
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Вот что Сорос вытворяет ..... ,а не то бы мы , ого-го бы ,мы бы .
pantera_1 02 сентября 2018 | 17:12
Высадил мэра Москвы и уехал...
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Ха-ха. Это анекдот. Представляю картинку.
nelibermot20 02 сентября 2018 | 17:19
pantera_1: анекдот - это презентация сортира в Киеве от вашего Кличко. А Москва в течение 12 лет полностью перейдет на электробусы
polsan 02 сентября 2018 | 17:32
nelibermot20: Москва то может и перейдёт, а ты тут при чём???
don_ballon 02 сентября 2018 | 17:53
nelibermot20: Обоссаться от этой портянки. Через двенадцать лет эти электробусы будут отстоем и анахронизмом. Да и не до этого будет загибающейся чекистской России. Хорошо, если не дровах поедут или на битюгах.
terens 02 сентября 2018 | 17:12
Новое всегда требует патчи. Вы наверное так же ржоте над пендосами когда у них очередное обновление заваливает винду или в новом айфоне антенна оказывается расположена не там и он отупел от этого?
kindman_a 02 сентября 2018 | 17:16
terens:
Малыш, у них Тесла - уже в космосе, а у нас - три остановки - и 3,14ец.
tvitov66 02 сентября 2018 | 17:23
kindman_a: зато в сложном процессе освоения числа Пи нам равных нет!
korikov 02 сентября 2018 | 18:14
tvitov66:
Многие либералы не знают, что такое число Пи, зато активно его используют для зашифровки матерных слов. Интеллект однако.
И я ещё заметил такую тенденцию - чем выше любовь к США тем ниже интеллект.
tvitov66 02 сентября 2018 | 18:50
korikov: Многие либералы ... это вам в ЛДПР надо, там ещё и демократы водятся
korikov 02 сентября 2018 | 18:07
kindman_a:
На орбите земли много космического мусора, теперь и Тесла там летает. Только я не пойму, зачем Маск закупил российские двигатели для космического аппарата, чтобы выбросить в космос электромобиль, который дешевле тех самых закупленных двигателей? Странная реклама. Но некоторые русские дураки почему-то гордятся американским электромобилем, который зачем-то запустили в космос в качестве обыкновенного мусора.
kentukky 02 сентября 2018 | 17:21
terens: Прочитайте , как американцы строили Панамский канал в1904-1914гг., сколько техники было изобретено и технологий...А на дворе 2018!!!
tvitov66 02 сентября 2018 | 17:29
kentukky: половина современных технологий (микропроцессоры, жк экраны, радиосвязь в мм диапазоне и т.п.) это фактически продолжение разработок лунной программы NASA
don_ballon 02 сентября 2018 | 17:56
terens: А оно новое? Купили бы аппараты в сборе и горя не ведали. Нет. надо самим собрать ручонками заскорузлыми и загребущими, то есть, своровать. С их айфонами всё нормально: у каждого россиянца, который избежал нищеты, он в кармане. А вот эта презентация-позорище и конфуз. Жаль, Вождюка не пригласили. Вот бы изошёл на говно от злости.
ed10075 02 сентября 2018 | 17:17
Опять иностранные поставщики... Сами разучились делать?
don_ballon 02 сентября 2018 | 17:59
ed10075: Конечно. Даже молотки и напильники китайские.
lynat 02 сентября 2018 | 17:19
Ох и рукожопы.) Даже из импортных комплектующих отверткой скрутить в кучу не в состоянии.))
ivar1964 02 сентября 2018 | 17:21
"Что ни делает дурак,
Все он делает не так.
Начинает не сначала,
А кончает как попало...."
tiridas 02 сентября 2018 | 17:35
Кац не сказал, этот экземпляр должен был сегодня выйти на маршрут?
xentrax 02 сентября 2018 | 17:35
А мне нравится троллейбус. Не надо производить и утилизировать аккумуляторы. И заряжать тоже ничего не надо. Экологично. Может объезжать сломавшиеся троллебусы и другие препятствия, легко эвакуировать.
Но московская мэрия от троллейбусов избавляется.
А ненавистные трамваи остаются.
Ну а электробусы... Там ведь кто-то у нас построил убыточный завод по производству аккумуляторов, разве нет? Надо же теперь их куда-то ставить...
y20160414 02 сентября 2018 | 17:50
xentrax:
Маск уже создал прототип трамвая на аккумуляторах. А для увеличения манёвренности вместо рельсов – гусеницы.
neyexo 02 сентября 2018 | 17:54
xentrax: Вам же объяснила Латынина, что троллейбус- транспорт социализма. Социализма больше нет, и мы отказываемся от него. А вот трамвай - капиталистический, но от него тоже отказываемся, т.к. в капстранах нет такого. чтоб утром все массово ехали в центр, а вечером - из центра
y20160414 02 сентября 2018 | 17:39
В новости №2269554 «Эхо Москвы» ЕЩЁ ВЧЕРА сообщало: «Сегодня на линии выйдет только 10 автобусов и пока только на один маршрут – от ВДНХ до Алтуфьева.» Сломался весь десяток или как?
neyexo 02 сентября 2018 | 17:43
Они уже купили целую партию.
Не 10 штук на пробу, а сразу 100% (и конечно без скидок)
perestarok 02 сентября 2018 | 17:44
"Презентация первого московского электробуса закончилась поломкой транспорта"
Сегодня праздник у хомят, сегодня будут танцы.
profi1962 02 сентября 2018 | 17:46
Хоть автобус высказался, что не хочет возить такого мера. Хвала. Вот так во всем в нашей родной стране, что своими руками, все ломается.
curhatuy6 02 сентября 2018 | 17:46
Эх, какую предвыборную песню испортил! А нам все-равно! Кого посадят на Москву давно знаем:)))
panpronas 02 сентября 2018 | 17:49
Sandro_007: - Кацам можно верить. Источник надежный.
Отец.
Странно, почему же Кацапам никто не верит? Неужели 2 лишние буквы виноваты?
Ихний мать.
andrang2 02 сентября 2018 | 17:53
Высадил мэра Москвы и уехал...
Видимо с мэром ехать может только три остановки.
don_ballon 02 сентября 2018 | 18:01
Это из серии "Снятся людям, иногда, голубые города". Очередная коммунистическая утопия. Не будет работать эта электрохерня в ручонках заскорузлых.
korikov 02 сентября 2018 | 18:03
"Презентация первого московского электробуса закончилась поломкой транспорта
Он успел проехать всего три остановки, после чего высадил пассажиров, в том числе, мэра Москвы и уехал в парк..."
Электробус по данным Эхо Москвы СЛОМАЛСЯ, высадил пассажиров и поехал в парк. Вот интересно, если он УЕХАЛ в парк, то как на Эхо определили, что тот сломался? Им об этом объявили по громкоговорителю?
oneoretwo 02 сентября 2018 | 18:12
Всего до 2020 года столичные власти планируют закупить девятьсот электробусов.
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...основное это, а не ТО, что сломался: ИМ в энтих не ездить...
а на "закупке" - да, мона чего намыть...
gelont 02 сентября 2018 | 18:21
У этих , что вцепились во власть , когда - нибудь что - то получалось с первого раза ? Только воровать и воевать , а что - то полезное заканчивается громким гудком и пузырями на поверхности . Обломки , конечно , потом всплывают со следами топлива .
askol2016 02 сентября 2018 | 18:21
Песня оленевода: электробус хорошо, а оленя (мерседеса) лучше