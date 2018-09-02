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Эксклюзив Эха 17:02, 02 сентября 2018

Презентация первого московского электробуса закончилась поломкой транспорта

Он успел проехать всего три остановки, после чего высадил пассажиров, в том числе, мэра Москвы и уехал в парк, — рассказал «Эху Москвы» общественный деятель Максим Кац.

Презентация электробуса прошла накануне на ВДНХ. Ранее в городском департаменте транспорта сообщали, что на первом этапе этот транспорт будет курсировать на севере и северо-востоке Москвы. Всего до 2020 года столичные власти планируют закупить девятьсот электробусов.

По некоторым данным, которые приводит «Общая газета», электробусы не успели собрать из-за задержки комплектующих иностранными поставщиками.

Комментарии

44

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sandro_007 02 сентября 2018 | 17:05

Кацам можно верить. Источник надежный.
Отец.

alladinov 02 сентября 2018 | 17:11

«закончилась поломкой транспорта»

Отжеж какое сцуко этот Обама!

tvitov66 02 сентября 2018 | 17:15

alladinov: может не удачно армату замаскировали? Камуфляж-то сработал, а дрыгатель нет

gonduras_on_colyma 02 сентября 2018 | 18:02

// электробусы не успели собрать из-за задержки комплектующих иностранными поставщиками. //
Вот он без движка три остановки с горочки и проехал.
А как спуск закончился - пришлось высаживать гордого Оленевода.
Даю бесплатную идею: движок как у автомобилей из мультика Семья Флинтстоунов.

vezdehod 02 сентября 2018 | 18:27

"Нарты" были российские. а вот комплектующие из Китая - поэтому и не поехали.

kindman_a 02 сентября 2018 | 17:11

"...столичные власти планируют закупить девятьсот электробусов..."

Если будут ездить по три остановки, то надо ввести корректирующий коэффициент и закупить девять тысяч электробусов.

tvitov66 02 сентября 2018 | 17:17

kindman_a: может закупить импортные электропогрузчики (они не ломаются) и перевозить народ прямо на остановках?

lin_sya 02 сентября 2018 | 17:08

"... электробусы не успели собрать из-за задержки комплектующих иностранными поставщиками."

Как иностранными?! А где же импортозамещение?! Не заместилось?..

m_doc 02 сентября 2018 | 17:09

Как он поломатый уехал своим ходом? Загадочная история.

vasyaz 02 сентября 2018 | 17:10

и здесь америкосы подгадили!

gregor 02 сентября 2018 | 17:11

Презентация первого московского электробуса закончилась поломкой транспорта
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вот что Сорос вытворяет ..... ,а не то бы мы , ого-го бы ,мы бы .

pantera_1 02 сентября 2018 | 17:12

Высадил мэра Москвы и уехал...
---------
Ха-ха. Это анекдот. Представляю картинку.

nelibermot20 02 сентября 2018 | 17:19

pantera_1: анекдот - это презентация сортира в Киеве от вашего Кличко. А Москва в течение 12 лет полностью перейдет на электробусы

polsan 02 сентября 2018 | 17:32

nelibermot20: Москва то может и перейдёт, а ты тут при чём???

don_ballon 02 сентября 2018 | 17:53

nelibermot20: Обоссаться от этой портянки. Через двенадцать лет эти электробусы будут отстоем и анахронизмом. Да и не до этого будет загибающейся чекистской России. Хорошо, если не дровах поедут или на битюгах.

terens 02 сентября 2018 | 17:12

Новое всегда требует патчи. Вы наверное так же ржоте над пендосами когда у них очередное обновление заваливает винду или в новом айфоне антенна оказывается расположена не там и он отупел от этого?

kindman_a 02 сентября 2018 | 17:16

terens:

Малыш, у них Тесла - уже в космосе, а у нас - три остановки - и 3,14ец.

tvitov66 02 сентября 2018 | 17:23

kindman_a: зато в сложном процессе освоения числа Пи нам равных нет!

korikov 02 сентября 2018 | 18:14

tvitov66:
Многие либералы не знают, что такое число Пи, зато активно его используют для зашифровки матерных слов. Интеллект однако.
И я ещё заметил такую тенденцию - чем выше любовь к США тем ниже интеллект.

tvitov66 02 сентября 2018 | 18:50

korikov: Многие либералы ... это вам в ЛДПР надо, там ещё и демократы водятся

korikov 02 сентября 2018 | 18:07

kindman_a:
На орбите земли много космического мусора, теперь и Тесла там летает. Только я не пойму, зачем Маск закупил российские двигатели для космического аппарата, чтобы выбросить в космос электромобиль, который дешевле тех самых закупленных двигателей? Странная реклама. Но некоторые русские дураки почему-то гордятся американским электромобилем, который зачем-то запустили в космос в качестве обыкновенного мусора.

kentukky 02 сентября 2018 | 17:21

terens: Прочитайте , как американцы строили Панамский канал в1904-1914гг., сколько техники было изобретено и технологий...А на дворе 2018!!!

tvitov66 02 сентября 2018 | 17:29

kentukky: половина современных технологий (микропроцессоры, жк экраны, радиосвязь в мм диапазоне и т.п.) это фактически продолжение разработок лунной программы NASA

don_ballon 02 сентября 2018 | 17:56

terens: А оно новое? Купили бы аппараты в сборе и горя не ведали. Нет. надо самим собрать ручонками заскорузлыми и загребущими, то есть, своровать. С их айфонами всё нормально: у каждого россиянца, который избежал нищеты, он в кармане. А вот эта презентация-позорище и конфуз. Жаль, Вождюка не пригласили. Вот бы изошёл на говно от злости.

ed10075 02 сентября 2018 | 17:17

Опять иностранные поставщики... Сами разучились делать?

don_ballon 02 сентября 2018 | 17:59

ed10075: Конечно. Даже молотки и напильники китайские.

lynat 02 сентября 2018 | 17:19

Ох и рукожопы.) Даже из импортных комплектующих отверткой скрутить в кучу не в состоянии.))

ivar1964 02 сентября 2018 | 17:21

"Что ни делает дурак,
Все он делает не так.
Начинает не сначала,
А кончает как попало...."

tiridas 02 сентября 2018 | 17:35

Кац не сказал, этот экземпляр должен был сегодня выйти на маршрут?

xentrax 02 сентября 2018 | 17:35

А мне нравится троллейбус. Не надо производить и утилизировать аккумуляторы. И заряжать тоже ничего не надо. Экологично. Может объезжать сломавшиеся троллебусы и другие препятствия, легко эвакуировать.

Но московская мэрия от троллейбусов избавляется.

А ненавистные трамваи остаются.


Ну а электробусы... Там ведь кто-то у нас построил убыточный завод по производству аккумуляторов, разве нет? Надо же теперь их куда-то ставить...

y20160414 02 сентября 2018 | 17:50

xentrax:
        Маск уже создал прототип трамвая на аккумуляторах.   А для увеличения манёвренности вместо рельсов – гусеницы.

neyexo 02 сентября 2018 | 17:54

xentrax: Вам же объяснила Латынина, что троллейбус- транспорт социализма. Социализма больше нет, и мы отказываемся от него. А вот трамвай - капиталистический, но от него тоже отказываемся, т.к. в капстранах нет такого. чтоб утром все массово ехали в центр, а вечером - из центра

y20160414 02 сентября 2018 | 17:39

        В новости №2269554 «Эхо Москвы» ЕЩЁ ВЧЕРА сообщало: «Сегодня на линии выйдет только 10 автобусов и пока только на один маршрут – от ВДНХ до Алтуфьева.»   Сломался весь десяток или как?

neyexo 02 сентября 2018 | 17:43

Они уже купили целую партию.
Не 10 штук на пробу, а сразу 100% (и конечно без скидок)

perestarok 02 сентября 2018 | 17:44

"Презентация первого московского электробуса закончилась поломкой транспорта"

Сегодня праздник у хомят, сегодня будут танцы.

profi1962 02 сентября 2018 | 17:46

Хоть автобус высказался, что не хочет возить такого мера. Хвала. Вот так во всем в нашей родной стране, что своими руками, все ломается.

curhatuy6 02 сентября 2018 | 17:46

Эх, какую предвыборную песню испортил! А нам все-равно! Кого посадят на Москву давно знаем:)))

panpronas 02 сентября 2018 | 17:49


Sandro_007: - Кацам можно верить. Источник надежный. 
Отец.

Странно, почему же Кацапам никто не верит? Неужели 2 лишние буквы виноваты?
Ихний мать.

andrang2 02 сентября 2018 | 17:53

Высадил мэра Москвы и уехал...
Видимо с мэром ехать может только три остановки.

don_ballon 02 сентября 2018 | 18:01

Это из серии "Снятся людям, иногда, голубые города". Очередная коммунистическая утопия. Не будет работать эта электрохерня в ручонках заскорузлых.

korikov 02 сентября 2018 | 18:03

"Презентация первого московского электробуса закончилась поломкой транспорта
Он успел проехать всего три остановки, после чего высадил пассажиров, в том числе, мэра Москвы и уехал в парк..."

Электробус по данным Эхо Москвы СЛОМАЛСЯ, высадил пассажиров и поехал в парк. Вот интересно, если он УЕХАЛ в парк, то как на Эхо определили, что тот сломался? Им об этом объявили по громкоговорителю?

oneoretwo 02 сентября 2018 | 18:12

Всего до 2020 года столичные власти планируют закупить девятьсот электробусов.
---------------------------------------
...основное это, а не ТО, что сломался: ИМ в энтих не ездить...
а на "закупке" - да, мона чего намыть...

gelont 02 сентября 2018 | 18:21

У этих , что вцепились во власть , когда - нибудь что - то получалось с первого раза ? Только воровать и воевать , а что - то полезное заканчивается громким гудком и пузырями на поверхности . Обломки , конечно , потом всплывают со следами топлива .

askol2016 02 сентября 2018 | 18:21

Песня оленевода: электробус хорошо, а оленя (мерседеса) лучше

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