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17:00, 02 сентября 2018

ООН намерена помогать в восстановлении Сирии только после политического перехода власти в стране

Об этом говорится в секретной директиве организации по Сирии, документ составили прошлой осенью. И теперь он попал в СМИ.

В директиве много внимания отводится вопросам доставки гуманитарной помощи в Сирию после смены в стране политического режима. Отмечается, что помощь ООН не должна предоставляться сторонам, которые вероятно причастны к военным преступлениям или преступлениям против человечества. Организация Объединённых наций при участии своего генсека будет стремиться гарантировать максимально возможный поток гумпомощи в Сирию, говорится в документе, его текст приводит «КоммерсантЪ». При этом ООН не намерена участвовать в проектах по восстановлению экономики в разрушенной войной арабской стране.

Организация также не будет продвигать идею возвращения туда беженцев и временно перемещённых лиц, но поддержит тех, кто всё же вернётся домой. Автор документа как пишет газета американский дипломат, бывший замгенсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман. Он оставил должность этой весной. Ранее о существовании секретной директивы ООН по Сирии сообщал российский МИД. Глава ведомства Сергей Лавров раскритиковал отказ ООН участвовать в восстановлении экономики страны и увидел за этим попытки ряда стран манипулировать секретариатом ООН. Это по словам министра недопустимо.

В ООН после критики Лаврова опровергли существование секретной директивы. В организации сослались на внутреннюю политику и ряд норм, на основании которых будут помогать жителям Сирии.

Комментарии

9

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kindman_a 02 сентября 2018 | 17:14

Восстановите хоть одну деревеньку в России для начала, а уж потом - в Сирию...

zztop1960 02 сентября 2018 | 17:25

kindman_a: Минимальная зарплата в Сирии $266 , в Ираке $293 , в России $167

vezdehod 02 сентября 2018 | 18:23

ООН не может позволить себе такой роскоши как Россия, так как у неё нет таких средств как у России.- пусть занимается она.

nanarovsky 02 сентября 2018 | 17:19

Автор документа как пишет газета американский дипломат, бывший замгенсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман.
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Они хотят "восстановить" Сирию как Афганистан, Ливию, Ирак? Где через день терракты и бармалеи досих пор с берданками бегают. США может только масла в огонь подлить - это точно.

zztop1960 02 сентября 2018 | 17:28

Судя по зарплатам , это Сирия должна помогать России

perestarok 02 сентября 2018 | 17:31

zztop1960: "Судя по зарплатам , это Сирия должна помогать России "

Она уже помогла России. Вот поэтому её и уничтожают америкосы.

perestarok 02 сентября 2018 | 17:29

"ООН намерена помогать в восстановлении Сирии только после политического перехода власти в стране..."
...к США.

andre_klimov 02 сентября 2018 | 17:34

Да уж. Россия окончательно скатилась до уровня новообразованных недорежимов. Она всерьёз полагает, что ей ОБЯЗАНЫ и что помощь - это как зарплата, должна быть гарантирована и бесперебойна...

Кста, документ - не "секретный", он - "внутренний", поскольку затрагивает только координацию действий ведомств внутри ООН. Если бы он был обращён из ООН вовне - тогда бы это, действительно, было бы "давлением" на стороны, не являющиеся структурами ООН.

В общем - "кисо обиделось". Денежные потоки обещают протечь мимо конкретных людей...

nikolaitschi 02 сентября 2018 | 18:16

Зря конкурсы на подряды проводили?
Неужели кто-то всерьез думал, что начнется международное финансирование режима Асада, Ирана и властей России? Если они держат или держали свое население в нищете в мирное время, то с какой стати международное финансирование дойдет до простых людей теперь?

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