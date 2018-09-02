"ООН намерена помогать в восстановлении Сирии только после политического перехода власти в стране..."

Об этом говорится в секретной директиве организации по Сирии, документ составили прошлой осенью. И теперь он попал в СМИ.

В директиве много внимания отводится вопросам доставки гуманитарной помощи в Сирию после смены в стране политического режима. Отмечается, что помощь ООН не должна предоставляться сторонам, которые вероятно причастны к военным преступлениям или преступлениям против человечества. Организация Объединённых наций при участии своего генсека будет стремиться гарантировать максимально возможный поток гумпомощи в Сирию, говорится в документе, его текст приводит «КоммерсантЪ». При этом ООН не намерена участвовать в проектах по восстановлению экономики в разрушенной войной арабской стране.

Организация также не будет продвигать идею возвращения туда беженцев и временно перемещённых лиц, но поддержит тех, кто всё же вернётся домой. Автор документа как пишет газета американский дипломат, бывший замгенсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман. Он оставил должность этой весной. Ранее о существовании секретной директивы ООН по Сирии сообщал российский МИД. Глава ведомства Сергей Лавров раскритиковал отказ ООН участвовать в восстановлении экономики страны и увидел за этим попытки ряда стран манипулировать секретариатом ООН. Это по словам министра недопустимо.

В ООН после критики Лаврова опровергли существование секретной директивы. В организации сослались на внутреннюю политику и ряд норм, на основании которых будут помогать жителям Сирии.