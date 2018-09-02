Дмитрий Песков: Владимир Путин сам работал над текстом телеобращения по пенсионной реформе

Владимир Путин сам работал над текстом телеобращения по пенсионной реформе. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сказал, что решение главы государства обратиться по этому вопросу к народу было принято моментально. По словам Пескова, запись была сделана буквально на следующий день после того, как Путин объявил, что хочет выступить, — сообщает агентство ТАСС. Телеобращение вышло в минувшую среду. Президент сообщил о некотором смягчении предстоящей пенсионной реформы.