Дмитрий Песков: Владимир Путин сам работал над текстом телеобращения по пенсионной реформе
Владимир Путин сам работал над текстом телеобращения по пенсионной реформе. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сказал, что решение главы государства обратиться по этому вопросу к народу было принято моментально. По словам Пескова, запись была сделана буквально на следующий день после того, как Путин объявил, что хочет выступить, — сообщает агентство ТАСС. Телеобращение вышло в минувшую среду. Президент сообщил о некотором смягчении предстоящей пенсионной реформы.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
putin2018 02 сентября 2018 | 16:35
http://Google.com/+Путин2018
http://Google.com/+Putin2018
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
andreykochnev 02 сентября 2018 | 16:37
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
astet 02 сентября 2018 | 16:44
andreykochnev: то есть, если верить Пескову,
то это дешёвое разводилово придумал сам Путин,
который привык иметь дело с идиотами?!!
Поэтому его обращение и было обращением к идиотам?!
boooben 02 сентября 2018 | 16:46
Ну значит - дурак-дураком. Ни одной правильной цифры, ни одного логичного аргумента. Только жалкий лепет - терпите и молчите, нам бабла не хватает!
semia 02 сентября 2018 | 16:56
Уж лучше кого нибудь нанял! Может наврал бы покрасивей.А то поднять пенсионный возраст у него такое сложное и трудное решение.
А может уменьшить армию чиновников ,и снизить им зарплапты гораздо проще.
А то работницы администрации в одном рай центре рассказывает : на прошлых выборах норковую шубу заработала , на грядущих новы забор...
И это все за нужный результат.
vorshun 02 сентября 2018 | 16:51
Дмитрий Песков: Владимир Путин сам работал над текстом телеобращения по пенсионной реформе
Во дебил!!!
Спалил шефа!
Стало быть все остальные речи пупкин читает как голова в телевизоре,
чисто текст — без мозгов.
piterrr 02 сентября 2018 | 16:37
"работничек"...Как только не надорвался этот "раб на галерах" рисуя свой социальный грабёж российских стариков!..
tag188 02 сентября 2018 | 16:40
Оно и видно. Жиденько и крайне не убидительно получилось, впрочем, как и все в его исполнении.
venq 02 сентября 2018 | 16:41
"Он сказал, что решение главы государства обратиться по этому вопросу к народу было принято моментально."
охренеть - не встать! гораздо бы было моментальнее, если б не за 4 месяца, а недели за две до ввода ПР в действие. :D
tenisfun 02 сентября 2018 | 16:52
Владимир Путин сам работал над текстом
-------------------------------------------------------------------------------------
С Щойгу под уху и водочку.
tks 02 сентября 2018 | 16:52
Т.е. признал Пескоструйкин тотальную деградацию своего Шефа?
nik213 02 сентября 2018 | 16:57
плешивый сам написал текст? Не смешите мои тапки!
abuvgrobu 02 сентября 2018 | 17:02
Пусть он в жопу себе засчунет текст своего обращения вместе с самим обращением, паскуда..