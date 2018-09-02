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16:33, 02 сентября 2018

Дмитрий Песков: Владимир Путин сам работал над текстом телеобращения по пенсионной реформе

Владимир Путин сам работал над текстом телеобращения по пенсионной реформе. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сказал, что решение главы государства обратиться по этому вопросу к народу было принято моментально. По словам Пескова, запись была сделана буквально на следующий день после того, как Путин объявил, что хочет выступить, — сообщает агентство ТАСС. Телеобращение вышло в минувшую среду. Президент сообщил о некотором смягчении предстоящей пенсионной реформы.

Комментарии

13

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putin2018 02 сентября 2018 | 16:35

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andreykochnev 02 сентября 2018 | 16:37

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astet 02 сентября 2018 | 16:44

andreykochnev: то есть, если верить Пескову,
то это дешёвое разводилово придумал сам Путин,
который привык иметь дело с идиотами?!!
Поэтому его обращение и было обращением к идиотам?!

boooben 02 сентября 2018 | 16:46

Ну значит - дурак-дураком. Ни одной правильной цифры, ни одного логичного аргумента. Только жалкий лепет - терпите и молчите, нам бабла не хватает!

semia 02 сентября 2018 | 16:56

Уж лучше кого нибудь нанял! Может наврал бы покрасивей.А то поднять пенсионный возраст у него такое сложное и трудное решение.
А может уменьшить армию чиновников ,и снизить им зарплапты гораздо проще.
А то работницы администрации в одном рай центре рассказывает : на прошлых выборах норковую шубу заработала , на грядущих новы забор...
И это все за нужный результат.

vorshun 02 сентября 2018 | 16:51

Дмитрий Песков: Владимир Путин сам работал над текстом телеобращения по пенсионной реформе


Во дебил!!!

Спалил шефа!
Стало быть все остальные речи пупкин читает как голова в телевизоре,
чисто текст — без мозгов.

piterrr 02 сентября 2018 | 16:37

"работничек"...Как только не надорвался этот "раб на галерах" рисуя свой социальный грабёж российских стариков!..

tag188 02 сентября 2018 | 16:40

Оно и видно. Жиденько и крайне не убидительно получилось, впрочем, как и все в его исполнении.

venq 02 сентября 2018 | 16:41

"Он сказал, что решение главы государства обратиться по этому вопросу к народу было принято моментально."
охренеть - не встать! гораздо бы было моментальнее, если б не за 4 месяца, а недели за две до ввода ПР в действие. :D

tenisfun 02 сентября 2018 | 16:52

Владимир Путин сам работал над текстом
-------------------------------------------------------------------------------------
С Щойгу под уху и водочку.

tks 02 сентября 2018 | 16:52

Т.е. признал Пескоструйкин тотальную деградацию своего Шефа?

nik213 02 сентября 2018 | 16:57

плешивый сам написал текст? Не смешите мои тапки!

abuvgrobu 02 сентября 2018 | 17:02

Пусть он в жопу себе засчунет текст своего обращения вместе с самим обращением, паскуда..

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