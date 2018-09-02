В Донецке похоронили Александра Захарченко

Как сообщает агентство ТАСС, траурная церемония сопровождалась артиллерийским салютом. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в минувшую пятницу. Представители администрации ДНР заявили, что на церемонии прощания побывали больше 120-ти тысяч человек.