В Донецке похоронили Александра Захарченко
Как сообщает агентство ТАСС, траурная церемония сопровождалась артиллерийским салютом. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в минувшую пятницу. Представители администрации ДНР заявили, что на церемонии прощания побывали больше 120-ти тысяч человек.
Комментарии7
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arye_11 02 сентября 2018 | 16:41
"Боевики Донбасса согнали массовку на похороны Захарченко
На мероприятие в принудительном порядке присутствуют бюджетники с семьями и работники с соседних населенных пунктов
В оккупированном Донецке сотрудников предприятий и студентов местных вузов в принудительном порядке согнали на похороны ликвидированного главаря «ДНР» Александра Захарченко.
По данным местных СМИ, даже обнародовано расписание бесплатных автобусов из соседних населенных пунктов, чтобы все могли «поплакать» над телом террориста.
Накануне похорон в школы пришли приказы с обязательством под роспись прибыть на мероприятие... "
buzukin1907 02 сентября 2018 | 16:51
arye_11: Хара! Какая же ты гнида... Тебя даже соплеменники ненавидят!
arye_11 02 сентября 2018 | 16:54
buzukin1907:
Согласен, Изяслав.
Ты меня ненавидишь лютой ненавистью.
А почему, Изенька???
tag188 02 сентября 2018 | 16:42
Хотелось бы слышать такие салюты в ДНР почаще...
nurim 02 сентября 2018 | 16:50
tag188: Осколочные "салюты" в местах где столоваются военные преступники.
lazich 02 сентября 2018 | 16:46
Земля ему стекловатой.
ura_123 02 сентября 2018 | 16:52
Вот ему и аукнулось устранение не менее одиозных ”полевых” командиров такими же методами. Ну как говорится, помер Максим...