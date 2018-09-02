Мэр Москвы Сергей Собянин предложил назвать именем Иосифа Кобзона Театральный центр на Дубровке. Об этом градоначальник написал на своей странице в соцсети ВКонтакте. Собянин напомнил, что Кобзон участвовал в спасении заложников во время теракта в театральном центре в 2002 году, а после поддерживал связь с родственниками погибших и пострадавшими.



Сегодня в Москве прошли церемония прощания и похороны Иосифа Кобзона. Певец ушел из жизни 30 августа в возрасте 80-ти лет.