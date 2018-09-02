Сергей Собянин предложил назвать именем Иосифа Кобзона Театральный центр на Дубровке
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил назвать именем Иосифа Кобзона Театральный центр на Дубровке. Об этом градоначальник написал на своей странице в соцсети ВКонтакте. Собянин напомнил, что Кобзон участвовал в спасении заложников во время теракта в театральном центре в 2002 году, а после поддерживал связь с родственниками погибших и пострадавшими.
Сегодня в Москве прошли церемония прощания и похороны Иосифа Кобзона. Певец ушел из жизни 30 августа в возрасте 80-ти лет.
Комментарии6
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jacknichols 02 сентября 2018 | 16:37
Чего мелочиться - Москву переименовать в Кобзонск.
vorshun 02 сентября 2018 | 16:45
На дубровке????
Да пажалуста!!!
Память о сотне смертей и кабздон.
Таки да!
shlevet 02 сентября 2018 | 16:56
vorshun: Память о невинно убиенных там уже есть.
А вот о спасителе заложников - Кобзоне ещё нет
eduard53 02 сентября 2018 | 16:38
Острое верхнее чутьё у собяниных ...
valeriy_n 02 сентября 2018 | 16:43
Недостоин. Слишком сильно подпевал бандитам и прохиндеям и авантюристам от власти.
tprfrund001 02 сентября 2018 | 16:48
И это хорошо!
Хакамада - женщина! - не зассала. Немцов - зассал.