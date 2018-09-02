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16:31, 02 сентября 2018

На публичных слушаниях в Каспийске приняли решение переименовать улицу Мира в честь Иосифа Сталина

Об этом сообщает газета «Молодежь Дагестана». Сторонники переименования говорили, что это восстановление исторической справедливости. Они подчеркивали, что в прежние времена улица Мира уже носила имя Сталина. Один из участников слушаний говорил, что готов подтвердить это фотографиями. Противники переименования заявили, что не хотят жить на улице Сталина. В ответ на это им предложили переехать.

Комментарии

10

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kir_pich_101 02 сентября 2018 | 16:34

ЗнАково...
Скоро, видимо, со всех палачей пыль сдуют и заново покрасят.

patrikk_1 02 сентября 2018 | 16:45

На публичных слушаниях в Каспийске приняли решение переименовать улицу Мира в честь Иосифа Сталина...

Да... Сталин умел обращаться с жидобандерой, сейчас такого человека очень не хватает.

sergei_tn 02 сентября 2018 | 16:48

patrikk_1: Да тебе не его не хватает.

Тебе, в первую очередь, ума не хватает.

patrikk_1 02 сентября 2018 | 16:55

До сих пор визжат в истерике, помнят паразиты, что он давил их породу как тараканов.

eduard53 02 сентября 2018 | 16:44

Чеченского наместника меж двух огней поставили: И палача своего народа следует ненавидеть, и против соседа (да, впрочем, и кремляди) особо не плюнешь ...

sergeypuskino 02 сентября 2018 | 16:51

их город - их дело. Вам-то что.

tprfrund001 02 сентября 2018 | 16:52

Надо было ещё в 2005-м Волгограду нормальное имя вернуть.

ss2020 02 сентября 2018 | 16:54

даги обкурились...!)))

svetnik55 02 сентября 2018 | 16:58

Это дно, Каспийское.

sharko_2 02 сентября 2018 | 17:01

Срочно переименовываем Калининград в Кёнигсберг и развешиваем на его улицах портреты Гитлера.

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