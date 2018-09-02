На публичных слушаниях в Каспийске приняли решение переименовать улицу Мира в честь Иосифа Сталина...

Об этом сообщает газета «Молодежь Дагестана». Сторонники переименования говорили, что это восстановление исторической справедливости. Они подчеркивали, что в прежние времена улица Мира уже носила имя Сталина. Один из участников слушаний говорил, что готов подтвердить это фотографиями. Противники переименования заявили, что не хотят жить на улице Сталина. В ответ на это им предложили переехать.