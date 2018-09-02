На публичных слушаниях в Каспийске приняли решение переименовать улицу Мира в честь Иосифа Сталина
Об этом сообщает газета «Молодежь Дагестана». Сторонники переименования говорили, что это восстановление исторической справедливости. Они подчеркивали, что в прежние времена улица Мира уже носила имя Сталина. Один из участников слушаний говорил, что готов подтвердить это фотографиями. Противники переименования заявили, что не хотят жить на улице Сталина. В ответ на это им предложили переехать.
Комментарии10
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kir_pich_101 02 сентября 2018 | 16:34
ЗнАково...
Скоро, видимо, со всех палачей пыль сдуют и заново покрасят.
patrikk_1 02 сентября 2018 | 16:45
На публичных слушаниях в Каспийске приняли решение переименовать улицу Мира в честь Иосифа Сталина...
Да... Сталин умел обращаться с жидобандерой, сейчас такого человека очень не хватает.
sergei_tn 02 сентября 2018 | 16:48
patrikk_1: Да тебе не его не хватает.
Тебе, в первую очередь, ума не хватает.
patrikk_1 02 сентября 2018 | 16:55
До сих пор визжат в истерике, помнят паразиты, что он давил их породу как тараканов.
eduard53 02 сентября 2018 | 16:44
Чеченского наместника меж двух огней поставили: И палача своего народа следует ненавидеть, и против соседа (да, впрочем, и кремляди) особо не плюнешь ...
sergeypuskino 02 сентября 2018 | 16:51
их город - их дело. Вам-то что.
tprfrund001 02 сентября 2018 | 16:52
Надо было ещё в 2005-м Волгограду нормальное имя вернуть.
ss2020 02 сентября 2018 | 16:54
даги обкурились...!)))
svetnik55 02 сентября 2018 | 16:58
Это дно, Каспийское.
sharko_2 02 сентября 2018 | 17:01
Срочно переименовываем Калининград в Кёнигсберг и развешиваем на его улицах портреты Гитлера.