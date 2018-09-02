Папа Римский призвал решать вопрос освобождения сирийской провинции Идлиб от террористов путем переговоров
Понтифик сказал, что это необходимо для того, чтобы избежать гуманитарной катастрофы. С речью Папа Римский Франциск выступил во время воскресной проповеди.
Комментарии6
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patrikk_1 02 сентября 2018 | 16:39
Папа Римский призвал решать вопрос освобождения сирийской провинции Идлиб от террористов путем переговоров...
Пусть папа Римский подбросит пару архиепископов-педофилов для переговоров.
kara 02 сентября 2018 | 16:50
patrikk_1: после "переговоров" террористы станут геями, а вот геи, это уже не террористы....
shplint_05 02 сентября 2018 | 16:58
Я не католик и Папа Римский мне не указ. Политиканствующий старый пердун. Недавно он за Сенцова вписывался, а сейчас басмачей полюбил. Пусть идёт на 3 буквы.
polsan 02 сентября 2018 | 16:39
Папа Римский призвал решать вопрос освобождения сирийской провинции Идлиб от террористов путем переговоров.
Отличное предложение!! Пусть не новое, но зато не выполнимое! )
buzukin1907 02 сентября 2018 | 16:49
Добрым словом и боеприпасом объемного взрыва - ядерным пока нельзя...
С наступающим Днем Победы над Японией!
tprfrund001 02 сентября 2018 | 16:50
Еврейцы не ведут переговоры с террористами. Еврейцы не правы?