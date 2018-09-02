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16:30, 02 сентября 2018

ООН будет готова восстанавливать Сирию только после обновления власти в стране.

Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ», в распоряжении которой оказалась секретная директива Организации Объединенных Наций. Как отмечает издание, ранее этот документ жестко раскритиковали российские власти. Глава МИДа Сергей Лавров сказал, что эта директива – пример манипуляции западных стран секретариатами международных организаций. Речь идет о документе, составленном осенью прошлого года. Газета называет автором документа американского дипломата, бывшего заместителя генсека ООН Джеффри Фелтмана. Вашингтон и его союзники не раз отмечали, что восстановление Сирии возможно только после реформ, предусматривающих уход президента Башара Асада со своего поста.

Комментарии

19

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tag188 02 сентября 2018 | 16:35

Ну вот, опять придется россиянам подзатянуть пояса, и восстанавливать братскую Сирию в одиночку.
Надежды на мировое сообщество не оправдались. Не хотят, гады, признавать "легитимного" Асада, который, к слову, эту Сирию и превратил в сплошной Сталинград образца 1943 года.

patrikk_1 02 сентября 2018 | 16:36

ООН будет готова восстанавливать Сирию только после обновления власти в стране...

В.Путин проведёт в Сирии свободные демократические выборы, но после того, как уничтожит сирийскую жидобандеру.

antiboh 02 сентября 2018 | 16:40

patrikk_1: т.е. уничтожит почти всё суннитское население страны.

patrikk_1 02 сентября 2018 | 16:50

antiboh:

В.Путину плевать на вероисповедание бандитов - все кто будет входить в состав незаконных вооруженных формирований и оказывать сопротивление законным властям Сирии, должны быть уничтожены.

pavelmistery 02 сентября 2018 | 16:55

patrikk_1: Всё верно, но есть одно но: законной власти в Сирии нет, так как никто не признал выборы законными.

putinfukin 02 сентября 2018 | 16:59

patrikk_1: Животное Патрик, поддерживает животное Асада который уничтожил 500 000 своего народа... чем тогда дебил патрик отличается от нацистов? НИЧЕМ!

putinv 02 сентября 2018 | 16:51

patrikk_1: Педрик, все что успел пока сделать наш гениальный Путин, это тебе лоботомию и подсунуть под твою кровать бандеру))

tvitov66 02 сентября 2018 | 17:00

Значит от имени сверхдержавы Небензя опять навалит кучу вето посреди зала ООН

kara 02 сентября 2018 | 16:38

отличная секретная директива!
да и зачем надо было напрягать ООН, если мировой гегемон США мог просто санкции наложить на тех, кто будет восстанавливать Сирию.
а так да, отличный миропорядок, демократичный. хрена народ, народ может ошибаться, а мировой бюрократ и не ошибается и знает лучше что нужно народу.

busybackson 02 сентября 2018 | 16:47

kara: Как будто вы только что выяснили, что по правилам играть перестали... И даже не в том вопрос, кто первый перестал, а в том, кто готов даже на собственный народ напустить Чеченов.
И это... Тот миропорядок не нравится, по моему глубокому убеждению, только тем, кому он мешает косячить алчно.

kara 02 сентября 2018 | 16:54

busybackson: про "алчно" это в точку.
а кто основной бенефициар всех войн на ближнем востоке,даже по Сирии-под чьей охраной нефть

shlevet 02 сентября 2018 | 16:45

Другими словами не хотят восстанавливать то, что сами рушили.
Может быть ЮНЕСКО сподобиться восстановить там то, что по её мнению являлось всемирным наследием?

kindman_a 02 сентября 2018 | 16:55

shlevet:

Твое всемирное наследие не восстановит даже тройная доза виагры.

shlevet 02 сентября 2018 | 17:01

kindman_a: У тебя галоперидол закончился?
Сочувствую =)):-)

putinfukin 02 сентября 2018 | 16:56

shlevet: имбецил ,вообще-то разрушил Путин..это же он освободил несколько раз территорию , площадь которой превышает Сирию в несколько раз)) А амеры просто томагавками уничтожили как говорил первый канал никому не нужные сараи ,)))

shlevet 02 сентября 2018 | 16:59

putinfukin: имбецил, весь мир вообще-то видел как террористы "Джебхат-ан Нусра" разрушали их при пособничестве США.
Так что изучай матчасть, прежде чем оппонировать серьезным людям, малыш =)):-)

pavelmistery 02 сентября 2018 | 16:57

shlevet: ООН разрушил Сирию? Хорошая шутка :)

ppsh 02 сентября 2018 | 16:56

Демократия - это власть американского гегемона...

pavelmistery 02 сентября 2018 | 17:00

Интересно получается, Сирия разрушена Асадом, который бросил войска на митинги, но восстанавливать должны другие страны. У кого-то с головой не в порядке...


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