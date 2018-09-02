ООН будет готова восстанавливать Сирию только после обновления власти в стране.
Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ», в распоряжении которой оказалась секретная директива Организации Объединенных Наций. Как отмечает издание, ранее этот документ жестко раскритиковали российские власти. Глава МИДа Сергей Лавров сказал, что эта директива – пример манипуляции западных стран секретариатами международных организаций. Речь идет о документе, составленном осенью прошлого года. Газета называет автором документа американского дипломата, бывшего заместителя генсека ООН Джеффри Фелтмана. Вашингтон и его союзники не раз отмечали, что восстановление Сирии возможно только после реформ, предусматривающих уход президента Башара Асада со своего поста.
Комментарии19
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tag188 02 сентября 2018 | 16:35
Ну вот, опять придется россиянам подзатянуть пояса, и восстанавливать братскую Сирию в одиночку.
Надежды на мировое сообщество не оправдались. Не хотят, гады, признавать "легитимного" Асада, который, к слову, эту Сирию и превратил в сплошной Сталинград образца 1943 года.
patrikk_1 02 сентября 2018 | 16:36
ООН будет готова восстанавливать Сирию только после обновления власти в стране...
В.Путин проведёт в Сирии свободные демократические выборы, но после того, как уничтожит сирийскую жидобандеру.
antiboh 02 сентября 2018 | 16:40
patrikk_1: т.е. уничтожит почти всё суннитское население страны.
patrikk_1 02 сентября 2018 | 16:50
antiboh:
В.Путину плевать на вероисповедание бандитов - все кто будет входить в состав незаконных вооруженных формирований и оказывать сопротивление законным властям Сирии, должны быть уничтожены.
pavelmistery 02 сентября 2018 | 16:55
patrikk_1: Всё верно, но есть одно но: законной власти в Сирии нет, так как никто не признал выборы законными.
putinfukin 02 сентября 2018 | 16:59
patrikk_1: Животное Патрик, поддерживает животное Асада который уничтожил 500 000 своего народа... чем тогда дебил патрик отличается от нацистов? НИЧЕМ!
putinv 02 сентября 2018 | 16:51
patrikk_1: Педрик, все что успел пока сделать наш гениальный Путин, это тебе лоботомию и подсунуть под твою кровать бандеру))
tvitov66 02 сентября 2018 | 17:00
Значит от имени сверхдержавы Небензя опять навалит кучу вето посреди зала ООН
kara 02 сентября 2018 | 16:38
отличная секретная директива!
да и зачем надо было напрягать ООН, если мировой гегемон США мог просто санкции наложить на тех, кто будет восстанавливать Сирию.
а так да, отличный миропорядок, демократичный. хрена народ, народ может ошибаться, а мировой бюрократ и не ошибается и знает лучше что нужно народу.
busybackson 02 сентября 2018 | 16:47
kara: Как будто вы только что выяснили, что по правилам играть перестали... И даже не в том вопрос, кто первый перестал, а в том, кто готов даже на собственный народ напустить Чеченов.
И это... Тот миропорядок не нравится, по моему глубокому убеждению, только тем, кому он мешает косячить алчно.
kara 02 сентября 2018 | 16:54
busybackson: про "алчно" это в точку.
а кто основной бенефициар всех войн на ближнем востоке,даже по Сирии-под чьей охраной нефть
shlevet 02 сентября 2018 | 16:45
Другими словами не хотят восстанавливать то, что сами рушили.
Может быть ЮНЕСКО сподобиться восстановить там то, что по её мнению являлось всемирным наследием?
kindman_a 02 сентября 2018 | 16:55
shlevet:
Твое всемирное наследие не восстановит даже тройная доза виагры.
shlevet 02 сентября 2018 | 17:01
kindman_a: У тебя галоперидол закончился?
Сочувствую =)):-)
putinfukin 02 сентября 2018 | 16:56
shlevet: имбецил ,вообще-то разрушил Путин..это же он освободил несколько раз территорию , площадь которой превышает Сирию в несколько раз)) А амеры просто томагавками уничтожили как говорил первый канал никому не нужные сараи ,)))
shlevet 02 сентября 2018 | 16:59
putinfukin: имбецил, весь мир вообще-то видел как террористы "Джебхат-ан Нусра" разрушали их при пособничестве США.
Так что изучай матчасть, прежде чем оппонировать серьезным людям, малыш =)):-)
pavelmistery 02 сентября 2018 | 16:57
shlevet: ООН разрушил Сирию? Хорошая шутка :)
ppsh 02 сентября 2018 | 16:56
Демократия - это власть американского гегемона...
pavelmistery 02 сентября 2018 | 17:00
Интересно получается, Сирия разрушена Асадом, который бросил войска на митинги, но восстанавливать должны другие страны. У кого-то с головой не в порядке...