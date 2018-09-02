Максим Кац: Презентация первого московского электробуса закончилась «грандиозным провалом»

Презентация первого московского электробуса закончилась «грандиозным провалом». По словам общественного деятеля Максима Каца, электробус успел проехать три остановки, после чего высадил пассажиров, в том числе мэра Москвы, и уехал в парк. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Грандиозным провалом закончилась попытка запуска электробуса. Вчера Сергей Собянин перерезал ленточку около метро ВДНХ, и планировалось, что электробусы начнут курсировать по 73-му маршруту троллейбуса, но в результате тот электробус, в котором ехал Собянин, первым сломался через 1,5 км и ушел в парк. Все попытки запустить электробус вечером или сегодня тоже заканчивались тем, что машины проезжали небольшое расстояние, ломались и уходили в парк», — рассказал он.

По словам М.Каца, в реальности ни один из электробусов так и не смог начать движение по маршруту, как ранее сообщалось в ряде СМИ. Он также добавил, что данная технология не готова работать в серийном режиме. «Это был такой дорогой предвыборный пиар, большой предвыборный обман», — заключил он.

По некоторой информации, электробусы не успели собрать до конца из-за задержек запчастей иностранными поставщиками.