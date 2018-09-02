Максим Кац: Презентация первого московского электробуса закончилась «грандиозным провалом»
Презентация первого московского электробуса закончилась «грандиозным провалом». По словам общественного деятеля Максима Каца, электробус успел проехать три остановки, после чего высадил пассажиров, в том числе мэра Москвы, и уехал в парк. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Грандиозным провалом закончилась попытка запуска электробуса. Вчера Сергей Собянин перерезал ленточку около метро ВДНХ, и планировалось, что электробусы начнут курсировать по 73-му маршруту троллейбуса, но в результате тот электробус, в котором ехал Собянин, первым сломался через 1,5 км и ушел в парк. Все попытки запустить электробус вечером или сегодня тоже заканчивались тем, что машины проезжали небольшое расстояние, ломались и уходили в парк», — рассказал он.
По словам М.Каца, в реальности ни один из электробусов так и не смог начать движение по маршруту, как ранее сообщалось в ряде СМИ. Он также добавил, что данная технология не готова работать в серийном режиме. «Это был такой дорогой предвыборный пиар, большой предвыборный обман», — заключил он.
По некоторой информации, электробусы не успели собрать до конца из-за задержек запчастей иностранными поставщиками.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
fig_vvam 02 сентября 2018 | 16:25
да, подвели иностранные поставщики, не учли московские выборы.
Вот так всегда.
как хотят в России сделать что-то хорошее, так происки НАТО.
Ну чем им электробусы помешали?
Вот гады.
viktorova 02 сентября 2018 | 16:31
fig_vvam: 30 миллионов за машину, значит маловато будет. Вот появилась причина просить 50 млн за штуку.
balamuto 02 сентября 2018 | 16:37
"Хотели как лучше, а получилось как всегда"
В.С. Черномырдин.
=========
Ракета с ядерным двигателем.. Анал.агов нет в мире
Ой ржунимагу..ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!
balamuto 02 сентября 2018 | 16:39
Вонючие портянки и ватники..ваш выход! Сшиздите, что нибудь.
semia 02 сентября 2018 | 16:49
Деньги за Московскую парковку уходят в офшоры,
там же закупают комплектующие для этих Электробусов.
Лужков отмывал деньги на наземном Метро в институте теплотехники.
polsan 02 сентября 2018 | 16:26
Да уж! )) Может поэтому с самого начал в новостях не было ни слова о том, кто же производит это чудо техники?! )) Сколько денег, ушло ?! Стыдуха!
detul 02 сентября 2018 | 17:16
polsan: Это чудо техники производит КАМАЗ. В нем воплощены последние нанотехнологические разработки и иновационные технологии Сколково. ... Вот только иностранные поставщики шин подводят. Просто там индустриальное производство сильно отстает от нашего - постиндустриального .... воровства.
aleksei123m 02 сентября 2018 | 16:27
Да, сделать электробус это вам не "скрепы" производить. Тут мозг нужен.
arye_11 02 сентября 2018 | 16:27
Помню еще со времен советских:
- Жужжит, жужжит. а в жопу не лезет? Что это такое?
- Советская бесшумная залезалка в жопу.
Преемственность поколений, да?
jetsam 02 сентября 2018 | 16:33
почему провал?????????????? какой дурак пишет провал???????????
бабло в гешефтные фирмы ушло рекой. и дальше пойдет цунами из бабла на гешефт...
какой провал?? все ок. лесопилка пилит. еще как пилит. оленеводы счастливы.
а что бас не едет - а это заложено в смету "доведение\ремонт\обслуживание".
но - еще не проплачено просто. не успели - тяжело вагоны баксов перевозить
в гнилой запад.
cromwel 02 сентября 2018 | 16:33
А по другому и быть немогло. Электробусы- это для пиара и распила бюджетных средств, а не для езды. То ли еще дальше будет...
moisha_pid 02 сентября 2018 | 16:40
Максим Кац известный картёжник в покер! Ну что может такой депутат сделать полезного для России? Естественно открыть клубы-столы игры в карты под интерес, основными клиентами которых лица из криминального мира. Вот такие депутаты и составляют ядро партии "Яблоко"!
polsan 02 сентября 2018 | 16:52
moisha_pid: Вот такие депутаты и составляют ядро партии "Яблоко"!
а ты составляешь ядро антисемитской ячейки врунов, которых регулярно на ЭХЕ банят, а они типа даже из Израиля, лезут и лезут, так им хочется гадости творить и всё вокруг дерьмом мазать! ))) Так иди туда где тебя не знают, тут на сайте глупее тебя уже никого нет! )))
piter_ug 02 сентября 2018 | 16:45
//из-за задержек запчастей иностранными поставщиками.//
Скрепа с Госдепо-приводом.
Надо было делать не электробус, а мигрантобус.
Вот тут бы обошлись без Госдепа.
sasass 02 сентября 2018 | 18:54
Свои комплектующие использовали- Медведевские импортозамещенные...