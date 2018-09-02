Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о готовности страны отказаться от расчетов в долларах во внешней торговле.

Это заявление прозвучало на фоне введения санкций со стороны США и ухудшением отношений между странами.

Использование доллара только вредит Турции, заявил Реджеп Эрдоган на бизнес-форуме в Киргизии, пишет «Интерфакс». Лидер страны призвал положить конец господству американской валюты в международной торговле, поскольку Соединенные Штаты манипулируют своим положением. Эрдоган выразил уверенность, что обвал курса лиры после того, как США в августе ввели против Турции санкции, было спланированной акцией, направленной против самостоятельной политики Анкары. Ее цель – заставить Турцию сдать позиции во всех сферах. «Мы не сдадимся, мы будем победителями», — цитирует Реджепа Эрдогана «Интерфакс».

Напомню, что одной из причин обострения отношений между странами стало задержание в Турции американского пастора Эндрю Брансона два года назад. После этого США вначале ввели санкции против нескольких высокопоставленных лиц в Соединенных штатах, а затем вдвое повысили пошлины на турецкий алюминий и сталь. Анкара отреагировала на это увеличением тарифов на импорт более чем двух десятков американских товаров.

Отметим, что российские власти также заявляли о планах отказаться от использования доллара в международных расчетах в ответ на санкции со стороны США, которые были введены из-за так называемого «дела Скрипалей».