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16:04, 02 сентября 2018

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о готовности страны отказаться от расчетов в долларах во внешней торговле

Это заявление прозвучало на фоне введения санкций со стороны США и ухудшением отношений между странами.

Использование доллара только вредит Турции, заявил Реджеп Эрдоган на бизнес-форуме в Киргизии, пишет «Интерфакс». Лидер страны призвал положить конец господству американской валюты в международной торговле, поскольку Соединенные Штаты манипулируют своим положением. Эрдоган выразил уверенность, что обвал курса лиры после того, как США в августе ввели против Турции санкции, было спланированной акцией, направленной против самостоятельной политики Анкары. Ее цель – заставить Турцию сдать позиции во всех сферах. «Мы не сдадимся, мы будем победителями», — цитирует Реджепа Эрдогана «Интерфакс».

Напомню, что одной из причин обострения отношений между странами стало задержание в Турции американского пастора Эндрю Брансона два года назад. После этого США вначале ввели санкции против нескольких высокопоставленных лиц в Соединенных штатах, а затем вдвое повысили пошлины на турецкий алюминий и сталь. Анкара отреагировала на это увеличением тарифов на импорт более чем двух десятков американских товаров.

Отметим, что российские власти также заявляли о планах отказаться от использования доллара в международных расчетах в ответ на санкции со стороны США, которые были введены из-за так называемого «дела Скрипалей».

Комментарии

22

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rktq 02 сентября 2018 | 16:07

Наши бздлявые, но турки только о готовности заявления!

fig_vvam 02 сентября 2018 | 16:18

rktq: Эрдоган может заявлять все что ему угодно, потому что он знает, что скоро за лиру будут давать не 3 цента, а в морду.
Волт он и бьется в истерике.
Призывает турок не покупать доллары взамен лиры.
А они покупают.
Так он хочет дураков в другом месте найти.

polsan 02 сентября 2018 | 16:21

fig_vvam: всё верно! )) Надо же ещё найти такого умного, что бы он хотел эту лиру за свой товар брать! )) Это просто смешно! )))

opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 16:33

Султану , как и царю нашему , можно болтать сколько угодно.. Это всё на публику! Всё равно доллар остаётся самой надёжной и удобной валютой.

detul 02 сентября 2018 | 16:50

polsan: Учитывая туристооборот, газо/нефте оборот, оборот с/х продукции и оборот военной продукции, Россия и Турция легко могут рассчитываться в лирах и рублях.

grashupfer 02 сентября 2018 | 16:56

detul: Угу. А суверенный боливар станет резервной валютой, да? Нефть, фули... Во житуха начнётся-то. Гуляй, рванина! Не страшно?)

savbensmb 02 сентября 2018 | 16:57

detul: Могут. Но опять же по курсу доллАра...

martin5660 02 сентября 2018 | 16:17

Переходим на тугрики?

opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 16:36

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о готовности страны отказаться от расчетов в долларах во внешней торговле.
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Ну так , в чём дело? Пусть откажется! Кому нужны его обесцененные лиры или что у них там ходит во внутреннем обращении?

irinakingsize1 02 сентября 2018 | 16:17

Страны НАТО чем думают, когда такие режимы под крыло берут? Что те успокоятся? Так это их форма существования-тыкать палкой в морду питбуля,пока яйца не отгрызет.

tag188 02 сентября 2018 | 16:26

Кстати, почему на этом "деловом" форуме в Киргизии не было такого видного "могильщика" доллара, как венесуэльская Мадура?
Он там как раз в тему бы пришелся.

eniro 02 сентября 2018 | 16:34

tag188: Таки вы правы. Ведь у него, как и у этих фору-умчан долларов- то нету...

kryimzdick 02 сентября 2018 | 16:29

Умеют же люди создавать себе проблемы на ровном месте. 10 лет назад Турция конфетка была.

tvitov66 02 сентября 2018 | 16:43

kryimzdick: везде, где хомо выбирает себе вождя, начинаются одни и те-же проблемы. Я по работе в 1997г был в Венесуэле, это до избрания Уго - тоже была красивая и бурно развивающаяся страна ...

cromwel 02 сентября 2018 | 16:30

Как бы у нас внутреннее хождение доллара не запретили. Вот это будет жопа.

tvitov66 02 сентября 2018 | 16:45

cromwel: она уже тут - поздравляю! Доллары тут не причем

kryimzdick 02 сентября 2018 | 16:51

cromwel: Опять валютчики будут стоять на каждом углу, да и все. И крышевать их будут кто надо. Уже запретили ночью пиво продавать - открылась куча круглосуточных типа наливаек, где с бутылки крышку тебе откупоривают и стаканчик пластиковый продают - и иди гуляй. А крышуют менты или гебе

tag188 02 сентября 2018 | 16:31

А вообще, если разные Эрдоганы, Мадуры, и иранские аятоллы призывают к отказу от доллара, то это верный признак того, что вашим сбережениям в долларах ничего не грозит.
А того, что от лир, боливаров и разных риалов, надо избавляться как можно скорее.

j_partizan 02 сентября 2018 | 16:31

Чего болтать, пора отказываться от доллара в международных платежах.

j_partizan 02 сентября 2018 | 16:35

С другой стороны, дёшевый доллар тоже не выгоден.

solas 02 сентября 2018 | 16:39

блин, ну наконец-то. теперь точно доллар рухнет.

(комментарий скрыт)

detul 02 сентября 2018 | 16:56

Доллары в качестве дубины использовать можно, нефть и газ - нельзя !! Это основной постулат политики США.

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