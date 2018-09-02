Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о готовности страны отказаться от расчетов в долларах во внешней торговле
Это заявление прозвучало на фоне введения санкций со стороны США и ухудшением отношений между странами.
Использование доллара только вредит Турции, заявил Реджеп Эрдоган на бизнес-форуме в Киргизии, пишет «Интерфакс». Лидер страны призвал положить конец господству американской валюты в международной торговле, поскольку Соединенные Штаты манипулируют своим положением. Эрдоган выразил уверенность, что обвал курса лиры после того, как США в августе ввели против Турции санкции, было спланированной акцией, направленной против самостоятельной политики Анкары. Ее цель – заставить Турцию сдать позиции во всех сферах. «Мы не сдадимся, мы будем победителями», — цитирует Реджепа Эрдогана «Интерфакс».
Напомню, что одной из причин обострения отношений между странами стало задержание в Турции американского пастора Эндрю Брансона два года назад. После этого США вначале ввели санкции против нескольких высокопоставленных лиц в Соединенных штатах, а затем вдвое повысили пошлины на турецкий алюминий и сталь. Анкара отреагировала на это увеличением тарифов на импорт более чем двух десятков американских товаров.
Отметим, что российские власти также заявляли о планах отказаться от использования доллара в международных расчетах в ответ на санкции со стороны США, которые были введены из-за так называемого «дела Скрипалей».
Комментарии22
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rktq 02 сентября 2018 | 16:07
Наши бздлявые, но турки только о готовности заявления!
fig_vvam 02 сентября 2018 | 16:18
rktq: Эрдоган может заявлять все что ему угодно, потому что он знает, что скоро за лиру будут давать не 3 цента, а в морду.
Волт он и бьется в истерике.
Призывает турок не покупать доллары взамен лиры.
А они покупают.
Так он хочет дураков в другом месте найти.
polsan 02 сентября 2018 | 16:21
fig_vvam: всё верно! )) Надо же ещё найти такого умного, что бы он хотел эту лиру за свой товар брать! )) Это просто смешно! )))
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 16:33
Султану , как и царю нашему , можно болтать сколько угодно.. Это всё на публику! Всё равно доллар остаётся самой надёжной и удобной валютой.
detul 02 сентября 2018 | 16:50
polsan: Учитывая туристооборот, газо/нефте оборот, оборот с/х продукции и оборот военной продукции, Россия и Турция легко могут рассчитываться в лирах и рублях.
grashupfer 02 сентября 2018 | 16:56
detul: Угу. А суверенный боливар станет резервной валютой, да? Нефть, фули... Во житуха начнётся-то. Гуляй, рванина! Не страшно?)
savbensmb 02 сентября 2018 | 16:57
detul: Могут. Но опять же по курсу доллАра...
martin5660 02 сентября 2018 | 16:17
Переходим на тугрики?
opiatnovyi63 02 сентября 2018 | 16:36
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о готовности страны отказаться от расчетов в долларах во внешней торговле.
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Ну так , в чём дело? Пусть откажется! Кому нужны его обесцененные лиры или что у них там ходит во внутреннем обращении?
irinakingsize1 02 сентября 2018 | 16:17
Страны НАТО чем думают, когда такие режимы под крыло берут? Что те успокоятся? Так это их форма существования-тыкать палкой в морду питбуля,пока яйца не отгрызет.
tag188 02 сентября 2018 | 16:26
Кстати, почему на этом "деловом" форуме в Киргизии не было такого видного "могильщика" доллара, как венесуэльская Мадура?
Он там как раз в тему бы пришелся.
eniro 02 сентября 2018 | 16:34
tag188: Таки вы правы. Ведь у него, как и у этих фору-умчан долларов- то нету...
kryimzdick 02 сентября 2018 | 16:29
Умеют же люди создавать себе проблемы на ровном месте. 10 лет назад Турция конфетка была.
tvitov66 02 сентября 2018 | 16:43
kryimzdick: везде, где хомо выбирает себе вождя, начинаются одни и те-же проблемы. Я по работе в 1997г был в Венесуэле, это до избрания Уго - тоже была красивая и бурно развивающаяся страна ...
cromwel 02 сентября 2018 | 16:30
Как бы у нас внутреннее хождение доллара не запретили. Вот это будет жопа.
tvitov66 02 сентября 2018 | 16:45
cromwel: она уже тут - поздравляю! Доллары тут не причем
kryimzdick 02 сентября 2018 | 16:51
cromwel: Опять валютчики будут стоять на каждом углу, да и все. И крышевать их будут кто надо. Уже запретили ночью пиво продавать - открылась куча круглосуточных типа наливаек, где с бутылки крышку тебе откупоривают и стаканчик пластиковый продают - и иди гуляй. А крышуют менты или гебе
tag188 02 сентября 2018 | 16:31
А вообще, если разные Эрдоганы, Мадуры, и иранские аятоллы призывают к отказу от доллара, то это верный признак того, что вашим сбережениям в долларах ничего не грозит.
А того, что от лир, боливаров и разных риалов, надо избавляться как можно скорее.
j_partizan 02 сентября 2018 | 16:31
Чего болтать, пора отказываться от доллара в международных платежах.
j_partizan 02 сентября 2018 | 16:35
С другой стороны, дёшевый доллар тоже не выгоден.
solas 02 сентября 2018 | 16:39
блин, ну наконец-то. теперь точно доллар рухнет.
detul 02 сентября 2018 | 16:56
Доллары в качестве дубины использовать можно, нефть и газ - нельзя !! Это основной постулат политики США.