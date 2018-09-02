Глава МВД Украины заявил, что экологическая ситуация в Донбассе может обернуться катастрофой для всей Европы
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что экологическая ситуация в Донбассе может обернуться катастрофой для всей Европы. По его словам, из-за деятельности пророссийских вооруженных отрядов существуют угрозы химического загрязнения и радиоактивного заражения. Аваков пояснил, что это связано с деятельностью фенольного завода, который сбрасывает загрязнения в воду и остановкой насосов, которые откачивали воду из шахты «Юный коммунар», где в советское время был проведен экспериментальный подземный ядерный взрыв и образовалась стеклянная радиоактивная капсула. В своей статье для портала ZN.Ua Аваков пишет о необходимости провести международную операцию, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.
Комментарии15
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kir_pich_101 02 сентября 2018 | 16:12
Ну вот, теперь и у этой обезьяны есть радиоактивная дубинка.
viktorova 02 сентября 2018 | 16:19
kir_pich_101: //и у этой обезьяны есть радиоактивная дубинка.//
Точно! Одна обезьяна уже давно такой дубиной размахивает и мультики «страшные» показывает...
ura_123 02 сентября 2018 | 16:45
kir_pich_101: Это не ту ли обезьяну сегодня прикопали?
jblack2 02 сентября 2018 | 16:17
Главная экологическая проблема, вернее сказать катастрофа сложилась в головах киевских главарей, незаконно пришедших к власти на Украине...
holic 02 сентября 2018 | 16:20
jblack2: Дядя, вы дурак? или на работе?
antiboh 02 сентября 2018 | 16:26
holic: а разве не может быть оба вместе?
holic 02 сентября 2018 | 16:30
antiboh: Может. Но тогда совсем беда/печаль....
kryimzdick 02 сентября 2018 | 16:27
Там и ртуть, и мышьяк, чего только в закрытые шахты не сваливали, каких отходов. И сейчас все это с радиоактивными элементами вместе растворяется в сточных водах, а там недалеко Азовское море, а где Азовское, там и Черное
tprfrund001 02 сентября 2018 | 16:37
Международную операцию? А что, сильнейшая армия Европы не может справиться с шахтёрами, работниками автомойки и электромеханиками?
ura_123 02 сентября 2018 | 16:47
tprfrund001: Как там поживает бывший работник автомойки с погонялом матарола?
tprfrund001 02 сентября 2018 | 16:59
ura_123: Так я об этом и говорю. В честном бою шахтёры, электромеханики и автослесари сильнейшую армию Европы ссаными тряпками гоняли. Одвичные лыцари могут только в спину исподтишка - ага, как диды из УПА завещали.
krek63 02 сентября 2018 | 16:39
А какое отношение имеет министр МВД к экологии?
citizeneco 02 сентября 2018 | 16:45
Как специалист, работавший на атомной электростанции, удивляюсь, что мировое сообщество не принимает действенных мер, чтобы остановить вооружённый конфликт в Украине, который привёл к разрушению делового сотрудничества с Россией. Все украинские атомные электростанции были построены во времена СССР, они нуждаются в постоянном техническом обслуживании, которое квалифицированно могут проводить только российские организации, которые их проектировали и строили, а также производят запчасти для ремонта и замены вышедшего из строя оборудования. В Украине вроде бы пытались ставить в реакторы американские топливные кассеты вместо российских, но это не получилось, на них реакторы не работают. С учётом того, что любая авария на ядерноопасном объекте может привести ко второму Чернобылю, на этих атомных станциях должен быть постоянный конструкторский надзор и замена оборудования только на штатное, для изготовления которого производятся сложные расчёты и часто оно имеет российское происхождение. Понятно, что в нынешней напряжённой обстановке между нашими странами в значительной степени утрачено доверие и если российских специалистов перестанут пускать на украинские атомные станции для проведения регламентных работ, пытаясь обойтись собственными силами, то это может привести к очередной катастрофе мирового масштаба. Не говоря уже о том, что вероятность этого сильно увеличивается, если атомные станции окажутся в районе боевых действий. Это не предмет для торга, а объективная реальность с которой необходимо считаться при принятии ответственных политических решений.
russianfromdonetsk 02 сентября 2018 | 17:02
citizeneco: точно в атомной отрасли работал? Или врешь по должности?
holic 02 сентября 2018 | 17:02
citizeneco: "В Украине вроде бы пытались ставить в реакторы американские топливные кассеты вместо российских, но это не получилось, на них реакторы не работают."
Работают, аж гай шумить...
Счас переводят остальные реакторы на сборки от вестингауза...