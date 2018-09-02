Глава МВД Украины заявил, что экологическая ситуация в Донбассе может обернуться катастрофой для всей Европы

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что экологическая ситуация в Донбассе может обернуться катастрофой для всей Европы. По его словам, из-за деятельности пророссийских вооруженных отрядов существуют угрозы химического загрязнения и радиоактивного заражения. Аваков пояснил, что это связано с деятельностью фенольного завода, который сбрасывает загрязнения в воду и остановкой насосов, которые откачивали воду из шахты «Юный коммунар», где в советское время был проведен экспериментальный подземный ядерный взрыв и образовалась стеклянная радиоактивная капсула. В своей статье для портала ZN.Ua Аваков пишет о необходимости провести международную операцию, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.