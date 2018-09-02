Митинг КПРФ против пенсионной реформы собрал в центре Москвы около десяти тысяч человек
Это оценка корреспондента «Эха Москвы». Организаторы со сцены объявили, что было около ста тысяч. Активисты «Белого счетчика» насчитали чуть меньше девяти тысяч участников. Согласованный митинг прошел на проспекте Сахарова без инцидентов. Протестующие потребовали отменить реформу. Акции против повышения пенсионного возраста прошли сегодня в ряде российских городов. На митингах звучали призывы отправить правительство и президента в отставку.
Комментарии10
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mozhem_povtorit 02 сентября 2018 | 16:07
Уверен Президент поддерживает протест и сам хочет отменить "реформу", а нынешнее правительство либерасов - уничтожить. После его (или его преемника) победы на выборах 2024г. это будет сделано в первую очередь!
astet 02 сентября 2018 | 16:22
mozhem_povtorit: а я уверен,
что это последняя акция КПРФ
против повышения пенсионного возраста
перед выборами мэра в Москве!
Сильно удивлюсь, если ошибся.
tvitov66 02 сентября 2018 | 16:26
mozhem_povtorit: ты забыл добавить что нацЛидер переназначил всяких медведных муткоф под давлением проклятого Запада, а все его друзья теперь поголовно миллиардеры исключительно по служебной необходимости
stoik68 02 сентября 2018 | 16:18
Импичмент.
venq 02 сентября 2018 | 16:20
я б тоже отправил. в отставку. президента и правительство. они ж как мальчишки-обезьяны бессмысленные!
как горшок со щами с печки на голову эту ПР вдруг неожиданно нам на голову уронили. только за 4 месяца до начала её действия президент нам официально её объявил. 4 месяца - это сопоставимо даже со сроками отсидок Навального. да даже яровой закон об инетной всех прослушке - важнейший для безопасности нашей страны, дума ИМХО раз в 5 дольше мурыжила. :D
зы. ничего не понимаю. где эти властеворолюбцы раньше были. им же с десяток институтов будущую нашу жизнь непрерывно просчитывает.
paron 02 сентября 2018 | 16:26
Отправьте это лживого корреспондента в первый класс,пусть считать сначала научиться.Людей пришло ещё больше ,чем 28 июля .https://red.msk.ru/miting-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-v-moskve-2-sentyabrya-onlajn/
venq 02 сентября 2018 | 16:35
paron: протестую решительно! спецкор вовсе никакой не лживый. он просто эховый. забыли что ли отношение эхо-оппозиции к коммунистам? Вы нам тут в следующий раз, смотрите, больше наших эхополитруков не обижайте. :D
cromwel 02 сентября 2018 | 16:28
Эти митинги дают возможность чуть выпустить пар под контролем кпрф, чтоб кабы чего не вышло. Власть такой контроль устраивает.
eduard53 02 сентября 2018 | 16:35
Вот же хитрожёлтые эти коммуняки! Вывести на улицу сограждан на волне справедливого массового возмущения кремлядским пенсионным геноцидом и под шумок вбросить свои и кремлядские слоганы, типа ура ленину-сталину и т.п. террористам ...
Шулеры!
sokal123 02 сентября 2018 | 16:50
eduard53: Народ покорно принял наказание пахана - все бесполезно.