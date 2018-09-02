Президент Турции заявил о необходимости отказаться от доллара во внешних торговых расчетах
«Американцы ведут себя как дикие волки, не верьте им», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган на деловом форуме в Киргизии, передает ТАСС. Из-за отказа Турции выпустить американского пастора Эндрю Бренсона США ввели тарифы на поставку турецкой стали и алюминия, а также санкции против двух министров. Это привело к резкому падению курса турецкой лиры.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sasass 02 сентября 2018 | 15:39
Эрдоган не знает , что там живут койоты ....)))
serhio_25__ 02 сентября 2018 | 15:56
Каддафи заявлял об отказе от доллара. После чего США его убрали. США не намерены отказываться от своего главного инструмента силы и контроля над миром.
vezdehod 02 сентября 2018 | 16:05
Так это его трудности - пусть торгует за "дерево"., раз "зелень" надоела.
tag188 02 сентября 2018 | 16:08
serhio_25__: Каддафи периодически нес разный бред, но наша вата особенно любит тиражировать его намерение "отказаться" от доллара в пользу золотого динара. Только все отлично понимали, что это не более, чем пустое бла-бла-бла. У Ливии просто никогда не было столько золота, чтобы сделать что-то подобное. Ни у одной страны мира его столько нет. Это физически невозможно.
И тот же Каддафи, после своего громкого заявления получил кредит от России. И как всегда, кредит он требовал не в рублях, а в ненавистных долларах.
fig_vvam 02 сентября 2018 | 16:14
serhio_25__: дело в том, что ты дурак.
Кто только уже не призывал отказаться от доллара.
Но никого еще за это не убили,ь потому что эти призывы делают только озлобленные идиоты.
Отказаться от доллара просто невозможно, потому что резервы всех стран состоят из долларов.
Дебил глупый, например у Китая есть 3 триллиона долларов.
теперь, ьпридурок, скажи, что ему с ними сделать, если все откажуьтся от долларов? В печку , да?
такжэ и у других стран. В том числе и у России.
Нет, педуля, с долларом придется жить еще очень долго.
Ты и твои дети будут при нем жить.
А дураков, котьорые призывают к отказу от доллара не убивают. Зачем убивать тех, кто кричит бессмыслицу?
Ну вот человек будет призывать слетать на Солнце и потушить его. И что? Убивать его?
tvitov66 02 сентября 2018 | 15:43
Так пусть отказывается - кто же ему мешает - и переходит на натуральное хозяйство и прямой обмен ... только вот котировки товарных позицый на международных биржах все в проклятых долларах:) Можно конечно пересчитать по текущим курсам крепкой лиры, мощного сома и стабильного рубля, но тогда получатся те же яйца, только вид с боку :)
profi1962 02 сентября 2018 | 15:43
Ну пусть попробует, снесут за один день.
serhio_25__ 02 сентября 2018 | 16:00
profi1962: ""Ну пусть попробует, снесут за один день. "" - американцы, конечно могут. Де Голь хотел отказаться от доллара и вывел страну из военной структуры НАТО - США организовали протесты во Франции и вынудили его уйти. Каддафи заявил об отказе от доллара - США уничтожили Ливию. Эрдоган говорит об отказе от доллара и возможном выходе из НАТО...
Лиде свободного мира никого не прощает и никому не дает выйти из "свободного мира".
igorkot____1 02 сентября 2018 | 16:13
serhio_25__: Петушок, ты откуда свой бред наковырял. Видать из своего сопливого носа. Всю уж ветку этим засрал.
tag188 02 сентября 2018 | 16:13
serhio_25__: Аха, аха, всех сносят США.
Не полоумные идиоты у власти доводят свои страны до экономического краха, а как всегда, им в штаны накладывают США, в то время, как они они свои страны "с колен поднимали".
Особенно забавно про то, как США организовали протесты левой молодежи во Франции. Потеря колоний и война в Алжире (что стало причиной протестов) тоже были США организованы.
ansata 02 сентября 2018 | 15:50
Еще один экономист))
neon999 02 сентября 2018 | 15:50
Единственный позитив Эрдогана был тот, что с экономикой страны он был достаточно аккуратен. Но за последний месяц он ее-таки обвалил. Теперь еще больше на Путина стал похож.
compare 02 сентября 2018 | 15:56
пусть поэкспериментирует,что же? а то,"призывает",чтобы убедиться,"прокатит",или как всегда,"блин комом"? хитрый "сеньор помидор"!
tag188 02 сентября 2018 | 16:00
Странные все эти потешные диктаторы, вроде Эрдогана. Сперва под абсолютно надуманным предлогом, как в средневековье, захватил в заложники американского пастора, думая, что США бросятся обменивать его на Гюлена, в итоге вместо Гюлена получив ответочку от США, плачется на "деловом" форуме в Киргизии. Такими темпами, через годик можно и до деловых форумов в ДНР докатиться.
trans 02 сентября 2018 | 16:01
Свое бабло наверняка хранит в долларах и недвижимость на Западе имеет, к бабке не ходи. Также как и путинские чинуши.
goshan31 02 сентября 2018 | 16:26
Удивительного умища товарищьч!..,
tprfrund001 02 сентября 2018 | 16:39
Скоро в Турции будут обнаружены массовые нарушения прав человека и начнутся гуманитарные бомбардировки?