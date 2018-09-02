Президент Турции заявил о необходимости отказаться от доллара во внешних торговых расчетах

«Американцы ведут себя как дикие волки, не верьте им», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган на деловом форуме в Киргизии, передает ТАСС. Из-за отказа Турции выпустить американского пастора Эндрю Бренсона США ввели тарифы на поставку турецкой стали и алюминия, а также санкции против двух министров. Это привело к резкому падению курса турецкой лиры.