Митинг КПРФ против пенсионной реформы собрал в центре Москвы около десяти тысяч человек
Это оценка корреспондента «Эха Москвы». Организаторы со сцены объявили, что было около ста тысяч. Активисты «Белого счетчика» насчитали чуть меньше девяти тысяч участников. Согласованный митинг прошел на проспекте Сахарова без инцидентов. Протестующие потребовали отменить реформу. Акции против повышения пенсионного возраста прошли сегодня в ряде российских городов. На митингах звучали призывы отправить правительство и президента в отставку.
Комментарии7
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abuvgrobu 02 сентября 2018 | 15:39
Я дико извиняюсь, конечно, но пенсионный возраст повышают тем, кому в 91-ом было до 33 лет.
Это те, кто на митингах по развалу СССР был тоскливым глупым мясом.
Это те самые комсомольцы и молодежь со светлыми лицами.
И кому следовало бы поберечь свое будущее.
evgen7512 02 сентября 2018 | 16:47
abuvgrobu: Вы еще вспомните про 1917 год. Вы не догадываетесь о том, что люди способны МЕНЯТЬСЯ. И даже изменять.
zz682 02 сентября 2018 | 15:40
ВОТ ПОЧЕМУ НАВАЛЬНЯТА НЕ ПРИШЛИ 2 сентября на митинг.
Angelia Gorgona
сегодня в 14:10 к записи Алексея Навального
ВОТ КАК МЫ ВАС БУДЕМ ГНОБИТЬ , УРРРОДОВ-ПАРАЗИТОВ :
способы избавления от шизофреников ,пенсионеров, путинистов
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Как изгоняют стариков, ставших обузой? Рискуя произнести
слова, которые покажутся бесчувственными или отвратительными,
скажу, что существует пять способов, которые могут быть расположены в порядке возрастания прямого насилия. Самый пассивный метод — просто пренебрегать стариком, пока он не умрет: не обращать на него внимания, давать ему минимум еды, не искать его, если он уйдет, и в конце концов позволить ему умереть. Например, о таком методе сообщается в отношении
инуитов Арктики, хопи из североамериканских пустынь, витото из тропиков Южной Америки и аборигенов Австралии.
Dzhared_Daymond_Mir_pozavchera
sasass 02 сентября 2018 | 15:46
Лозунг правильный , но сами лидеры оппозиционные порочные ....
moisha_pid 02 сентября 2018 | 16:03
Они бы так работали как митингуют - работать не заставишь, а срать россиянам горазды.
evgeny_biolog 02 сентября 2018 | 16:08
"собрал в центре Москвы около десяти тысяч человек"
А остальные 11,9 млн значит за реформу?
evgen7512 02 сентября 2018 | 16:45
Коммунисты просрали очередную акцию. Они никак, тупые, не могут понять, что только объединенная сила способна добиться успеха. После того, как они бортонули Левый фронт, НПСР и других сторонников на выборах Грудинина, кто им поверит? До 18 марта было решено: идем все вместе. И что? КПРФ красовалась исключительно со своей эмблемой. До чего ж этот зюганов омерзительно туп! Хуже его только путин с медведевым.