Митинг КПРФ против пенсионной реформы собрал в центре Москвы около десяти тысяч человек

Это оценка корреспондента «Эха Москвы». Организаторы со сцены объявили, что было около ста тысяч. Активисты «Белого счетчика» насчитали чуть меньше девяти тысяч участников. Согласованный митинг прошел на проспекте Сахарова без инцидентов. Протестующие потребовали отменить реформу. Акции против повышения пенсионного возраста прошли сегодня в ряде российских городов. На митингах звучали призывы отправить правительство и президента в отставку.