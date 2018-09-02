"Мэр Москвы предложил присвоить театральному центру на Дубровке имя Иосифа Кобзона"

Сергей Собянин напомнил, что артист и депутат Госдумы принимал непосредственное участие в спасении заложников. Градоначальник написал это в соцсетях.

В Москве сегодня простились с Иосифом Кобзоном. Как передает ТАСС, в Концертный зал им. Чайковского пришил около шести тысяч человек, в том числе, многие деятели культуры и искусства, бизнесмены и политики. Среди них были президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.