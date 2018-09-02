Мэр Москвы предложил присвоить театральному центру на Дубровке имя Иосифа Кобзона
Сергей Собянин напомнил, что артист и депутат Госдумы принимал непосредственное участие в спасении заложников. Градоначальник написал это в соцсетях.
В Москве сегодня простились с Иосифом Кобзоном. Как передает ТАСС, в Концертный зал им. Чайковского пришил около шести тысяч человек, в том числе, многие деятели культуры и искусства, бизнесмены и политики. Среди них были президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Комментарии50
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shlevet 02 сентября 2018 | 15:33
Хорошее дело.
Вечная память тому, кто спас заложников
echomazy__etnopomoyka 02 сентября 2018 | 15:42
Какая-нибудь жидобандеровскаяблять вякнет что-нибудь против?
vezdehod 02 сентября 2018 | 15:51
Заодно и переименовать мост в честь Бориса Ефимовича Немцова - павшего от рук Убийц - за свободную Россию..
bazhov 02 сентября 2018 | 15:53
vezdehod: Я смотрел в прямом эфире, как И. Кобзон выводил чью-то семью из Норд-Оста.
Судя по их виду - люди там были явно не самые простые.
astet 02 сентября 2018 | 16:19
bazhov: Как вовремя умер Кобзон:
своей смертью он дал ещё один повод Собянину
попиариться перед выборами!
vikwlad 02 сентября 2018 | 16:43
Закон в России, что дышло - куда повернул, туда и вышло.
Для переименования моста в честь Немцова нужен 10-летний срок, а для путинского лизоблюда можно сразу.
shlevet 02 сентября 2018 | 16:01
vezdehod: //Заодно и переименовать мост в честь Бориса Ефимовича Немцова - павшего от рук Убийц - за свободную Россию..//
В чем проблема, постройте мост и называйте его в честь него.
Вы даже этого не можете
irinakingsize1 02 сентября 2018 | 16:09
shlevet: Портяныч, который день обмываешь? Сам -то давно мосты строил? Ты еще предложи ПИРАМИДКУ ХЕОПСА им Кобзона назвать.
shlevet 02 сентября 2018 | 16:12
irinakingsize1: Прокладыч, скудоумие из тебя так и прет.
Но не отчаивайся, таких среди прокладок много =)):-)
irinakingsize1 02 сентября 2018 | 16:21
shlevet: Придурь, ты мосты строить можешь? Куды побег,портяныч? Отвечай.
И давай буквы аглицкие учи, шоб ники читать, а то надоели вы, тупорылые, своей безграмотностью
shlevet 02 сентября 2018 | 16:23
irinakingsize1: //...Придурь...//
Придурь это та, кто тебя по пьяной лавочки под забором родила от безвестного бомжа.
Обтекай, терпило =)):-)
echomazy__etnopomoyka 02 сентября 2018 | 16:26
irinakingsize1: Всё время забываю, что у тебя "кингсайц": жопаилиманда?
ross1930 02 сентября 2018 | 16:15
vezdehod: Молись больше!
demosua 02 сентября 2018 | 16:03
echomazy__etnopomoyka: фашистскожидобандеровскаяблядь ты хотел сказать?
eniro 02 сентября 2018 | 16:06
echomazy__etnopomoyka: Да что вы, что вы... Но, скажите, уважаемый, если при театральном центре будет кафе, оно будет одноименное. или...
gригорьич 02 сентября 2018 | 16:15
echomazy__etnopomoyka: shlevet: shlevet: echomazy__etnopomoyka: Пригожинскую кобзондеркоманду спустили с цепи. Уймитесь, убогие!
tks 02 сентября 2018 | 15:54
shlevet: И вечная память криминальному авторитету?
shlevet 02 сентября 2018 | 15:59
tks: //...криминальному авторитету?//
Это мнение суда или Ваше личное?
tks 02 сентября 2018 | 16:08
shlevet: Моё личное мнение, естественно. Подкрепленные личными впечатлениями. Я не имею на это права?
shlevet 02 сентября 2018 | 16:10
tks: Имеете.
Но, надеюсь, Вы живете в нашей стране по закону, а не по своему мнению о том, что хорошо, а что нет
polikarpich 02 сентября 2018 | 16:33
tks: Общественное это мнение.
jetsam 02 сентября 2018 | 15:36
да. да.
но, обязательно в тексте должно присутствовать:
"за заслуги....голосовал за закон подлецов и оправдывал его до конца жизни; лечился в европе, но всех убеждал лечиться только в россии;..." далее - по тексту оленевода.......
страна должна знать своих хероев(с)
shlevet 02 сентября 2018 | 15:44
jetsam: //...голосовал за закон подлецов и оправдывал его до конца жизни...//
Законом подлецов он числится только в нездоровых головах наших либералов.
Даже Рошаль - спаситель детей, считает его более чем правильным.
Ну, а если кто из оппов действительно считает его подлым, пусть сделает со своим ребенком то, что БЕЗНАКАЗАННО сделали с Димой Яковлевым в США, а именно 9 часов жарили его в закрытой машине при температуре более 50 градусов.
Вперед...
tks 02 сентября 2018 | 15:52
shlevet: Рошаль - вынужденный приспособленец. Наверняка, условия есть, его сотрудничества с оккупационным путинским режимом.
shlevet 02 сентября 2018 | 15:57
tks: //Рошаль - вынужденный приспособленец....//
Интересно, что по мнению нашей уважаемой оппозиции в приспособленцах числятся такие люди как: Рошаль, Хаматова, Глинка,...
Побольше бы таких "приспособленцев"
tks 02 сентября 2018 | 16:05
shlevet: Интересно, что вы пропустили слово "вынужденный". А оно здесь ключевое. Впрочем, вам не впервой выдирать из текста слова, которые вам "удобны" и не обращать внимание на ключевые фразы. Школа-с, понимаю.
shlevet 02 сентября 2018 | 16:15
tks: //...А оно здесь ключевое....//
Нет.
Оно здесь более чем второстепенное.
Слово "вынужденный" никак не меняет вашего отношения к данному вопросу.
Ибо приспособленец сам по себе уже вынужденный (в зависимости от конкретных обстоятельств) человек
tks 02 сентября 2018 | 16:30
shlevet: Не занимайтесь словесной эквилибристикой, это погано выглядит, ваше цепляние за слова, додумывание высказанного и выискивание недосказанного.
приспособленец - человек, который приспосабливается к обстоятельствам, маскируя свои истинные взгляды.
Приспособленчество может быть добровольным, может быть вынужденным. Как ложь во спасение.
shlevet 02 сентября 2018 | 16:42
tks: //...Как ложь во спасение....//
Класс!
Теперь ещё этих Людей обвинили во лжи.
Ну конечно, это ведь только на вашей стороне баррикад одни правдорубы
shlevet 02 сентября 2018 | 15:46
jetsam: //....лечился в европе,...//
И что?
Это запрещено законом?
tks 02 сентября 2018 | 15:56
shlevet: Таким - запрещено. И самозапретами, и путинскими "контрсанкциями", и европейскими-штатовскими "списками". А вы не знали?
shlevet 02 сентября 2018 | 16:19
tks: //Таким - запрещено....//
Номер закона не подскажите?
tks 02 сентября 2018 | 16:26
shlevet: Это указы вашего Фюрера о "контрсанкциях". Также см. "спрятанные" законы ГосДурки, об "ответных мерах". Правовые базы данных "Консультант+" и "Гарант" вам в помощь! Ищите по ключевым словам: "ответные меры", "недружественный", "выезд", "защита", etc.
shlevet 02 сентября 2018 | 16:34
tks: К сожалению, всё перечисленное вами, не имеет ни какого отношения в правовом регулировании к данному вопросу.
Более того, если его пустила Европа, то наверное это вопрос к ней (ключевое слово "санкции"), чем к России
tanber 02 сентября 2018 | 15:36
Через десять лет. А там увидим.
adl1964 02 сентября 2018 | 15:39
tanber: нееее...до 24 года. А там увидим.
trans 02 сентября 2018 | 15:40
Не он один принимал участие. Просто Кобзон распиареный.
sasha2011 02 сентября 2018 | 16:21
trans:
И Анна Политковцкая была там же ОДНА и вела переговоры с террористами, но безуспешно.
Был там и Иосиф Кобзон, А С НИМ британский журналист Марк Франкетти и два гражданина Швейцарии — представители организации «Красный крест»
Террористы отпустили С НИМИ женщину и троих детей. Иностранцев они тронуть побоялись, а заодно и Кобзона.
Были и другие люди, которые вошли в эту клетку и были убиты.
Какие объекты названы именами этих людей?
klar_01 02 сентября 2018 | 16:47
sasha2011: Анна Политковская носила заложникам воду.
asyrj 02 сентября 2018 | 15:46
Правильно, имя "Кобзона-Захарченко".
tunis 02 сентября 2018 | 15:47
Это нарушение закона должностным лицом.
Десять лет со дня смерти ещё не прошло
sasass 02 сентября 2018 | 15:48
Вечная память творцу закона подлецов...
sasha2011 02 сентября 2018 | 15:58
А как же 10 лет после смерти?
Значит "Мост Немцова" или "Улица Политковской" нельзя. а "Центр кобзона" - можно.
Наверное, и "Улица захарченко" тоже скоро в Москве появится.
Цели ясны, задачи определены.
Верной дорогой идёте, товарищи...
evgeny_biolog 02 сентября 2018 | 16:00
"Мэр Москвы предложил присвоить театральному центру на Дубровке имя Иосифа Кобзона"
Не слишком ли скоропалительное решение? Кобзон у многих в памяти ещё живой стоит ...
ramen 02 сентября 2018 | 16:01
А почему его одного? Там и Хакамада людей выводила. Зато Немцов "вел переговоры в закрытом режиме", так, что его никто не видел...
sergoder172 02 сентября 2018 | 16:04
И ведь оленевод пархатый напишет! А его холуи - подпишут! И будет в Москве Кобздонова улица, и переулок, и театральный центр!
Сколько же дерьма придется разгребать следующему после воровской власти правительству?
hihi2raza 02 сентября 2018 | 16:09
Говном был ваш кобзон, говном и остался, сдох и хорошо.
neon999 02 сентября 2018 | 16:15
Вся российская топонимика - на 90% провоняла дерьмом. Совдепия старалась все именовать именами всяких душегубов (кроме Пушкина и еще нескольких официозных столпов).
Большой контраст с Германией или Францией, где чтят в первую очередь свою культуру,
а не насилие с убийствами (чего и там, разумеется, было в истории немало).
irinakingsize1 02 сентября 2018 | 16:15
Ничего глупее представить невозможно. Такая трагедия, причем усиленная действиями спасателей, принесшая неоднозначную оценку, оказывается нуждается в названии. Ну это как, примерно, переименовать подлодку "Курск" именем Попова, который как бы хотел спасти моряков, но что-то как-то не случилось.
vserg 02 сентября 2018 | 16:32
А почему не именем Хакамады, Рошаля, Политковской или Явлинского? Они тоже ходили на ДУбровку.