«Новая газета»: Александр Захарченко перестал устраивать Москву незадолго до своей гибели

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко перестал устраивать Москву незадолго до своей гибели. Как пишет «Новая газета» со ссылкой на источники, в российской столице были недовольны тем, что Захарченко хотел контролировать все финансовые потоки. По данным издания, в начале июля в Москве потребовали расформировать вооруженные группировки, которые местные жители называли спецназом по отъему собственности.

Захарченко погиб в результате взрыва в пятницу. Он приехал в кафе «Сепар», чтобы помянуть своего земляка Иосифа Кобзона.