«Новая газета»: Александр Захарченко перестал устраивать Москву незадолго до своей гибели
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко перестал устраивать Москву незадолго до своей гибели. Как пишет «Новая газета» со ссылкой на источники, в российской столице были недовольны тем, что Захарченко хотел контролировать все финансовые потоки. По данным издания, в начале июля в Москве потребовали расформировать вооруженные группировки, которые местные жители называли спецназом по отъему собственности.
Захарченко погиб в результате взрыва в пятницу. Он приехал в кафе «Сепар», чтобы помянуть своего земляка Иосифа Кобзона.
Комментарии57
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sandro_007 02 сентября 2018 | 15:33
Батя был против бандеризации Украины. Это не устраивало киевскую преступную верхушку.
idruker 02 сентября 2018 | 15:39
sandro_007: Плотницкого очевидно тоже не устраивало. Поэтому он храбро бежал от преступных киевских бандеровцев в Россию.
haldey 02 сентября 2018 | 15:51
Захарченко получал необходимый опыт управления в кризисной ситуации социальной суперсистемой. Он сумел удержать устойчивость ДНР в обстановке ведения боевых действий. Это ему бы пригодилось в отстраивании Украины от бандеровского небытия, с уничтожением бандеровского питомника на территории Украины. Это был идеальный управитель будущей Украины. Ну ни чего, земля русская богата на самородков, и появится новый управленец, способный встать на его место и спасти не только ДНР, но и всю Украину! По поводу, кого он устраивал, а кого нет, ответил народ! Главное, что бы управитель устраивал свой народ, а не ожидания либерастиков от кульюторной и продажной элитки! Хватит строить из себя защитников всего и всея... Вы, либеральная поросль, мечтаете только об одном, сдать интересы России американской и любой другой, как вы считаете, цивилизованной элите... Адепты еха, внимайте говнопольским и венямдиктам, они вас приведут к разорению России, но не к вашему благополучию, как и ельцинская банда в 90-х...
compare 02 сентября 2018 | 15:52
haldey: пустозвон ты....
gordy 02 сентября 2018 | 15:57
Люди гибнут за металл.
Сатана там правит бал?
seryj_wolk 02 сентября 2018 | 16:01
gordy: qМосква поставила строптивого и много о себе возомнившего на место. Его теперь на это место и доставили, собпав то, что от него осталось по кусочкам.
moisha_pid 02 сентября 2018 | 16:11
compare: А ты жополиз пиндоский.
ugas 02 сентября 2018 | 16:36
compare: Халдей, он и есть халдей.
idruker 02 сентября 2018 | 16:01
haldey: а что такого страшного происходит сейчас на украине, что всяким проходимцам ее нужно спасать?
haldey 02 сентября 2018 | 16:33
idruker: Да уже ничего, на кладбище обычно ничего не происходит, акромя повседневных похорон! Николаевский судостроительный, один из последних...
putinv 02 сентября 2018 | 16:41
haldey: баран , про кладбище в России и нашего гениального Путина ты правильно сказал...31% молодых желает покинуть Россию из разрухи ,безысходности и постоянного диктаторства..
Читай гнус... https://www.rbc.ru/society/02/07/2018/5b39cc759a79476a67d3b610
idruker 02 сентября 2018 | 16:53
haldey: А ДНР под Захарчнко надо полагать процветал? Ты хоть проследил за потоком беженцев через украинско-днровскую границу - в какую сторону они текут? Много ли бежит от бандеровцев к Захарченко под крылышко?
filosof64 02 сентября 2018 | 16:17
haldey: земля русская богата на идиотов в, в том числе. с чем вас и поздравляю, "самородок"...….
arabtom 02 сентября 2018 | 16:26
haldey: "В голове моей опилки
Да, да, да И хотя там и опилки,
Но кричалки и дразнилки,
А так-же сопелки, пыхтелки
Сочиняю я неплохо иногда.
Да!
udalennyi2 02 сентября 2018 | 16:33
haldey: Давно таблэтку пил,
болезный?
haldey 02 сентября 2018 | 16:39
udalennyi2: arabtom: filosof64: Радует уровень падения ваших аргументов))) Возразить по существу нечем? Лучше промолчать, за умного можно сойти... А так, "поздравляю тебя, шарик, ты балбес"))) Это многих тут касается)))
Повышайте свою меру понимания, а то скоро только, как рыбки, будете рот открывать и пузыри пускать)))
yasnovilyashi 02 сентября 2018 | 16:38
haldey:
По поводу, кого он устраивал, а кого нет, ответил народ! Главное, что бы управитель устраивал свой народ, а не ожидания либерастиков от кульюторной и продажной элитки!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
А у Захарченко тоже есть "свой народ", как и у Путина? У меня ещё в 7-м классе при изучении школьного курса дарвинизма вопрос был - почему никто не скорбит по исчезновению питекантропов, они ведь старшие.
roman_i_olga 02 сентября 2018 | 15:56
idruker: Донецке началось траурное шествие в память об убитом главе самопровозглашенной Донецкой народной Республики Александре Захарченко, передает "Донецкое агентство новостей"
olgavik 02 сентября 2018 | 15:45
Полномочия его (Захарченко) во многом были номинальны - особенно в вопросах войны и мира, которые решались исключительно в Москве. В ведении же Захарченко оставались лишь «хозяйственные аспекты» местной полукриминальной экономики.
Собеседники «Новой» рассказывают, что недовольство поведением Захарченко копилось в Москве весь последний год и было связано в первую очередь с «ненасытностью» руководства «ДНР». В связи с ослаблением главного донбасского куратора в Кремле Владислава Суркова (о его отставке говорят с мая) Захарченко мог лишиться единственной защиты. В руках «ненасытной» пары Захарченко–Тимофеев были сконцентрированы почти все прибыльные бизнесы «республики».
testmeter 02 сентября 2018 | 15:47
sandro_007: "Преступная" бандеровская Украина мешала "бате" честно отжимать собственность у граждан и предпринимателей, заниматься организацией и контролем рэкета, алкогольного и наркобизнеса. Канешна, какому же скрепноправославнутому пацану такое понравится?! Но братский "русский мир" не дал бате пропасть. На некоторое время... Но он жеж решил, что он таперича главный на "Новороссии" и не хотел уступать место старшим "батям". Ума как у Плотницкого, чтобы свалить вовремя, у него не хватило. Не пацанское это дело. Вот и провели среди него воспитательную работу. А потом и соболезнование с почестями оказали. Всё, как положено в "русском мире(с)"
arabtom 02 сентября 2018 | 16:16
sandro_007: Туда ему и дорога. И земля стекловатой.
putinv 02 сентября 2018 | 16:22
sandro_007: дурачок ,да плевать Захаров хотел на тебя и твоего Бандеру..он бабки делал , пока ты варежку разевал смотря первый канал))
profi1962 02 сентября 2018 | 15:40
А помните как этот лидер бандитской организации проводил пленных войнов Украины, подражая как в Москве проводили фашистов? Что случилось этого следовало ждать, чуть раньше, чуть позже. Что ж ВВП не отпустил Чечню в свободное плавание? Там ведь тоже русское население вырезали или он об этом не хочет знать? А то что он не почтил память Войновича, ничего удивительного.
nelibermot20 02 сентября 2018 | 15:49
profi1962: нахрен Путину сдался Войнович, который его постоянно обсерал, лично? (и миллионы людей за него голосующих) Второе: прежде чем сравнивать Донбасс с Чечней, пусть хунта признает республики, конституцию, русский язык в качестве второго государственного. Всё это Чечня имела до войны.
kryimzdick 02 сентября 2018 | 15:50
nelibermot20: Войнович прикольно описал наше российское сегодня
nnikolay 02 сентября 2018 | 15:52
profi1962:
Почему он должен был "почитать память" Войновича?
idruker 02 сентября 2018 | 16:05
nnikolay: Потому что Войнович крупный российский писатель. И президент страны мог бы поднятся выше обид, которые Войнович ему нанес, беспощадно изобразив вертухаев из путинской альма-матер - НКВД.
moisha_pid 02 сентября 2018 | 16:13
idruker: С каких пор писака детективов стал крупным российским писателем? Да и жил Войнович не в России чтобы можно было его почитать.
idruker 02 сентября 2018 | 16:30
moisha_pid: С тех самых пор, когда он был общепризнан таковым. Тираж его книг тому свидетельствует.
nnikolay 02 сентября 2018 | 16:46
idruker:
Я не считаю Войновича крупным российским писателем. Возможно, Путин тоже так не считает. Но самое главное то, что Вы не можете сказать с уверенностью, что сам Войнович желал бы такого "почтения". Скорее, наоборот. Например, Маккейн не хотел подобного от Трампа. Зачем Войновичу эпитафии от "НКВД"?
Думаю, именно "не почтив память" Войновича, Путин смиренно, поднявшись выше собственных обид, исполнил волю почившего.
idruker 02 сентября 2018 | 16:55
nnikolay: отмазка принята
dx555 02 сентября 2018 | 15:40
//перестал устраивать Москву//
Очередная бандеровская брехня с целью увести общественное мнение
от поиска террористов устроивших убийство нескольких человек.
Безусловно убийство дело рук киевских фашистов.
compare 02 сентября 2018 | 15:46
dx555: вы бы,не отвлекались от "поминания" куриного вояки....
gригорьич 02 сентября 2018 | 15:51
dx555: далада! И Кобзона они отравили, и пенсионный возраст подняли! Уууу, вражины!
alladinov 02 сентября 2018 | 15:58
dx555: «Безусловно убийство дело рук киевских фашистов. »
Наверняка эту легенду тебе рассказал твой прапорщик, когда ты, выполняя свои служебные обязанности, у него с проглотом отсасывал. Скажешь нет?
dx555 02 сентября 2018 | 16:28
alladinov:
Уничтожение малазийского Боинга убийства лидеров Донбасса санкционировалось киевскими нацистами порошенко и иже с ним.
Обезьянник на подобие этого //Наверняка эту легенду //
меня совершенно не волнует напротив доставляет удовлетворение когда дикари оппоненты скатываются до уровня скотины так как крыть аргументы больше нечем показывая тем самым свое истинное лицо.
tenisfun 02 сентября 2018 | 16:42
alladinov: Зачем ты dx555 отвлёк, теперь он про проглот забыл, отвлёкся на ответ тебе и теперь будет наказан.
tenisfun 02 сентября 2018 | 16:40
dx555: Как любит пошутить Маня Захарова, после стопки и танца:"Где доказательства?"
dx555 02 сентября 2018 | 16:55
tenisfun:
//"Где доказательства?"//
В Донецке в КПЗ сидят.
andreyoo 02 сентября 2018 | 15:42
Поразительно, что ...
НГ опубликовала статью основной целью которой явно было выгородить Украину. Она даже начинается словами "Представители «ДНР» назвали произошедшее терактом и по традиции возложили ответственность на украинских силовиков". И ссылки на некие неназванные источники. А учитывая, что речь идет лишь о такой нематериальной субстанции как "перестал устраивать", то "источником" должен быть лично Сурков.
И либеральные дружно с огоньком метнулись поддерживать и впаривать свои версии и источники, по традиции не называя их.
Команда прошла с подробными инструкциями?
mihakr 02 сентября 2018 | 15:47
andreyoo: А что тут поразительного? Я вот не помню ни одного случая, что бы у Новой Газеты не был виноват Кремль. Стоит произойти в мире какому-то происшествию, которое так или иначе можно связать с Россией, в НГ тут же выходит статья на тему "Почему это выгодно Кремлю".
andreyoo 02 сентября 2018 | 15:45
Александр Захарченко перестал устраивать Москву незадолго...
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Надо понимать, т.н. Москва информирует Новую газету прям обо всем обо всем , не только о ближайших планах, но и о чувствах.
И кстати, а если Захарченко перестал устраивать Москву, значить ли это, что он стал устраивать Киев?
putinv 02 сентября 2018 | 16:25
andreyoo: имбецил нерусский , ты расстраиваешься что тебя никто не информирует? А зачем дебила информировать? Ты лучше приезжай в Россию из своего ДНР ,тут ты сможещь хоть жизнь наладить ущербный и вылечиться))
vt1978 02 сентября 2018 | 15:49
Эхо перестаньте заниматся ерундой. Хохлы уже фактически признали что это они. Неприятно, но многие скажут что они имели право. Тут любые средства хороши, а натовские специ хлеб зря не едят.
testmeter 02 сентября 2018 | 15:58
vt1978: " Хохлы уже фактически признали что это они" ///
Это те хохлы, которых повязали и вежливо 3-и сутки допрашивают "герои ДНР"? Они попутно еще в убийстве Кеннеди не признавались, случайно?
elenaprekrasnaya2009 02 сентября 2018 | 15:51
А еще он был ключевой участник уничтожения малазийского самолета в июле 2014г...
Учитывыя, что скоро в Голландии начнется суд по этой трагедии - нам такой свидетель живым не особо нужен.
nnikolay 02 сентября 2018 | 15:55
elenaprekrasnaya2009:
Утверждающие то, что именно Россия "убирает" лидеров Новороссии одного за другим, должны как-то согласовать это со своей же теорией о том, что Россия воюет с киевским режимом за отделение Донбасса.
grigorcar 02 сентября 2018 | 16:36
nnikolay:
"о том, что Россия воюет с киевским режимом за отделение Донбасса"
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поначалу я тоже так думал, и все поражался: что ж так долго?
потом дошло: москве на фиг не нужные новые проблемные регионы - Приднестровье. Абхазия, ЮО, Донбасс.
они нужны лишь как уголечки в задницах соседей.
аргументы, понимашь, в политике... инструменты влияния...
byaka50 02 сентября 2018 | 15:59
Фраера жадность сгубила?
pravdatut 02 сентября 2018 | 16:00
В своем кафе убили свои. Какой дурак пойдет на его место. Москве необходимо прекращать эту войну на Донбассе. ведь проиграно все, одни преступления и позор. А говорят, что Путин умный?
yasnovilyashi 02 сентября 2018 | 16:44
pravdatut:
Я всегда обращал внимание на существенную разницу в понятиях умный и хитрожопый. И неспособность усечь эту разницу сыграло и со многими ещё сыграет злую шутку.
neon999 02 сентября 2018 | 16:00
Из всей этой своры, своей чуйкой выделяется только Стрелков-Гиркин, который во-время соскочил и понимает, о чем следует молчать. И до сих пор контора его не кокнула.
Это удивительно, потому что излишне осведомленных сплошь и рядом отстреливают чисто для профилактики (начиная с Собчака).
kryimzdick 02 сентября 2018 | 16:04
neon999: Плотницкий тоже слинял вовремя
xxxapek 02 сентября 2018 | 16:08
Почему-то ни один из “героев” не пал на поле брани.
Застрелили в машине, взорвали в подъезде, в офисе, в кафе. Напоминает криминальные разборки в России 90-х.
moisha_pid 02 сентября 2018 | 16:08
Гыыыы Новая газета! Им только срать в души россиян, на другое эти твари новогазетёнычи не умеют - свой хлеб им нужно отрабатывать перед американскими спонсорами добросовестно, а иначе кирдык им от голодной смерти.
putinv 02 сентября 2018 | 16:27
moisha_pid: срет у нас только первый канал про распятых мальчиков ,а имбецилы вроде тебя им пукоплещут
yasnovilyashi 02 сентября 2018 | 16:28
sandro_007
02 сентября 2018 | 15:33
Батя был против бандеризации Украины. Это не устраивало киевскую преступную верхушку.
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До чего же вы опустились, цитировать идиотизмы дурочки по жиму штанги лёжа. Кстати кремлёвские уже настолько не следят за базаром, что одновременно ищут и сбежавшего охранника Захарченко, и террористов СБУ, и утверждают, что дело расскрыто. Хотя бы матчасть изучили, что взрывное устройство было заложено в люстре самой цитадели ДНР-овской малины и личного кафе Захарченко, находящегося круглосуточно под охраной. Ну а взрыв произошёл именно тогда. когда Захарченко оказался под люстрой. Это означает, что взрывное устройство привёл в действие человек. находящийся внутри и следящий за перемещениями цели. Он то и сбежал. Теперь шевелите шариками кем он мог быть, приставленным к нему кремлёвским киллером или внедрённым СБУ Штирлицем. Но гестапо уже оказывается всё расследовало.