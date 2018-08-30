Правозащитник Орлов назвал инициативу властей Каспийска переименовать улицу именем Сталина «безумной»

В Дагестанском Каспийске может появиться улица Сталина. На публичных слушаниях в мэрии за это проголосовали 28 человек из 20-ти. Член правления международного правозащитного общества «Мемориал» Олег Орлов назвал эту инициативу не только «безумной», но и политически ошибочной. Свое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это полное безобразие — возвращать улице имя человека, который совершил массовые преступления, в том числе и перед народами Дагестана. Это просто сумасшествие, на мой взгляд. Не только безобразие и аморальный поступок, но это и с политической точки зрения очень опасный шаг для многонациональной республики Дагестана», — сказал он.

О.Орлов также напомнил о депортации народов Кавказа, совершенные Сталиным. «Возвращать имя Сталина многонациональной республике Дагестан, который депортировал чеченцев-ауховцев?! С одной стороны правительство Дагестана вроде бы восстанавливает Ауховский район, пытаются восстановить справедливость по отношению к депортированным чеченцам, а с другой стороны власти Каспийска ставят имя человека на карту Дагестана, который совершил это самое преступление. Просто безумие, на мой взгляд», — отметил он.

Правозащитник надеется, что республиканские власти вмешаются и предотвратят переименование улицы.