Иосиф Кобзон будет сегодня похоронен на Востряковском кладбище в Москве
С певцом и депутатом Госдумы сегодня простились в Концертном зале им. Чайковского. На церемонию приехали многие деятели культуры и искусства, бизнесмены, политики и государственные деятели, в том числе, президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Москвичка Лара сказала «Эху Москвы», что артистов масштаба Кобзона больше не осталось.
Иосифу Кобзону было 80.
Комментарии4
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cattt 02 сентября 2018 | 15:13
Наконец то закончатся те времена, когда кабздон звучал из каждой розетки,
trans 02 сентября 2018 | 15:19
А судья Хахалева, у дочери которой Кобзон пел на свадьбе за кругленькую сумму, пришла с ним попрощаться? Когда выплыла наружу эта история, то Кобзон всячески отрицал что пел там за деньги, уверял что пел бесплатно, дескать благотворительность для малоимущих.....
amrigo 02 сентября 2018 | 15:26
Зря, лучше бы в Мавзолей положили, обновить приходы)
shlevet 02 сентября 2018 | 15:29
Светлая память!