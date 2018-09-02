Иосиф Кобзон будет сегодня похоронен на Востряковском кладбище в Москве

С певцом и депутатом Госдумы сегодня простились в Концертном зале им. Чайковского. На церемонию приехали многие деятели культуры и искусства, бизнесмены, политики и государственные деятели, в том числе, президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Москвичка Лара сказала «Эху Москвы», что артистов масштаба Кобзона больше не осталось.

Иосифу Кобзону было 80.