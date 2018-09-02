В Дагестанском Каспийске может появиться улица Сталина
На публичных слушаниях в мэрии за это проголосовали 28 человек из 30-ти. ПО словам вторников переименования, речь идет о возвращении улице Мира ее исторического названия.
Член правления международного правозащитного общества «Мемориал» Олег Орлов считает «полным безобразием» возвращать имя человека, который совершил массовые преступления, в том числе и против народа Дагестана:
Олег Орлов надеется, что республиканские власти вмешаются и предотвратят переименование улицы.
Комментарии2
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aswarsp 02 сентября 2018 | 15:13
Кошмар. Полное падение нравственности плюс, видимо, абсолютное незнание истории своей страны. Так не посмеют сделать в Питере и Москве, такое не придёт в голову Кадырову в соседней Чечне. Это позор.
poluputing 02 сентября 2018 | 15:16
вот по этому поводу оставим последнее слово за Кадыровым